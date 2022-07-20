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20 июля 2022 4:00

Запад планирует свергнуть Си Цзиньпина и устроить в Китае «перестройку»

Есть ли в рядах китайских коммунистов подковерная борьба?
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Глава КНР Си Цзиньпин во время посещения одного из университетов Пекина.

Глава КНР Си Цзиньпин во время посещения одного из университетов Пекина.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА ЖЕЛТОЙ РЕКЕ?

Нынешний год для председателя Китая Си Цзиньпиня - судьбоносный. Осенью юбилейный XX съезд Компартии Китая должен избрать нового лидера на ближайшую пятилетку… или переизбрать действующего на третий срок. Ведь с 2018 года ограничение «не больше двух сроков для одного генсека» снято. Что по-своему логично: товарищ Си стоит у руля почти десять лет, но и накал противостояния с Западом нарастает, менять на переправе коней - это не по-восточному.

Впрочем, влиятельные круги на Западе, похоже, готовы пойти на что угодно, лишь бы помешать планам Си Цзиньпиня остаться у власти. Так, одиозный спонсор «цветных революций» по всему миру, 91-летний Джордж Сорос в начале этого года выступил с речью, в которой почти открыто призвал к смене власти в Пекине, больше 30 раз упомянув - в негативном контексте, естественно, - Си Цзиньпина.

- Си Цзиньпин попытался установить тотальный контроль над страной, но потерпел неудачу. Учитывая оппозицию внутри КПК, его тщательно спланированное возвышение до уровня Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина (то есть переизбрание на третий срок, ведь эти китайские лидеры находились у власти по 15 и более лет. - Ред.) может и не состояться, - зловеще предрек Сорос.

Ключевой тезис - что «внутри Китая есть оппозиция Председателю» - Сорос повторил в своей речи два раза. А еще сравнил зимнюю Олимпиаду в Пекине с нацистским Берлином-1936. При этом официальные лица США стараются в последнее время отношений с Китаем не обострять. Американская экономика по-прежнему зависит от импорта электронных компонентов и других изделий из Китая, вашингтонский план «мгновенной победы над Россией с помощью адских санкций» рухнул, приобретать сейчас ещё одного противника - неразумно. Почему же теневой кардинал мировой политики называет Си Цзиньпиня главной угрозой либеральному мировому порядку?

СХЕМА ДАЛА СБОЙ

Личное состояние бизнесмена-филантропа оценивается в $8-10 млрд. Но этот капитал Сорос сколотил не на реальном производстве, а на финансовых спекуляциях. Последние десятилетия акции глобальных корпораций росли как на дрожжах. Индустрия из США и Европы массово переводилась в КНР: так и производство дешевле, и Западу проще зарабатывать, выпуская не зерно или сталь, а фьючерсы или облигации - виртуальные долговые бумаги.

Джордж Сорос.

Джордж Сорос.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правда, для этого было условие: пузырь мог расти, только если в глобальную экономику вовлекались все новые страны-участницы. И тут как раз помогала технология «цветных революций». Была, например, сравнительно независимая Украина - а стала уже стопроцентная колония (после организованного Западом майдана-2014). Конечно, «цветные революции» делал не один Сорос: либеральную демократию методами мягкой силы продвигали десятки институтов из США и Евросоюза, но он был их глашатаем, вдохновителем и живым символом.

И вдруг эта отработанная схема стала давать сбои. И не только на украинском направлении (ненависть Сороса к России общеизвестна), но и в Китае. Там в девяностые и нулевые годы возникло множество частных корпораций. Но теперь якобы «плохой Си Цзиньпин» все эти фирмы де-факто национализировал, поставив под контроль коммунистической партии. То есть в Китае, как и в России, возможности для крупного бизнеса влиять на политику (и выкачивать из местной экономики деньги в офшоры) снизились почти до нуля. Неудивительно, что все это вызывает гнев Сороса и стоящих за ним теневых элит.

ВОЕННЫЕ И КОМСОМОЛЬЦЫ

Есть правда в том, что китайский политический бомонд не монолитен: там есть как минимум две крупных группировки. Одни - так называемые «военные», сторонники суверенитета и возвращения Тайваня. Их выдвиженцем как раз и является Си Цзиньпин. Без этой детали невозможно понять, например, такую его загадочную фразу:

- Почему Советский Союз развалился? Потому что военные [к 1991 году] были отделены от Компартии. Из-за этого партия оказалась разоружена, и в критической ситуации ее никто не защитил.

Влиятельные круги на Западе, похоже, готовы пойти на что угодно, лишь бы помешать планам Си Цзиньпиня остаться у власти.

Влиятельные круги на Западе, похоже, готовы пойти на что угодно, лишь бы помешать планам Си Цзиньпиня остаться у власти.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конечно, самостоятельность Китая приводит к его отрыву от глобальной экономики - а значит, к убыткам для второго, проамериканского клана. Этих людей условно называют «комсомольцы». Как и в СССР в конце 1980-х, в Китае первые капиталистические предприятия часто возникали под «крышей» комсомольских ячеек - в виде молодежных артелей или стройотрядов (со временем превратившихся в огромные корпорации).

А в «нужном» идеологическом русле их и продвигал Сорос: его фонд работал с активной молодежью во всем соцлагере, вывозил самых перспективных ребят «на стажировки» в США и Европу.

Лидером данной группировки считается нынешний премьер КНР Ли Кэцян, который - внимание - в 90-е годы был первым секретарем китайского комсомола.

Наивный читатель спросит: «А почему Си Цзиньпин просто не зачистит все эти проамериканские элементы?» Потому что они в заметной части до сих пор контролируют экономику и финансовый сектор - и при опасности для себя устроят рукотворный кризис, бросив сотни миллионы китайцев за черту бедности. А это уже чревато уже социальным взрывом.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей Буранок, доктор исторических наук, китаист:

Вряд ли у Сороса хватит сил раскачать Поднебесную

- У Сороса и его структур, конечно, большие возможности, но это все-таки частные организации, чья мощь не сравнима с такой державой, как КНР. 25-30 лет назад фонд Сороса и впрямь свободно работал в Китае, но все это осталось в прошлом. Более того, за последние пять лет Си Цзиньпин создал механизмы, препятствующие внешнему давлению: это и укрепление вертикали власти в КПК, и антикоррупционные чистки. А сейчас, накануне судьбоносного XX съезда, китайцы сделают все, чтобы он прошел гладко. На мой взгляд, Сорос делает громкие заявления только для того, чтобы показать - США не капитулируют в экономическом противостоянии с Пекином, а, наоборот, планируют некие контрудары.

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