В Сети появились честные снимки Пугачевой без фотошопа. Фото: Ренарс Корис (Renars Koris)

После отъезда из России Алла Борисовна редко балует поклонников свежими снимками: увидеть ее можно разве что мельком в соцсетях Максима Галкина, либо на случайных кадрах удачливых папарацци. При этом лицо Примадонны обычно скрывают шляпки и темные очки, а Галкин, похоже, не гнушается фильтрами для любимой супруги.

Однако, на днях звезда побывала на концерте Интарса Бусулиса в Юрмале, где - большая удача - совсем не пряталась от фотографов. Так в Сети появились честные снимки Пугачевой без фотошопа, и народ ахнул: мол, Алла Борисовна уже не та, "лицо гармошкой" - морщины и под глазами, и вокруг губ...

Фото: Ренарс Корис (Renars Koris)

Однако, специалисты обывательскую критику не разделяют. Ведь Примадонне вообще-то 73 года: ну и кто из ее ровесниц может похвастать такой "гармошкой"?

Фото: Ренарс Корис (Renars Koris)

- Лицо Аллы Борисовны выглядит достаточно неплохо, - считает Ирина Нельга, врач дерматолог-косметолог. - Возрастные изменения кожи неизбежны, и они у всех происходят по-разному. У одних старение мелкоморщинистое, у других - мускульное, а у третьих случается деформация: лицо "опускается" вниз. И это как раз случай Аллы Борисовны. Присмотритесь: сеточки мелких морщин у нее нет, хотя кожа все равно достаточно дряблая, есть избыток ткани. И Пугачева все это довольно успешно убирает. Ее так называемая "гармошка" - это следы от манипуляций на лице. Судя по всему, артистка делала втяжение кожи в области щек: ставила хирургические либо косметологические нити. Вполне возможно, процедуры были проведены недавно, и Алла Борисовна еще проходит период реабилитации. Такой вывод я делаю по заметным областям отечности и втяжений.

Ирина Нельга, врач дерматолог-косметолог.

Кроме того, по мнению эксперта, на лице Пугачевой можно разглядеть следы пластической операции.

- Был проведен хирургический SMAS-лифтинг, то есть хирургическая подтяжка лица. Также заметна аугментация в области подбородка: увеличение и добавление объема. Углы нижней челюсти хорошо выделяются: не исключено, что проведена контурная пластика филлерами гиалуроновой кислоты, - добавила Ирина Нельга.