Летние эколагеря и занятия для детей в столице: Велоэкскурсии, природные мастерские и виртуальное погружение в Москву-реку

Экологическое образование и просвещение – важнейшие инвестиции в здоровое будущее Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Летом многие родители ломают голову: чем занять ребёнка? Хочется, чтобы он и отдохнул, и узнал что-то полезное, и обрёл новых друзей. Для школьников, которые остались в Москве, интересную онлайн- и офлайн-программу подготовили в ГПБУ «Мосприрода»Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Всего в июле на природных территориях и в экоцентрах пройдёт около 300 эколого-просветительских мероприятий в офлайн-формате для всех желающих. Это квесты, викторины, мастер-классы, экскурсии, велоэкскурсии, VR-показы и многое другое (полный список мероприятий - на сайте Мосприроды).

«Экологическое образование и просвещение – важнейшие инвестиции в здоровое будущее Москвы, - отметил Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. - Базой экологического просвещения являются именно экоцентры и особо охраняемые природные территории, где проводятся различные эколого-просветительские мероприятия в онлайн- и офлайн-формате, в том числе выставки, познавательные проекты и социально значимые акции».

По его словам, в прошлом году в городе состоялось около 15 тысяч эколого-просветительских мероприятий. Их участниками стали порядка 700 тысяч человек.

Рассказываем, как сейчас школьникам провести лето в Москве экологично.

В ГОСТИ К МЕЛЬНИКУ КУЗЬМЕ

Во саду ли, в огороде выросли… Горох, фасоль, бобы, горчица. Настоящие грядки появились в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» в «Зеленой школе мельника Кузьмы». Детям показывают, как работать в огороде, рассказывают о посеве и уходе за посадками. А ещё для них проводят занятия по развитию творческих навыков и познавательные игры о природе. Школа принимает юных огородников по будням, кроме понедельника.

Таких необычных детских кружков в экоцентрах и на природных территориях Москвы сейчас работает около двух десятков. И хотя некоторые из них и называются школами, но звонков на уроки здесь нет и домашние задания не задают. Учиться в экокружках весело, легко и очень интересно. Возьмём для примера ещё одну площадку - «Летняя школа лесовичка». Она разместилась в экоцентре «Лесная сказка» на территории зоны отдыха «Битца». Детям рассказывают, как определять и описывать растения, различать следы животных, ориентироваться в лесу с компасом и без него. Юные исследователи буквально разбирают на атомы воду, почву и воздух, узнают об экологических проблемах города и о том, как сохранить природу. Экоуроки проходят по воскресеньям по записи.

Чем ещё заняться в кружках? Конечно, творчеством. На ВДНХ в экоцентре «Пчеловодство» школьников знакомят с азами мультипликации. Каждый может создать свой экологический мультфильм. Занятия в кружке «Экорежиссер» проводятся раз в месяц.

Мастер-классы в «Природной мастерской» рядом с ландшафтным заказником «Долина реки Сходни в Куркино» привлекут тех, кто хочет блеснуть своими способностями и фантазией. Дети попробуют работать с различными природными материалами и творческими техниками. Желающие собираются здесь по четвергам.

Почувствовать себя настоящим экологом-исследователем смогут участники занятий в лесной студии «Олененок» в вольерном комплексе «Дом лани» в Зеленограде. Им расскажут о флоре и фауне комплексного заказника «Зеленоградский» и о других особо охраняемых природных территориях Москвы. А ещё дети участвуют в полевых практиках и экскурсиях, посвященных миру природы Москвы и Подмосковья. Их проводят дважды в неделю.

Полный список кружков, адреса и время их работы - на сайте Мосприроды.

