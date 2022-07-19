Наполнятся ли прилавки и что будет с ценами от ввоза товаров из других стран без согласия производителя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КАК В ТУРЦИИ

Был импорт, да сплыл. Примерно так выглядела ситуация весной, когда сотни компаний приостановили работу в России. На складах поубавилось иностранной техники, одежды, мебели и всего остального.

Решение нашли быстро: правительство дало добро на параллельный (он же серый) импорт - ввоз товаров в Россию без согласия производителей. Раньше за такое полагался штраф в миллионы рублей, а товар могли уничтожить. Официальный старт серым импортерам Минпромторг дал 6 мая: в тот день ведомство опубликовало список товаров, которые разрешено ввозить в Россию по такой схеме.

Сразу о главном - нет, это не контрабанда. На товары, завезенные по параллельному импорту, есть лицензии, сертификаты качества, таможенные декларации. Но нет разрешения на ввоз в Россию от производителя или правообладателя.

- Вспомним девяностые, - предложил в эфире Радио «КП» (97,2 FM) доцент Финансового университета при Правительстве России Олег Комолов. - Тогда работал какой-нибудь официальный магазин компании Parker на Тверской. И маленькая лавчонка, которая торгует такими же ручками Parker в Мытищах. Лавчонка продает не подделки, а товар, купленный за рубежом и ввезенный в Россию, - просто без разрешения производителя. И официальный магазин страдает, теряет прибыль.

В 2002 году подобным лавчонкам дали по рукам: параллельный импорт запретили в надежде, что иностранные корпорации в знак благодарности будут вкладывать больше денег в российскую экономику. Но теперь, когда иностранные компании сами ушли из России, заботиться об их прибылях и инвестициях смысла нет.

И еще штрих к портрету явления: параллельный импорт - вполне себе цивилизованный путь. Он разрешен в США, Великобритании, Турции, Канаде, Японии и многих других благополучных (и не очень) странах.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СТОЙ, КТО ВЕЗЕТ

Но и тут у нас свой особый путь. В словосочетании «легализация параллельного импорта», которую чиновники выдают за панацею, есть доля лукавства. Потому что легализован он лишь частично. Минпромторг разрешил ввозить по-серому только определенный список товаров (см. «Конкретно»). Почему к вопросу подошли столь избирательно?

- Те компании, которые продолжают работать в России, не нуждаются в обходных путях поставок. Список Минпромторга касается тех, кто полностью остановил работу, - объясняет логику правительства председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Хотя умом можно понять не все действия авторов серого списка. Например, ушла из страны Coca-Cola. Но импортировать параллельно ее не разрешили - дескать, напитков у нас достаточно. Так-то оно так, но дело не в том, что без колы нам пить будет нечего. А в богатстве выбора и конкуренции, которая напрямую влияет на цены и с которой у нас и раньше не все было идеально.

Да, я в курсе, что Coca-Cola считают вредной. Кому не нравится - не покупайте, у нас свободная демократическая страна (и все остальные страны нам завидуют).

Риски работы с параллельными импортерами из России уже закладывают в цену товаров. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ

Итак, прошло 2,5 месяца, и практика показала: у параллельных импортеров есть и другие проблемы. Например, заказывать всерую крупные партии товара почти невозможно.

- Допустим, российская компания раньше закупала продукции на миллион-два евро в месяц, - говорит управляющий директор компании «220 вольт» Алексей Федоров. - Если делать это через посредника, допустим, в Узбекистане, то этот посредник не сможет сразу заказать такой объем: у него закупки всегда были в разы меньше. Он не сможет объяснить западным поставщикам такой резкий рост. Придется дробить партии.

Казалось бы, какое Западу дело до подобных заказов? Речь ведь не про гусеницы для танков, а про банальные розетки. Но все гораздо драматичнее. Эксперты поясняют: задача западных стран - не в том, чтобы лишить Россию оружия. А в том, чтобы создать кризис в стране, которую они считают опасной для себя. Когда в экономике все плохо, стране уже не до военных задач, считают западные политики.

Поэтому и создают контролирующие структуры, которые будут следить за поставками товаров в «дружественные» для России страны. И если возникнет подозрение, что партия товара заказана именно для России, поставку будут блокировать. Поэтому и придется завозить ту же электронику частями.

Конечно, все заблокировать «партнерам» не удастся. Но все эти обходные пути ведут к повышению цен.

Во-первых, становится больше посредников, каждый из которых работает не бесплатно.

Во-вторых, за большой заказ производитель всегда дает хорошую скидку, а крупный опт нам теперь недоступен.

В-третьих, растут транспортные расходы: одно дело - привезти товар в Москву из Германии, и совсем другое - тащить его из Берлина в Стамбул или Ташкент, а оттуда - в Россию.

А еще риски работы с параллельными импортерами из России уже закладывают в цену товаров.

