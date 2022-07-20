Запад планирует свергнуть Си Цзиньпина и устроить в Китае «перестройку»

Глава КНР Си Цзиньпин во время посещения одного из университетов Пекина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА ЖЕЛТОЙ РЕКЕ?

Нынешний год для председателя Китая Си Цзиньпиня - судьбоносный. Осенью юбилейный XX съезд Компартии Китая должен избрать нового лидера на ближайшую пятилетку… или переизбрать действующего на третий срок. Ведь с 2018 года ограничение «не больше двух сроков для одного генсека» снято. Что по-своему логично: товарищ Си стоит у руля почти десять лет, но и накал противостояния с Западом нарастает, менять на переправе коней - это не по-восточному.

Впрочем, влиятельные круги на Западе, похоже, готовы пойти на что угодно, лишь бы помешать планам Си Цзиньпиня остаться у власти. Так, одиозный спонсор «цветных революций» по всему миру, 91-летний Джордж Сорос в начале этого года выступил с речью, в которой почти открыто призвал к смене власти в Пекине, больше 30 раз упомянув - в негативном контексте, естественно, - Си Цзиньпина.

- Си Цзиньпин попытался установить тотальный контроль над страной, но потерпел неудачу. Учитывая оппозицию внутри КПК, его тщательно спланированное возвышение до уровня Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина (то есть переизбрание на третий срок, ведь эти китайские лидеры находились у власти по 15 и более лет. - Ред.) может и не состояться, - зловеще предрек Сорос.

Ключевой тезис - что «внутри Китая есть оппозиция Председателю» - Сорос повторил в своей речи два раза. А еще сравнил зимнюю Олимпиаду в Пекине с нацистским Берлином-1936. При этом официальные лица США стараются в последнее время отношений с Китаем не обострять. Американская экономика по-прежнему зависит от импорта электронных компонентов и других изделий из Китая, вашингтонский план «мгновенной победы над Россией с помощью адских санкций» рухнул, приобретать сейчас ещё одного противника - неразумно. Почему же теневой кардинал мировой политики называет Си Цзиньпиня главной угрозой либеральному мировому порядку?

СХЕМА ДАЛА СБОЙ

Личное состояние бизнесмена-филантропа оценивается в $8-10 млрд. Но этот капитал Сорос сколотил не на реальном производстве, а на финансовых спекуляциях. Последние десятилетия акции глобальных корпораций росли как на дрожжах. Индустрия из США и Европы массово переводилась в КНР: так и производство дешевле, и Западу проще зарабатывать, выпуская не зерно или сталь, а фьючерсы или облигации - виртуальные долговые бумаги.

Джордж Сорос. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правда, для этого было условие: пузырь мог расти, только если в глобальную экономику вовлекались все новые страны-участницы. И тут как раз помогала технология «цветных революций». Была, например, сравнительно независимая Украина - а стала уже стопроцентная колония (после организованного Западом майдана-2014). Конечно, «цветные революции» делал не один Сорос: либеральную демократию методами мягкой силы продвигали десятки институтов из США и Евросоюза, но он был их глашатаем, вдохновителем и живым символом.

И вдруг эта отработанная схема стала давать сбои. И не только на украинском направлении (ненависть Сороса к России общеизвестна), но и в Китае. Там в девяностые и нулевые годы возникло множество частных корпораций. Но теперь якобы «плохой Си Цзиньпин» все эти фирмы де-факто национализировал, поставив под контроль коммунистической партии. То есть в Китае, как и в России, возможности для крупного бизнеса влиять на политику (и выкачивать из местной экономики деньги в офшоры) снизились почти до нуля. Неудивительно, что все это вызывает гнев Сороса и стоящих за ним теневых элит.

ВОЕННЫЕ И КОМСОМОЛЬЦЫ

Есть правда в том, что китайский политический бомонд не монолитен: там есть как минимум две крупных группировки. Одни - так называемые «военные», сторонники суверенитета и возвращения Тайваня. Их выдвиженцем как раз и является Си Цзиньпин. Без этой детали невозможно понять, например, такую его загадочную фразу:

- Почему Советский Союз развалился? Потому что военные [к 1991 году] были отделены от Компартии. Из-за этого партия оказалась разоружена, и в критической ситуации ее никто не защитил.

Влиятельные круги на Западе, похоже, готовы пойти на что угодно, лишь бы помешать планам Си Цзиньпиня остаться у власти. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конечно, самостоятельность Китая приводит к его отрыву от глобальной экономики - а значит, к убыткам для второго, проамериканского клана. Этих людей условно называют «комсомольцы». Как и в СССР в конце 1980-х, в Китае первые капиталистические предприятия часто возникали под «крышей» комсомольских ячеек - в виде молодежных артелей или стройотрядов (со временем превратившихся в огромные корпорации).

А в «нужном» идеологическом русле их и продвигал Сорос: его фонд работал с активной молодежью во всем соцлагере, вывозил самых перспективных ребят «на стажировки» в США и Европу.

Лидером данной группировки считается нынешний премьер КНР Ли Кэцян, который - внимание - в 90-е годы был первым секретарем китайского комсомола.

Наивный читатель спросит: «А почему Си Цзиньпин просто не зачистит все эти проамериканские элементы?» Потому что они в заметной части до сих пор контролируют экономику и финансовый сектор - и при опасности для себя устроят рукотворный кризис, бросив сотни миллионы китайцев за черту бедности. А это уже чревато уже социальным взрывом.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей Буранок, доктор исторических наук, китаист:

Вряд ли у Сороса хватит сил раскачать Поднебесную

- У Сороса и его структур, конечно, большие возможности, но это все-таки частные организации, чья мощь не сравнима с такой державой, как КНР. 25-30 лет назад фонд Сороса и впрямь свободно работал в Китае, но все это осталось в прошлом. Более того, за последние пять лет Си Цзиньпин создал механизмы, препятствующие внешнему давлению: это и укрепление вертикали власти в КПК, и антикоррупционные чистки. А сейчас, накануне судьбоносного XX съезда, китайцы сделают все, чтобы он прошел гладко. На мой взгляд, Сорос делает громкие заявления только для того, чтобы показать - США не капитулируют в экономическом противостоянии с Пекином, а, наоборот, планируют некие контрудары.