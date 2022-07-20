Ботокс, моделирование лица и уколы. Как меняют внешность королевы красоты

Анна Кудрявцева-Сирадзе выиграла этим летом конкурс «Миссис Вселенная». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Королев красоты в социальных сетях рассматривают внимательно. Порой народ удивляется: как с такой внешностью можно выиграть престижный конкурс? Не секрет, что за последние 10 лет в индустрии красоты появилось множество безоперационных технологий, с помощью которых можно скорректировать или омолодить лицо. Аппаратная и инъекционная косметология теперь совершают чудеса, на которые раньше была способна лишь пластическая хирургия. Женщины делают безоперационные подтяжки, корректируют овал лица, скулы, нос, избавляются от морщинок, складок и неровностей на лице, накачивают губы и так далее…

Если женщине повезло, и она выбрала грамотного врача-косметолога с высшим медицинским образованием и опытом работы, то рассмотреть вмешательства во внешность могут лишь профессионалы. Иногда все преобразования видны невооруженным взглядом. Последние недели в социальных сетях обсуждали наших победительниц конкурса красоты в Сеуле среди замужних женщин «Миссис Вселенная». Рассмотрели их фото и видео со специалистом по инъекционным методикам, врачом-дерматологом, косметологом Дианой Салмановной. С kp.ru доктор поделился своим профессиональным взглядом.

Анна Кудрявцева-Сирадзе - «Миссис Вселенная»

36-летняя Анна россиянка, но представляла на конкурсе Грузию, так как от нашей страны была заявлена другая участница. У победительницы конкурса «Миссис Вселенная» мама - русская, а папа – грузин. Анна замужем, воспитывает 11-летнюю дочь. Сомнений в ее победе не было – красавица. В соцсетях обсуждали «кукольное лицо» Анны. Сама красавица в интервью рассказывала, что бывает у косметолога два раза в год – делает уходовые инъекционные процедуры. Однако не всегда звезды и другие красавицы бывают откровенны в интервью.

Анна Кудрявцева-Сирадзе делает уколы красоты. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Врач-косметолог: «По поводу Анны могу сказать: девочка сама достаточно симпатичная, красивая. Скорее всего, у нее сделаны губы - очень натурально, профессионально; также сделаны щечки. Делали или нет ботокс - сложно определить».

Ирина Рягузова - первая «Вице-миссис Вселенная»

38-летняя Ирина Рягузова из Омска представляла в Сеуле на «Миссис Вселенная» Россию, ей отдали второе место. У Рягузовой большая семья: пятеро детей и муж бизнесмен – владелец металлургического завода. У красавицы есть и собственный небольшой бизнес - оптовая торговля парфюмерией и косметикой. Сплетники в телеграм-каналах почему-то предположили, что Ирина переборщила с уколами красоты.

Ирина Рягузова - первая «Вице-миссис Вселенная». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Врач-косметолог: «Судя по фотографии, можно предположить, коррекцию щек и скул – щечно-скуловой зоны. Также можно предположить, что стоит ботокс в области лба и откорректирован так называемый угол молодости – это угол в 90 градусов между подбородком и линией шеи. То есть речь идет о моделировании нижней трети лица, угла подбородка, скуловой зоны».

Оксана Федорова – «Мисс Вселенная»

20 лет назад Оксана Федорова стала «Мисс Вселенная». Перед этим заняла первое место на конкурсах «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия». Лицо и фигуру Оксаны Федоровой называли эталоном красоты. Брюнетку из России с длинными ногами, красивым лицом на «Мисс Вселенная» называли ангелом. Заметьте, что тогда у конкурсанток чаще всего лица и фигуры были естественные. Это сейчас нет практически ни одной красавицы без уколов красоты и других косметологических процедур. До сих пор большинство экспертов индустрии красоты считают, что самая идеальная «Мисс Вселенная» была в 2002-м.

Оксана Федорова 20 лет назад — самая естественная и безупречная королева красоты. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Врач-косметолог: «У Оксаны Федоровой 20 лет назад все натуральное - и скулы, и губы, и углы. Она здесь очень натуральна. Даже ботокса не наблюдаю. Сейчас Оксана пользуется всеми достижениями косметологии».