Рассказавшую о смертельной болезни Анжелику Варум настиг новый удар

Анжелика Варум. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анжелика Варум рассказала поклонникам о постигшем ее горе. Певица сообщила о смерти близкого ей человека.

Анжелика Варум переживает невосполнимую утрату. Певица разместила в блоге черно-белую фотографию известного фотографа Юрия Богомаза. Артистка дружила с ним. Для Варум смерть 50-летнего Юрия стала новым ударом.

"Только что узнала, что еще одним талантливым человеком на земле стало меньше. Юра Богомаз - замечательный фотограф, любивший работать по старинке со светом и тенью, наслаждавшийся той настоящей, порой неочевидной красотой, которой в его глазах было море бездонное. Добрейший, теплейший, деликатнейший… Откликавшийся на любую, даже самую мелкую просьбу о помощи или содействии. Юрочка… Спасибо, что ты был в моей жизни. Светлая память", - написала Анжелика.

Отметим, вокалистка по сей день оплакивает своего отца Юрия Варума, который стоял у истоков ее карьеры. Она лишь недавно раскрыла страшные детали смерти родителя. Музыкант страдал смертельно опасным заболеванием, в какой-то момент от него отказались отечественные медики, и тогда семья приняла решение увезти его за границу.

В Америке ему помогли. Почти десять лет композитору удалось жить без боли. Но незадолго до смерти мужчина не мог говорить, он пытался общаться с дочерью, но произносил только: "Маруся". Это настоящее имя Варум. "Все время ты рассчитываешь на чудо... Но в какой-то момент включается механизм самоуничтожения... Но сказать, что папа не был борцом, нельзя. Просто он устал... Были понятны перспективы: либо ты умираешь в клинике, либо дома среди своих..." - рассказала она.

По признанию певицы, даже Леонида Агутина в качестве мужа она выбрала не просто так - он удивительно похож на ее отца. "Это мой папа, только моложе на 20 лет! Ленька это копия моего папы", - делилась артистка в эфире шоу "А поговорить?".