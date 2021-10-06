Крик души Анжелики Варум об изменах Леонида Агутина

Леонид Агутин и Анжелика Варум Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе больше 20 лет. За эти годы супруги переживали несколько семейных кризисов. В очень откровенном и личном интервью певица впервые излила свою душу на тему измен супруга.

Анжелика Варум призналась, что рано или поздно отношения в семье меняются. И сопротивляться этому невозможно. "Когда вы проживете с человеком 10-15 лет, то почувствуете, что ваше личное отношение к любимому меняется. То есть те моменты, которые были в приоритете раньше, - тоже меняются. И дальше встает вопрос лишь в том, сможете ли жить в новой реальности или нет. Каждый должен пройти свой путь. Советы тут не работают", - заявила супруга Леонида Агутина.

Варум сравнила измены с цунами, на которые обижаться нелепо. Артистка добавила, что со временем смогла пересмотреть жизненные приоритеты и в итоге простить мужу интрижки на стороне. "Измены, в которых признавался Агутин, я не хочу вычеркнуть из нашей жизни. Я с ними росла... Обижаться на цунами - это же нелепо, да? А ведь это уносит жизни людей, калечит. Так же и тут. Можно понять и простить. А можно понять и не простить. И это ваш выбор", - отметила 52-летняя вокалистка в эфире YouTube-шоу "А поговорить?".

Варум подчеркнула, что она приросла к мужу и ей тяжело переносить даже недолгую разлуку с ним. По словам вокалистки, также она осталась вера мужу, о чем совсем не жалеет. Сейчас в семье полное взаимопонимание, а старые обиды они стараются не вспоминать.

"Когда впервые передо мной встал вопрос, могу ли я дальше идти по жизни одна, я поняла, что даже физически это доставляет боль. Я очень удивилась, потому что до определенного момента мне казалось, что я в любой момент могу собрать чемодан и сказать: «Всем спасибо. Все свободны!»" - откровенничала исполнительница.

К слову, сам Леонид Агутин с содроганием вспоминает события 2011 года в Юрмале, когда он в состоянии алкогольного опьянения публично ушел с незнакомкой. Артиста не смутило и то, что жена была совсем рядом. Ушлые репортеры засняли жаркие объятия музыканта с любовницей. "Мы с женой до сих пор называем это «моим популярным видео». Я был, конечно, невменяемо пьяный. Не знаю, кто это заснял. Представляю: вокруг куча людей, и это происходит прямо на твоих глазах. Сам пришел, не надо следить за человеком, просто стой и снимай. На какие-то несколько минут крыша моя съехала. Это был неприятный момент. Мы тогда с супругой поругались, даже не поругались, а очень расстроились. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли", - откровенничал музыкант в разговоре с Юрием Костиным.