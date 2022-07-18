Военная спецоперация на Украине 18 июля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 июля 2022 года.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украину ждет «судный день», если киевские власти решатся напасть на Крым. Как отметил политик, украинцам будет «очень сложно» укрыться.

Средства ПВО России сбили украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области. Помимо этого, в районе населенного пункта Большие Проходы был сбит БПЛА Вооруженных сил Украины. Российские силы также уничтожили используемую украинскими военными американскую РЗСО HIMARS в районе Красноармейска.

Страны Запада пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить поставки вооружения, если украинские войска сдадут город Славянск в Донецкой области, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.