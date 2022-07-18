Анжелика Варум отказалась говорить о Леониде Агутине

Анжелика Варум. Фото: Евгения ГУСЕВА

Леонид Агутин на днях отпраздновал 54-летие. Исполнитель хита "На сиреневой луне" получил поздравления от друзей и коллег. Вот только поклонники так и не дождались публичных заявлений от жены музыканта Анжелики Варум.

Анжелика Варум своим поведением вновь заставила поклонников подозревать, что в ее семье не все гладко. Звездная блондинка ни строчки не написала в адрес мужа-именинника Леонида Агутина.

Светские сплетники заговорили о проблемах в отношениях пары. В том, что артистка предпочла отмолчаться, увидели дурной знак. Якобы брак звезд на грани краха. Мол, кризис в отношениях пары очень серьезный.

Меж тем Леонид на днях был замечен в Сочи. Поддержать певца приехали Владимир Пресняков, Лариса Долина, Александр Шоуа и участница "Голоса" Элина Чага, с которой музыканту приписывали интрижку. 29-летняя певица появилась на мероприятии в голубом топе с пышными рукавами и разноцветных джинсах с разрезами.

Леонида и Элину подозревали в романе из-за объятий на одном из концертов. Но Чага уверяла, что ее с музыкантом связывают исключительно рабочие отношения.

Напомним, Леонид Агутин и Анжелика Варум женаты уже четверть века. Этот союз сложно назвать идеальным. Агутина не раз обвиняли в изменах жене. В 2011 году на конкурсе "Новая волна" в Юрмале вокалиста запечатлели во время страстных поцелуев с чаровницей.

По словам самого Агутина, в тот момент он был нетрезв. Варум, узнав о приключениях мужа на фестивале, пришла в ярость и даже собиралась подать на развод. Впрочем, уже через три дня Анжелика сменила гнев на милость и простила мужа