Лера Кудрявцева сделала заявление о своей болезни

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Весь последний год Лера Кудрявцева испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Телеведущая не раз жаловалась на сильные головные боли и бессонницу. Кроме того, дает о себе знать и сломанный копчик - несколько месяцев назад блондинка упала с лестницы и повредила спину, передвигалась сначала в инвалидной коляске, потом при помощи костыля. И вот теперь стало известно, что звезда экрана не встает с постели.

Лера Кудрявцева прямо в отпуске столкнулась с болезнью. Теледива призналась, что слегла и теперь даже не может выйти из своего номера на улицу.

Телезвезда рассказала, что у нее высокая температура и осип голос. "Прилететь в отпуск, заболеть и теперь сидеть, не выходя на улицу, непонятно сколько с температурой... Умею, практикую", - пожаловалась измученная болезнью женщина.

Отметим, Кудрявцева всегда откровенна с поклонниками. Лера делиться с публикой горестями и радостями. В марте она сообщала, что врачи диагностировали у нее депрессию. Дошло до того, что знаменитость посещали суицидальные мысли. Она потеряла интерес к жизни, едва не совершила огромную ошибку, которая бы принесла ее близким ужасное горе.

Справиться со своим состоянием блондинка самостоятельно не смогла, потому и обратилась к специалистам. Полтора месяца Кудрявцеву лечили в клинике неврозов. По ее словам, ей было все равно, что происходит в жизни ее родных и друзей. Апатия буквально уничтожала красавицу. "Могу сказать, что при депрессии ты суп не сваришь. Тебе плевать на одежду, на то, как ты выглядишь. Ты ничего не хочешь вообще, жить не хочешь", - призналась она.