Пик пляжного сезона: в 100 тысяч рублей на двоих можно уложиться лишь в России и Абхазии

Отдых на городском пляже города Гагры, Абхазия. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАС

На пляжных курортах наступает самое горячее время, пик сезона. В Ассоциации туроператоров России и сети турагентств «1001 тур» составили рейтинг самых доступных мест для отдыха на море в начале августа. Сравнили цены на отечественных и зарубежных курортах.

Увы, любителей бюджетного отдыха результаты явно не порадуют: в 100 тысяч рублей на двоих можно уложиться только на нашем Черноморском побережье и в Абхазии. Стоимость туров на заграничные пляжи обжигает, как солнце в полдень. Хотя ещё месяц назад за ту же сотню тысяч рублей можно было слетать в Турцию и Эмираты.

Для сравнения взяли цены на пакетные туры на 10 дней. В стоимость входит перелёт из Москвы, проживание в отеле категории 3*, трансферы между аэропортом и отелем, питание (какое именно, зависит от курорта), медстраховка. Это минимальные суммы, на которые надо рассчитывать туристам. Средний чек заметно выше.

Крымские курорты в рейтинг не попали, как и Анапа с Геленджиком: аэропорты там по-прежнему закрыты, а сравнивать цены без перелёта было бы некорректно.

СКОЛЬКО СТОИТ ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ В ПИК СЕЗОНА

Курорт - Питание - Минимальная цена тура на 10 дней с перелётом (на двоих)

Сколько стоит отдохнуть на море в 2022 году Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместо Крыма: 3 лучших идеи, где провести отпуск за те же деньги

«Комсомолка» подсчитала можно вместо Крыма за эти же деньги провести летний отпуск в Подмосковье, Дагестане и на Соловках (подробности)