Именитые гости на юбилее Григория Лепса и благословление на брак от мамы: «Гриша жену любит. И она его любит!»

Старшая дочь музыканта с отцом-юбиляром. В сентябре Инга родит, а значит Лепс впервые станет дедом. Фото: СОЦСЕТИ

Народный артист России Григорий Лепс 60-й день рождения встретил на сцене «Лужников». На следующий день после юбилейного концерта музыкант собрал родню, друзей и близких отметить круглую дату. Рассказываем, как прошла вечеринка народного артиста.

Как пошутил сам юбиляр накануне вечеринки: «День рождения отмечу узким кругом, небольшой семейной компанией – душ триста!» Гостей было больше двухсот человек и большинство из них соблюдали новое правило шоу-бизнеса – меньше подробностей частных вечеринок в социальных сетях. На день рождения прилетели из Сочи мама артиста Натэлла Семеновна, сестра Этери с семьей, было много друзей. Среди гостей были семьи Сергея Шакурова, Татьяны Навки, Стаса Михайлова, Сергея Кожевникова, Эмина Агаларова, Вани Дмитриенко и других знаменитостей.

Григорий Лепс с гостями: слева — олимпийская чемпионка Татьяна Навка, ресторатор Светлана Ермолова и жена Стаса Михайлова Инна. Фото: СОЦСЕТИ

Вели праздник артисты разговорного жанра и по совместительству комики Марина Кравец и Гарик Харламов. На сцене арендованного банкетного зала сначала пели и выступали друзья-музыканты Григория Лепса, а потом уже и сам юбиляр развлекал гостей на танцполе. Музыкальную часть праздника открыл Эмин Агаларов, который пошутил насчет того, что юбиляр теперь не пьет, поэтому придется отдуваться гостям и за него тоже: «Желаю как можно больше здоровья, энергии, счастья тебе и всей замечательной семье. Всегда восхищаюсь твоей силой воли и очень дорожу нашей дружбой». 86-летняя Натэлла Семеновна благодарила сына за заботу: «Желаю быть здоровым, беречь себя!» На танцполе мама юбиляра зажигала с молодежью, много общалась с внучками Евой и Ингой. Старшая дочь именинника Инга осенью впервые станет мамой, а значит Лепс - дедушкой. Юбиляр всех благодарил и философствовал: «60 лет – как они быстро прошли».

Мама юбиляра с внучкой Ингой. Фото: СОЦСЕТИ

Татьяна Навка поздравила музыканта лично и публично: «Хочу поблагодарить за нереальный, душевный, крутой и потрясающий праздник! Настолько, Гриша, ты энергетически заряжен, одарен и талантлив, что 60 – это всего лишь цифры, но достойные и благородные. Дальнейших успехов, творческих побед, личного счастья и еще столько же лет плодотворной жизни. Будь счастлив. Я безумно рада нашей дружбе и профессиональному сотрудничеству».

Сплетничали в социальных сетях: мол, опять нашли к чему придраться – мол, Лепс не собрал полные Лужники (а это 72 тысячи зрителей). Профессионалы все понимают: музыканты, которые выступали до Григория Викторовича продавали билеты на концерты в Лужники два года – так как мероприятия переносили из-за пандемии. А Лепс совершил рискованный поступок: объявил концерт и продажу билетов за три месяца до концерта – для такой площадки это нужно делать за год. Однако музыкант доказал «невозможное возможное»: собрал больше 30 тысяч зрителей.

Лепс развлекает гостей вечеринки. Фото: СОЦСЕТИ

Еще одна тема для сплетен – одиночество Григория Лепса. Однако его мама уверена: Гриша помирится с женой Аней. У пары трое детей и они развелись в прошлом году после 20 лет брака, на развод подала Анна Шаплыкова – судачат, что из-за измен мужа. Однако музыкант все осознал. Незадолго до юбилея близкие звезды участвовали в съемках документального фильма «Григорий Лепс. Печаль моя смешна».

Юбиляр с тортом-великаном. На заднем фоне ведущая праздника — Марина Кравец. Фото: СОЦСЕТИ

Мама Натэлла Лепсверидзе тогда рассказала о нынешних отношениях своего Гриши с экс-женой Анной: «Он переживает, он же ее любит. И она его любит. И теща около него – что он любит, то и подает ему… Да пройдет все это. Говорю – Анечка, все это пройдет…» Получается, что мама музыканта уверена — супруги воссоединятся, и все близкие этому будут рады. Лепс уже давно на одном участке построил два дома – теперь в одном живет семья, в другом находится его продюсерский центр – Григорий Викторович часто приходит домой к семье: поговорить, поесть... Сестра Этери Алавидзе тоже высказалась о Григории и Анне: «Все равно осталась любовь, желание понять друг друга. Самое главное. Там, где его невозможно понять – она всегда хотела его понять, старалась. И до сих пор пытается держать этот удар». Пока же с Григорий и Анна дружат и общаются ради детей. А сам Лепс сказал: «Все, что я имею принадлежит не мне – моим детям и Ане».

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