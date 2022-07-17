Ядвига Поплавская после смерти мужа Александра Тихановича стала затворницей из-за болезни

Певцы, жена и муж, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певца Ядвига Поплавская когда-то была постоянным гостем песенного фестиваля "Славянский базар". Однако в этом году исполнительница шлягера "Малиновки заслышав голосок" группы "Верасы" в Витебск не приехала. Подруга вдовы Александра Тихановича назвала причины.

Ядвига Поплавская и Александ Тиханович прожили в браке 40 лет. После смерти музыканта от рака в 2017 год его вдова сильно сдала. Женщина угасает на глазах.

"13 июля Саше исполнилось бы 70 лет. В этот день родные и друзья поехали на кладбище, там была отслужена панихида. А уже оттуда многие поехали в Витебск, на "Славянский базар". Ядвига сама приехать не может", - начала свой рассказ подруга семьи.

Похоронив любимого мужа, 73-летняя Поплавская держится из последних сил. "Ядвига очень болеет, поэтому уже никуда не ездит", - цитируют подругу Дни.Ру.

Певицы Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, дуэт Тиханович - Поплавская много лет радовал зрителей. Смерть мужа стала страшным ударом для женщины. Александра Григорьевича провожали в последний путь несколько сотен человек в Минске. Похоронили артиста на Восточном кладбище белорусской столицы.

По признанию Ядвиги Константиновны, она не успела многое сказать супругу. "На сегодняшний день у меня нет ощущения того, что Саши нет рядом. Вот он уехал куда-то, и это настолько часто бывало, что я привыкла к тому, что я одна и жду его. Мы как-то смеялись, я говорила ему: «Ой, Сашка, мы с тобой, по-моему, встречаемся только на сцене. Именно в песнях мы говорим друг другу о тех чувствах, которые у нас есть внутри». А в реальной жизни мы с ним даже не успели, просто не успели наговориться. Мы так и не жили друг для друга", - делилась исполнительница.