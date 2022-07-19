Странные хобби политиков: Борис Джонсон клеит автобусы, Дональд Трамп коллекционирует собственные портреты, а Нарендра Моди пишет стихи

В свободное время фрау Меркель любит ходить в походы со своим супругом, а также посещать оперу. Фото: REUTERS

ПОВАР И САДОВНИК

О личной жизни бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель было известно мало. Но за годы ее пребывания на должности канцлера все-таки журналисты прознали, что в свободное время фрау Меркель любит ходить в походы со своим супругом, а также посещать оперу.

Еще с юности Ангела является страстной фанатской футбола. А после победы сборной Германии на чемпионате мира в 2014 году она познакомилась и подружилась с игроками той сборной.

Выйдя на заслуженную пенсию, Меркель посвящает все свое время садоводству, а также кулинарии. Говорят, она талантливый повар! Фирменные блюда экс-канцлера - картофельный суп, говяжий рулет и сливовый пирог.

В СПОРТ ПРИВЕТА ЖЕНА

Ну а нынешний канцлер Олаф Шольц прельщают спортивные увлечения: бег, пешие походы, гребля и катание на велосипеде. К этому можно добавить и чтение.

Олафу Шольцу прельщают спортивные увлечения. Фото: СОЦСЕТИ

«В спорт меня привела жена. Я ненавидел спорт, когда учился в школе, но теперь я бегаю так часто, как только могу. Я стараюсь уделять время физическим упражнениям — бегу трусцой, гребле или пешим прогулкам — два или три раза в неделю. Мы также любим кататься на велосипеде. И я страстный читатель - читаю очень много», - признавался канцлер.

КЛАССИЧЕСКИЙ АМЕРИКАНЕЦ

Президент США Джо Байден похвастаться оригинальными увлечениями не может. По словам его бывшего пресс-секретаря, он - классический американец.

Байден похвастаться оригинальными увлечениями не может. Фото: СОЦСЕТИ

«Он любит кино, у него две собаки, которых он любит. Я бы сказала, думаю, он любит проводить время с семьей и теми, кого он любит, чтобы просто передохнуть, как это делает большинство людей по всей стране», - заявила год назад Джен Псаки.

Заступив на президентский срок, Байден предупредил: «Со времен Сената у меня есть правило: я прерву любую встречу, даже с президентом, если позвонят мои дети или внуки».

Ну а что касается кинематографа, то любимым фильмом американского президента является английская спортивная драма «Огненные колесницы» 1981 года о соперничестве двух бегунов, представлявших Британию на Олимпиаде 1924-го в Париже. Байден добавил, что одной из его любимых сцен является момент, когда один из главных героев фильма отказывается участвовать в воскресном марафоне из-за своих религиозных убеждений.

А вот его предшественник Дональд Трамп славится своими увлечениями. На первом месте - гольф. У бывшего президента несколько элитных гольф-клубов, где часто проводятся соревнования, в которых он сам принимает участие. А в годы президентства ради любимой забавы Трампа в Белом доме установили специальный игровой симулятор.

Трамп славится своими увлечениями. На первом месте у него - гольф. Фото: СОЦСЕТИ

Еще у бизнесмена есть необычное хобби - он коллекционирует картины с собственным изображением. В свое время в Белом доме висело полотно «Клуб республиканцев», на которой красовался Трамп в окружении Джорджа Буша, Рональда Рейгана, Ричарда Никсона и других президентов-республиканцев.

Также Дональд Трамп знаменит своей страстью к кино. Он участвовал во многих американских ток-шоу, вел реалити-шоу «Кандидат», где искал себе помощника, а также в 90-е снимался в камео в фильме «Один дома-2».

BUS BORIS

Борис Джонсон, на днях покинувший пост премьер-министра Британии, известен своей любовью к индийскому кино и Болливуду. Видимо, это в нем говорит английское колониальное прошлое.

Джонсона обожает моделировать лондонские автобусы из винных коробок. Фото: СОЦСЕТИ

Но, пожалуй, самое удивительное хобби Джонсона - это моделирование лондонских двухэтажных автобусов из винных коробок, которое он совмещает с другим своим любимым занятием - рисованием. По его словам, это лучший способ, чтобы расслабиться.

«Я могу взять старый деревянный ящик. Или коробки для двух винных бутылок, с перегородкой. Я превращаю их в автобусы. Я помещаю в него пассажиров — я рисую пассажиров, которые счастливы, что едут в прекрасном автобусе», - признавался политик.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЛИЦЕДЕЙ

Эммануэль Макрон с детства занимался музыкой. Он великолепно играет на фортепиано, иногда и сейчас он проводит время за клавиатурой. Помимо этого, в школьные годы он увлекался театром, где и познакомился со своей будущей супругой Бриджит, которая возглавляла школьный театр.

Макрон великолепно играет на фортепиано. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хорошую физическую форму французскому лидеру удается поддерживать благодаря увлечению велосипедом и игрой в теннис.

ТИБЕТСКИЙ ЧАСОВЩИК

Далай-лама XIV, помимо медитации и садоводством, уделяет время своему детскому увлечению - ремонту часов. Духовный лидер признавался, что интерес к часам у него возник благодаря подарку президента США Франклина Рузвельта. Тот преподнёс Далай-ламе, когда тому было всего 7 лет, золотые Rolex.

Далай-лама XIV любит ремонтировать часы. Фото: СОЦСЕТИ

Вообще Далай-лама интересовался ремонтом технических устройств с детства, когда ремонтировал машины и старый кинопроектор.

С годами коллекция часов увеличилась до 15 экземпляров. Большинство из них - подарки.

ФОТОГРАФ-ЛЮБИТЕЛЬ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в свободное время любит заниматься фотографией. К сожалению, желающих посмотреть на его работы не смогут отыскать их в сети, но неоднократно журналисты подлавливали политика с фотоаппаратом в руках.

Нарендра Моди занимается фотографией. Фото: СОЦСЕТИ

Помимо этого Моди коллекционирует дорогие часы, тщательно следит за своим внешним видом. Некоторые модные стилисты отмечали его наряды и признавали, что у него выработан собственный неповторимый стиль.

Ну а что до духовных увлечений, то индийский премьер посвящает себя поэзии: он не только любит стихи, но и сам пишет.

А КАК У НАС?

КТО С РУЖЬЕМ, КТО С КЛЮШКОЙ

Советские генсеки на протяжении многих лет отдавали предпочтение чисто мужским увлечениям, например, Леонид Брежнев и Никита Хрущев были страстными охотниками. А вот Иосиф Сталин считал охоту пустой тратой времени.

Леонид Брежнев был страстным охотником. Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН/ТАСС

Российские лидеры отдавали свое свободное время спорту. Борис Ельцин бегал по теннисному корту, под тренерским надзором Шамиля Тарпищева, тем самым превратив теннис в самый популярный вид спорта в стране. А вот Владимир Путин увлек россиян дзюдо. С годами президент переключился на хоккей. Он до сих пор тренируется и принимает активное участие в играх «Ночной хоккейной лиги».

Но, как в прошлом году рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главное хобби Путина - это чтение. «В основном это историческая литература, мемуары и прочее», - пояснил он. К этому можно добавить изучение иностранных языков, в частности, несколько раз в неделю российский лидер занимается английским и регулярно смотрит англоязычные телеканалы.