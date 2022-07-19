В Нью-Йорке появится Украинский шлях

Горсовет Нью-Йорка решил поддержать Украину и принял постановление о наименовании части Брайтон-бич-авеню Украинским шляхом. Фото: Shutterstock

Центральной улицей бруклинского района Брайтон-бич в Нью-Йорке является одноименная авеню.

На Брайтоне с начала 70-х годов прошлого века стали селиться иммигранты из бывшего СССР. До сих пор в этих кварталах живут многочисленные представители русскоязычной общины жителей Города Большого Яблока.

Горсовет Нью-Йорка решил своеобразным и совсем незатратным способом поддержать Украину и принял постановление о наименовании части Брайтон-бич-авеню Украинским шляхом.

Именно о наименовании, а не переименовании: в Нью-Йорке стараются не допустить чехарды со сменой названий на дорожных указателях, картах и в документах. Для чего поступают хитро – улица или ее часть получают дополнительное название, например, в честь какого-либо деятеля. Так, например, отрезок манхэттенской улицы, на которой расположено генконсульство Израиля, назван в честь убитого премьер-министра этой страны Ицхака Рабина, а часть улицы, ведущей к Метрополитен-опере – в честь хореографа Джорджа Баланчина. В Нью-Йорке есть «улицы» Сергея Довлатова и патриарха Тихона.

Адреса при таком наименовании остаются прежними, дополнительные названия играют символическую роль.

Одновременно равный почет был оказан и тайцам: вместе с Украинским шляхом в Нью-Йорке появился Маленький Таиланд. Члены горсовета проголосовали о присвоении такого названия отрезку Вудсайд-авеню в Квинсе, который облюбовали иммигранты из Таиланда, открывшие там немало заведений тайской кухни.