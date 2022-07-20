В университет мечты - через несколько кликов

Фото: Shutterstock

До 25 июля абитуриентам нужно окончательно определиться с желаемыми местами учебы и подать в комиссии вузов данные ЕГЭ, дипломы и справки о важных личных достижениях. Победы в олимпиадах, волонтерская деятельность, даже сдача норм ГТО помогут выпускнику набрать максимум баллов и занять более высокую позицию в рейтинге.

Один шаг к тысяче возможностей

Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» и суперсервису «Поступление в вуз онлайн» риск забыть что-то из достижений или совершить ошибку при подаче документов минимален. Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, абитуриенту достаточно зайти на портал госуслуг под своей подтвержденной учетной записью. Не нужно ехать в приемные комиссии вузов или дозваниваться туда. Зашли в личный кабинет - и перед вами двери в любой из тысячи вузов в стране: от Калининграда до Приморья. В проекте участвуют практически все государственные университеты и институты вместе с филиалами (за исключением подведомственных силовым структурам и расположенных за рубежом). Выбор огромный! Причем к суперсервису подключены даже такие топовые учебные заведения, как, например, МГУ им. Ломоносова, Высшая школа экономики, НИТУ «МИСиС» и многие другие. Подать документы можно в пять вузов до 10 направлений подготовки в каждом из них.

Следи за шансами и планируй траекторию

- Выбор своего профессионального пути - очень важный, сложный этап в жизни каждого человека, - объяснила на Радио «КП» (97,2 FM) ректор Национального исследовательского технологического университета МИСиС Алевтина Черникова. - Именно поэтому мы стараемся обеспечить максимальную открытость всего процесса поступления. Наш университет впервые провел цифровую приемную кампанию еще в 2015 году. Тогда сервисами личного кабинета воспользовались 56% абитуриентов, дальше - больше. Когда благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» был разработан пилот суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», МИСиС участвовал в его внедрении. По итогам приемной кампании 2021 года 99% наших студентов-первокурсников воспользовались как раз цифровыми сервисами и только 1% - услугами почты.

Поскольку подача документов осуществляется через портал госуслуг, паспорт и СНИЛС не нужно будет предоставлять в вуз дополнительно. Не потребуются также оригиналы документа об образовании, индивидуальных достижениях или сведениях об инвалидности - при условии, что эти данные подтверждены в Федеральном реестре документов об образовании (ФРДО). Еще одна новинка этого года - возможность отслеживать изменения по своему заявлению, поданному в вуз почтой или в приемную комиссию, в личном кабинете на «Госуслугах»: достаточно выразить согласие на передачу данных и предоставить СНИЛС в вузе.

Договор с вузом подпишем в приложении

В этом году к суперсервису «Поступление в вуз онлайн» подключили почти 1000 образовательных учреждений. Воспользоваться возможностями суперсервиса смогли уже более 170 тыс. В прошлом году таким образом поступали в вузы 44,5 тыс. абитуриентов. Многие поступающие подают документы в вузы - участники программы «Приоритет-2030».

К 2030 году правительство поставило задачу сформировать группу университетов-лидеров, способных отвечать на вызовы времени. И это прежде всего создание нового научного знания, разработка технологий, которые будут внедрены не только в экономику, но и в социальную сферу. Интеграция науки, образования и инноваций, масштабирование лучших практик на всю систему образования, создание условий для развития личностного потенциала каждого студента - участники программы «Приоритет-2030», безусловно, лучшие учреждения для получения образования юного поколения.

Подать документы с помощью суперсервиса в этом году возможно на любую форму обучения: очную, очно-заочную, заочную, бюджетную, платную, целевую.

- Если ранее сервис мог использоваться только для поступления на бюджетные места, в этом году он будет работать и для поступающих на внебюджетной основе, а также на целевые и льготные места бюджетного приема. Кроме того, доработана система обновления конкурсных списков, что позволит обеспечить практически одновременную публикацию списков и на портале госуслуг, и на сайтах вузов. Это очень важно для абитуриентов, которые подают заявления сразу в несколько вузов на несколько специальностей и привыкли сравнивать данные о конкурсной ситуации в разных источниках, - отметил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Сервис позволит учитывать все особые права и преимущества абитуриентов - о льготах никто не забудет и не упустит их из виду. Кроме того, можно записаться на вступительные испытания в вуз, узнать их результаты и дать согласие на зачисление. Еще из новинок этого года - заключение договора на платную форму обучения с использованием мобильного приложения «Госключ». Абитуриент подает заявление на платную форму обучения, выбирает тип договора, указывает способ оплаты и другие сведения. Вуз сформирует, подпишет и направит комплект документов поступающему в личный кабинет в автоматическом режиме. Абитуриенту или его законному представителю останется только подписать договор в мобильном приложении «Госключ».

- Да, в этом году суперсервис «Поступление в вуз онлайн», созданный Минцифры России, расширил свой функционал, и сейчас количество бумажных документов, которые необходимо собрать, сведено к минимуму, - подтверждает Юлия Горячкина, и. о. директора по направлению «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Экономия времени и сил»

Юлия Росоленко, нынешняя студентка МИСиС, в прошлом году воспользовалась суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» и рекомендует его как наиболее удобный:

- Этот суперсервис позволяет избежать многих ошибок, - объяснила Юлия на Радио «Комсомольская правда». - Ведь, чтобы набрать максимальные баллы, нужно заявить все индивидуальные достижения, начиная от значков ГТО и заканчивая предпрофессиональным экзаменом. Все олимпиады, дипломы, свидетельства о волонтерской деятельности - все это можно подгрузить, и все посчитается. Представляете, если в каждый из выбранных вузов лично ходить и носить эту кипу бумаг и справок? Да даже если онлайн заполнять подробные анкеты в каждом вузе - это и время, и возможность что-то упустить. А в «Поступление в вуз онлайн» данные нужно загрузить один раз.