Воздух в столице Великобритании прогрелся до 40 градусов Фото: REUTERS

ЗАСУШЛИВЫЙ АЛЬБИОН

Понедельник, 18 июля станет самым жарким днем в истории Лондона. Воздух в столице Великобритании прогреется до 40 градусов по Цельсию, тогда как предыдущий рекорд составлял 38,7 градусов и был установлен в 2019 году. Впрочем, стоять новому достижению недолго. Уже во вторник рекорд будет побит снова, обещают синоптики. И температура достигнет невероятных для Британских островов 42 градусов по Цельсию. Впервые в стране объявлен самый высший, красный уровень опасности из-за жары.

Понедельник, 18 июля станет самым жарким днем в истории Лондона Фото: REUTERS

Британцы, больше привычные к туманам и дождям, мягко говоря, шокированы причудами небесной канцелярии. Достаточно сказать, что в Объединенном королевстве сейчас температура такая же, как и в Западной Сахаре в этом время года. А уж какие-нибудь Карибские острова - и вовсе прохладный оазис по сравнению с европейской засухой.

В Лондоне сейчас температуры такие же, как и в пустыне Сахаре Фото: REUTERS

Британское правительство в субботу собралось на экстренное совещание в связи с погодной аномалией. Удивительно, но уходящий в сентябре в отставку премьер-министр Борис Джонсон прогулял его. И совершенно по неуважительной причине: как сообщают местные СМИ, он вместо этого устроил в своем поместье вечеринку для друзей. Судя по всему, после того, как даже товарищи по партии отказали Джонсону в доверии, он окончательно потерял всякий стыд и стеснение.

Британцы спасаются от жары на пляжах Фото: REUTERS

РЫЖИМ — СКИДКИ

Тем временем, британцы спасаются от испепеляющей жары, как могут. Железнодорожные компании призвали людей путешествовать только в случае самой крайней необходимости и сократили число курсирующих поездов. В метрополитене составы двигаются с более медленной скоростью, чем обычно. Многие работодатели предоставили своим сотрудникам дополнительные оплачиваемые выходные в начале недели. А одна из крупных сетей кинотеатров заявила, что бесплатно раздаст билеты на сеансы рыжим людям, которые, как известно, больше всех страдают от жары в силу генетической предрасположенности.

Британцы спасаются от испепеляющей жары, как могут Фото: REUTERS

Несмотря на все меры предосторожности повышенную нагрузку испытывает система здравоохранения Великобритании. Уже на выходных, когда температура еще не достигла рекордных отметок, число вызовов скорой помощи в Лондоне увеличилось с 5500 до 7000 за сутки. В понедельник и вторник эта цифра еще вырастет. По самым пессимистичным прогнозам, жара может прямо или косвенно стать причиной тысяч смертей в Великобритании.

Фото: REUTERS

БОЛЬШЕ СОЛНЦА, НО МЕНЬШЕ ВЕТРА

Изнурительный зной испытывает на прочности и другие страны Европы. На континенте бушуют пожары в Португалии, Испании, Франции и Греции. Так, французским властям пришлось эвакуировать 16 тысяч человек, включая туристов, из-за лесных пожаров.

В очень сложных погодных условиях в этом году проходит легендарная велогонка «Тур де Франс», жалуются гонщики. Двое португальских пожарных погибли, борясь с огнем.

Изнурительный зной испытывает на прочности и другие страны Европы. На континенте бушуют пожары в Португалии, Испании, Франции и Греции Фото: REUTERS

Непривычно высокие температуры усугубляют энергетический кризис на континенте. Даже несмотря на то, что в воскресенье в Германии зафиксировали рекордную выработку энергии от солнечных электростанций, счета европейцев продолжают расти.

Во-первых, это связано с тем, что потребление электричества увеличивается из-за включенных на полную мощность кондиционеров.

А во-вторых, во время жары снижается выработка на ветровых электростанциях. Кроме того, ряд угольных станций в Германии не могут возобновить работу из-за обмеления Рейна.

А в соседней Франции из эксплуатации пришлось вывести некоторые атомные реакторы, потому что температура воды в реках, которая используется для охлаждения, поднялась слишком высоко, пишет «Блумберг».

В очень сложных погодных условиях в этом году проходит легендарная велогонка «Тур де Франс» Фото: REUTERS

Причину всего происходящего эксперты видят в глобальном потеплении. Климатологи предупреждают, что такие аномалии будут повторяться все чаще. Пока не войдут в привычку. И то сказать: согласно статистике, из десяти самых жарких лет за последние полтора века все десять пришлись на период после 2002 года.