- Турецкое правительство, например, рекомендует своим фирмам-посредникам делать наценку на товары для России минимум 5%. Ведь если турецкие компании участвуют в схеме, то они ставят себя и страну под угрозу вторичных санкций. И риски нужно покрывать, чтобы эти операции имели смысл с точки зрения национальной экономики, - говорит управляющий АО «ВЭД Агент», эксперт по импорту и экспорту Александр Дегтярев.

Вторичные санкции - это запрет на покупку тех товаров, которые нельзя поставлять в Россию. То есть и сама страна-посредник может остаться без электроники, процессоров и т. д. Так что не спешите упрекать «дружественные» страны: класть голову под санкционный топор желающих нет.

- Казахстан по этой причине отказывается поставлять нам санкционные товары, - говорит Дегтярев. - Боятся.

МОЖНО, НО НЕЛЬЗЯ

И ладно бы серому импорту мешали только лишь козни «недружественных» стран. Тормозят его и наши собственные законы.

Пример - автопром, который сейчас находится в состоянии летаргического сна. Взять бы да разрешить серый ввоз европейских иномарок, чтобы покрыть дефицит. «Так ведь разрешили!» - удивится читатель, внимательно ознакомившись с рубрикой «Конкретно». И будет прав...

Но лишь отчасти. Да, правительство узаконило параллельный импорт многих марок автомобилей - Renault, BMW, Volkswagen и т. д. Но при этом забыло отменить другую норму, которая прямо запрещает серый импорт иномарок. Такой вот казус.

- По действующему в автопроме техническому регламенту, для ввоза автомобиля из-за рубежа нужен документ: одобрение типа транспортного средства. Получить его можно только у правообладателя или производителя. Но правообладатели из-за санкций точно не одобрят ввоз их продукции к нам, - говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Сейчас если и привозят авто, то они оформлены на частных лиц. Такие машины нельзя продавать в дилерских центрах.

Увидено в интернете.

ВАЖНО

Как быть с гарантией?

Как пояснил нам руководитель практики по защите товарных знаков юридической группы «Совет» Владислав Прохоров, гарантия бывает от изготовителя, продавца или импортера. Однако, если товар ввезен по параллельному импорту, о гарантии от изготовителя речь идти уже не может.

- Значит, гарантийный ремонт и техническое обслуживание будут осуществляться только через продавцов и импортеров, - разъясняет Владислав Прохоров.

Ничего нового тут нет: система так работала и раньше. Скажем, айфоны по гарантии ремонтировала не сама компания Apple и не официальный поставщик, а российские компании - сервисные центры (их адреса и телефоны обычно указаны в гарантийном талоне). Они никуда из России, естественно, не уходят. Однако у них могут возникнуть сложности с поставками.

- Работа авторизованных сервисных компаний напрямую зависит от поставок оригинальных запчастей, которых скоро может не оказаться на российском рынке, - говорит Владислав Прохоров. - В этом случае можно обратиться к неофициальным сервисам, рискуя качеством.

Еще один совет от нашего эксперта - покупать продукцию у крупных, известных продавцов, которые дорожат репутацией и сотрудничают с проверенными сервисными компаниями. Но в любом случае, гарантийный ремонт в новых условиях может занять гораздо больше времени, чем мы все привыкли.

КСТАТИ

Неисповедимы пути импорта

По словам Александра Дегтярева, уже сейчас импортеры наблюдают три варианта развития событий.

1. Некоторые европейские компании говорят: если хотите купить наш товар, то мы привезем его в «третью страну», а там сами забирайте.

2. Поставщик получает запрос от компании из «несанкционной» страны на большую партию. И отгружает его без вопросов.

3. Продавец понимает, что товар пойдет в Россию, и блокирует поставку.

Первые два варианта подходят для малого и среднего западного бизнеса, который раньше был ориентирован на Россию. Третий - для крупных мировых компаний.

КСТАТИ

Что уже едет

Импортеры и власти очень неохотно рассказывают о том, какие товары уже поехали в Россию параллельной дорогой. И их можно понять: если информация попадет в прессу и ее вычитают на Западе, поставки тут же перекроют.

Не будем и мы выкладывать все карты - нам тоже хочется ремонтировать машины и покупать новую технику. Однако кое-какую информацию можем сообщить, не раскрывая явок и паролей.

Так, на Петербургском международном экономическом форуме в июне глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил следующее. За месяц с небольшим, что прошел после разрешения параллельного импорта, таким путем в Россию привезли товаров на $2 млрд.

Некоторые крупные российские магазины уже заявили, что начали торговать смартфонами и компьютерами, ввезенными по параллельному импорту.

По информации компании «ВЭД Агент», серые импортеры активно везут в Россию запчасти, комплектующие для техники, промышленного оборудования. А также бытовую технику, в основном премиум-класса. Спрос на нее небольшой, поэтому ее проще завозить маленькими партиями.