ОНЛАЙН-ЛАГЕРЬ И VR-ПОКАЗЫ

Цифровые технологии помогают заботиться о природе в любое время и в любом месте. Школьники могут прокачать свои эконавыки, даже просто пользуясь привычными гаджетами. Для этого Учи.Дома и Российский экологический оператор открыли летний экологический онлайн-лагерь в рамках нацпроекта «Экология» при поддержке «Мосприроды». Ученикам с 1 по 11 классы здесь показывают увлекательные видео, посвященные экологии. В среднем каждый ролик длится 15-20 минут. К ним добавляются и обучающие материалы, в том числе на тему сортировки отходов и вторичной переработки. Причем информация составлена отдельно по возрастам участников. А онлайн-лекции читают специалисты Мосприроды. К примеру, 28 июля дети узнают, что такое отходы. Затем через неделю, 4 августа, ребятам расскажут о загрязнении атмосферы. Каждый, кто просмотрит все обучающие видео и пройдет тесты, получит диплом. Условия участия в онлайн-эколагере и программа занятий - на сайте.

Летом в столице можно побывать и на необычных экоэкскурсиях. Достаточно лишь надеть VR-очки и оказаться в удивительном виртуальном мире. А проводниками в эту цифровую реальность станут экоцентры «Пчеловодство», «Московский эколог», «Скворечник» и «Экошкола Кусково». Желающие смогут «побродить» по дну Москвы-реки, детально и наглядно познакомиться с ее обитателями, а также флорой и фауной. VR-сеанс в экоцентре «Московский эколог» является частью 30-минутного занятия в виртуальной рубке, где можно научиться управлять маломерным судном и почувствовать себя настоящим капитаном. Перед посещением необходима обязательная регистрация по ссылке.

Также за полчаса можно осмотреть с помощью VR-очков природные территории столицы, одновременно выполняя увлекательные задания, или пройти VR-игру «Медовый завод» - с виртуальным сбором меда на цветочной поляне, его откачкой и разливом на заводе, заданиями на меткость и ловкость. Подробнее о расписании сеансов, ценах на билеты и регистрации на мероприятия - на сайте «Мосприроды».

Каждый последний вторник месяца все VR-сеансы бесплатные. Важно: перед посещением VR-сеансов следует проконсультироваться с врачом.

ЭКОВОЛОНТЕРОМ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ

Не только взрослым, но и детям по силам совершать добрые дела для сохранения экологической обстановки. Можно смастерить кормушку или скворечник, поучаствовать в субботниках, подкармливать птиц в холода или даже считать соловьев! Да-да, не удивляйтесь, всем этим и многим другим занимаются в столице в том числе эковолонтеры. Добровольных помощников на природных территориях города с каждым годом становится все больше. А значит, все больше людей бережнее относятся к природе и ее жителям. Стать эковолонтером просто - выбирите природную территорию и узнайте, в каких добрых делах там можно поучаствовать. Акции проводятся каждый год. Например, с апреля по октябрь Мосприрода организует проект по сохранению зеленых насаждений «ПаркАрт». Художники-волонтеры рисуют красивые лечебные картины только на поврежденных деревьях. Это могут быть морозобойные трещины на стволе, дупла, раны или оголенные участки ствола.

Добровольцы помогают столичным экологам узнать, сколько птицы и звери живет в городе. Зимой считают уток крякв, весной и летом - соловьев, также летом проводят целую утиную перепись! Много и других дел у эковолонтеров, например, нужно очистить берега водоёмов от отходов, собрать каштаны для ланей, построить к зиме искусственные гнездовья и «птичьи рестораны» для мелких и крупных пернатых обитателей парков. Многие совершают добрые поступки на природных территориях, просто прогуливаясь там с детьми или катаясь на велосипеде. Ведь элементарный порядок может навести любой. Достаточно захватить с собой перчатки и пакеты для мусора. Согласитесь, быть эковолонтером совсем не сложно. Зато как приятно делать свой город лучше, красивее и экологичнее.

КСТАТИ

В Москве работают 10 эколого-просветительских центров. В том числе в 2021 году открыл свои двери мультимедийный экоцентр «Цветоводство» на ВДНХ.

Для любителей познавательного туризма созданы 13 экотроп общей протяженностью около 40 километров.

На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и в экоцентрах Москвы ежегодно проводятся более 14 000 интересных экскурсий, квестов и других эколого-просветительских мероприятий. Разрабатываются новые программы. Есть орнитологические экскурсии, просветительские квесты о флоре и фауне нашего города и многое другое.