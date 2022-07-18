Найди себя в списке: какие профессии и регионы России сильнее всего пострадают от экономического кризиса

Кто сильнее пострадает от экономического кризиса? Фото: Shutterstock

Забудьте все кризисы, которые вы видели раньше (а если вам хотя бы лет 30 и вы живете в России, то застали вы их немало). Нынешний кризис особо подлый и циничный, ведь Запад осознанно старается создать его в отдельно взятой стране... Уже в первые дни после начала событий на Украине замелькали прогнозы экономистов и социологов: что нас ждет в ближайшие месяцы, годы и пятилетки? Кто пострадает больше - богатые, бедные, такие, сякие?

- Главный удар - по верхне-средним слоям. Они сегодня больше всего и паникуют, что с учетом их образа жизни вполне объяснимо, - еще 27 февраля рассказывал «Комсомолке» руководитель ВЦИОМа Валерий Федоров.

Блокбастер «Тор: Любовь и гром» мог выйти летом и в России. Но не вышел: Запад обрушил на нашу страну карающий топор санкций, американские кинокомпании отказались продавать нам фильмы. Под удар попали простые россияне: кинотеатры остались без прибыли, сот Фото: kinopoisk.ru

Казалось бы, логично. Люди со средним или высоким доходом привыкли ездить в Европу, отдыхать на хороших курортах, покупать качественные импортные товары - и всех этих возможностей вдруг лишились.

Но то были лишь первые попытки анализа того экономического хаоса, который царил в самом начале. Теперь многое стало яснее.

- На этот раз главный фактор - не финансовое состояние людей, - говорит экономист Денис Ракша. - Сейчас большую роль играет отраслевая и региональная привязка. Люди с абсолютно одинаковыми зарплатами и социальным статусом могут совершенно по-разному переживать нынешние катаклизмы - в зависимости от отрасли, в которой работают, и региона, где живут.

География Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

С помощью наших экспертов - экономиста Дениса Ракши и профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова - мы разбирались, какие профессиональные сферы и регионы пострадают в большей степени. Для наглядности мы оценили грядущие тяготы по пятибалльной шкале: от 1 (почти не повлияет) до 5 баллов (сокрушительный удар).

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Самооборона от финансовых проблем

Как смягчить последствия кризиса для себя и своей семьи?

- В первую очередь надо пересмотреть семейный бюджет, - считает профессор Сафонов. - Откажитесь от займов и кредитов, если планировали их. Создавайте финансовую подушку безопасности на случай потери работы или других трудностей. Экономьте, покупайте только то, что необходимо. По возможности ищите источники дополнительного заработка, где бы вы могли подрабатывать, не меняя квалификацию. Если чувствуете, что найти работу по специальности трудно и даже переезд ничего не решит, постарайтесь получить дополнительную профессию. И по возможности ищите ответственных работодателей, которые ценят специалистов.