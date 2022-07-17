На Таймыре установили мировой рекорд. Чем ещё запомнился X-WATERS Plateau Putorana-2022?

Массовый холодовой заплыв X-WATERS Plateau Putorana прошел в июле на озере Лама. Фото: Евгений Тумашов

«Мы выросли в количестве, у нас гораздо больше людей из Норильска начали заниматься плаванием в холодной воде», – рассказывает директор Агентства развития Норильска и участник заплыва Максим Миронов. «Я думаю, что это мероприятие еще значительно увеличит наш клуб. И здорово, что мы смотрим на Плато Путорана не только с точки зрения простого туризма, но и спортивного».

Заплыв X-WATERS Plateau Putorana-2022 состоялся 16 июля. Однако пловцы заселились в холодовой кэмп за четыре дня до соревнований. В лагере их ждала активная подготовка: лекции по плаванию, ежедневные погружения с восстановительной баней, тренировка техник дыхания, йога и стояние на гвоздях. Перед путешествием все участники получили стартовые наборы. В каждом рюкзаке – именной лонгслив, шапка, ветровка и грелка.

Фото: Евгений Тумашов

«Сначала я не поняла, почему все так обрадовались грелке, но уже в первые холодные ночи она сильно выручала», – призналась участница Екатерина Галайда. «Было очень забавно смотреть, как по вечерам все шли с грелками, как пингвины с яйцами. Каждый идет, ищет кипяток и потом топает к месту сна».

Тренировались участники X-WATERS не только на воде, но и на суше – во время трекинговых маршрутов по Плато Путорана. «Те, кто впервые были здесь, просто влюбились в озеро Лама, а остальные приехали как домой», – отметил Александр Базанов, основатель плавательной серии X-WATERS.

Плато Путорана – хит последних лет среди любителей необычных направлений для путешествий. Край «тысячи водопадов и озёр» привлекает внимание не только туристов, но и инвесторов. В 2019 году здесь был создан туркластер «Арктический» – растёт количество предпринимателей в сфере туризма, сертифицированных гидов и экскурсоводов, удаленные территории становятся все более доступными для посещения.

Фото: Евгений Тумашов

Испытание холодной водой прошли 27 пловцов, из них 20 – норильчане. Заплывы проводились на дистанциях 50, 100, 1000 и 1852 метров. Последние две – для пловцов в гидрокостюмах. Организаторы отметили, что в этом году спортсменам очень повезло с погодой. В прошлом году температура озера была в районе +3,5 градуса, а в этом Лама успела прогреться до +13. Тем не менее, это считается холодной водой, погружение в которую требует особой подготовки.

Обе короткие дистанции быстрее всех преодолели норильские спортсмены. Одной из победительниц (на дистанции 100м) стала Виктория Кириллова – учитель физкультуры из школы №6. «Я плыла и наслаждалась просто, потому что вода чистая, прозрачная, легкая», – говорит Виктория. «Я с удовольствием стремилась вперед и победила».

На дистанции 1000 метров среди мужчин победителем стал москвич Георгий Ничков, среди женщин первой и единственной стала Анастасия Крюкова из Гатчины. А на морской миле (1852 метра) лучшее время показали норильчанин Иван Гордейчук и Алина Микрюкова из Санкт-Петербурга.

Фото: Евгений Тумашов

«Я больше всего ценю чувство водоема и участие. А победа – это лишь вишенка на торте», – подчеркнул Георгий Ничков. «Вообще мне кажется, что классно, что мы открываем такие водоемы в России, надо больше о них говорить и стремиться сюда попасть».

Помимо медалей победителей ждал специальный приз: пловцы, показавшие лучшие результаты, в 2023 году смогут присоединиться к чемпионату X-WATERS в любой точке страны.

Кроме того, в конце дня участники X-WATERS Plateau Putorana вместе с волонтерами и другими гостями мероприятия организовали самый массовый северный заплыв на открытой воде. Мировой рекорд установили 42 человека, проплыв вместе 50 метров.

«Многие не знают те достопримечательности, которые находятся в России, тем более в Арктике», – сказала директор Агентства по туризму Красноярского края Ольга Василенко. «Поэтому для части жителей информация о том, что можно увидеть и сделать на озере Лама, будет новой. Благодаря таким мероприятиям люди поймут, что здесь можно не только ходить в трекинги, отдыхать на воде, но и плавать, совершая рекорды».

Проект X-WATERS Plateau Putorana реализуется при активном участии Агентства развития Норильска и при поддержке компании «Норникель». Впервые массовый заплыв на озере Лама состоялся в июле 2021 года. В следующем году организаторы ждут на Таймыре новых спортсменов.