Стиль, единство и традиции: в РДШ стартовал конкурс для ребят, увлекающихся модой и дизайном

Селебрети-стилист, ведущая программы «Перезагрузка на ТНТ» Лина Дембикова с победителями Всероссийского конкурса «Министерство школьной моды РДШ» на Большом школьном пикнике. Фото: пресс-служба РДШ

Предисловие

Ещё в 2021 году в РДШ решили раскрыть творческий потенциал юных дизайнеров и прислушаться к голосу поколения. Так появился проект «Министерство школьной моды РДШ». Конкурс стартовал 1 декабря и сразу же завоевал сердца как школьников, так и их родителей – более 5 000 детей со всей страны решили проявить себя в создании модных образов. Победителей определяли селебрети-стилист и ведущая программы «Перезагрузка на ТНТ» Лина Дембикова совместно с признанными экспертами из индустрии моды. В центре Москвы состоялся модный показ – презентация коллекции, созданной по эскизам финалистов со всей страны. Всего юные дизайнеры представили 31 образ. Российское движение школьников решило не останавливаться на достигнутом и запустило новый конкурс.

Амбассадоры конкурса эскизов коллекции формы для участников программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» - Лина Дембикова и Платон Медведков. Фото: пресс-служба РДШ

Немного истории

Первая школьная форма появилась в российских гимназиях в 1834 году. Юноши носили мундир, похожий на военный, а девочкам полагалось три комплекта форменных платьев: ежедневно они носили темно-коричневое платье в пол с длинными рукавами и небольшим черным фартуком. В праздники полагалось украсить платье белым фартуком и кружевным воротничком. В 1918 году школьная форма была отменена, вернувшись только после Великой отечественной войны, в 1948 году. Все дети страны носили единую традиционную школьную форму – в парадном варианте форма состояла из белой рубашки и синих шорт для мальчиков и синих юбок для девочек. Сегодня РДШ хочет возродить замечательную традицию школьной формы, однако в новом исполнении. Именно поэтому и родилась идея организовать конкурс на разработку эскизов современной школьной формы.

Кто такие «орлята»?

С октября 2021 года Российским движением школьников совместно со Всероссийским детским центром «Орлёнок» разработана программа развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России». Программа направлена на формирование социально значимых качеств младших школьников, способствующих самореализации. «Орлятам» не достает только отличительного знака, объединяющего их атрибута, который смог бы совместить историческую преемственность и современные тенденции моды. Появление школьной формы, атрибутов фирменного стиля будут доступны каждому «орленку».

Участники смены «Содружество Орлят России» в ВДЦ «Орлёнок», май 2022. Фото: пресс-служба РДШ

В человеке должно быть прекрасно все!

Российское движение школьников совместно с Линой Дембиковой 11 июля запустило конкурс конкурс эскизов коллекции формы для участников программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России». «Проект будет интересен тем, кто желает развиваться в индустрии моды, увлекается дизайном, кто не боится проявить себя», – говорит Лина.

Конкурс направлен на выявление творческих способностей среди школьников, которые увлекаются модой, главная цель – создать благоприятные условия для самовыражения детей и их творческого развития. Срок проведения конкурса: с 11 июля по 31 октября 2022 года.

Каждый сможет найти себя в одной из трёх номинаций:

– «Капсула школьной формы для мальчиков»;

– «Капсула школьной формы для девочек»;

– «Атрибутика с элементами фирменного стиля для программы «Орлята России».

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте рдш.рф, перейти в раздел «Проекты» и внимательно прочитать правила. Принять участие в конкурсе могут школьники в возрасте от 8-ми до 18-ти лет, как индивидуально, так и в составе команды до 5 участников, включая педагога или родителя.

Имена 45 финалистов будут опубликованы не позднее 15-го августа 2022 года на сайте рдш.рф и в главной группе РДШ ВКонтакте. Авторы-победители конкурса получат возможность отшить коллекцию по своим эскизам и осенью 2022 года принять участие в специальном итоговом мероприятии.

«Призеры, набравшие наибольшее количество баллов, примут участие в незабываемой онлайн-встрече с экспертом из индустрии моды, а также выиграют специальные призы – лимитированный мерч, разработанный в коллаборации с дизайнером», – заявляет исполнительный директор РДШ Марина Мокшина.