Тегеран-2022: Президенты России, Ирана и Турции встретились в разгар противостояния Запада с Москвой

Тегеран. Почетный караул в аэропорту Мехрабад во время встречи президента РФ Владимира Путина. Фото: Константин Завражин/POOL/ТАСС

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

И произошло это, как когда-то, во время Второй мировой, в Тегеране, куда приезжали Сталин, Рузвельт и Черчилль. О чем был снят знаменитый советский фильм «Тегеран-43».

Параллели еще и в том, что визит Владимира Путина в Тегеран политологи уже назвали «историческим». Ведь Иран может стать стратегическим партнером России.

И это не просто рабочий визит, а сразу несколько важных переговоров.

Первым пунктом - встреча тет-а-тет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

После него - с Верховым лидером Ирана Али Хамеини.

А далее - с прилетевшим сюда Реджепом Эрдоганом.

И уже после - трёхсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции по Сирии.

ЖАРА, КАПРИЗНЫЙ ТРАП И ТЕСТЫ

Тегеран встретил Путина жарой в 39 градусов. Серьезный перепад по сравнению +19 в Москве.

Не обошлось без местной специфики. Иранский водитель трапа, видимо, представил, что лавирует между машинами на улицах Тегерана, и не с первого раза пристроился к двери борта №1. Когда технику удалось усмирить, к трапу подогнали президентский Аурус - никаких лишних церемоний и оркестров, лишь рабочий настрой, впереди было много задач.

Пока выстаивался почетный караул, на другом конце города, журналисты тоже выстаивались, но в медкабинет, чтобы сдать очередной - надцатый тест ПЦР. Оно и понятно - вечером запланирован выход к прессе с совместным заявлением всех трех лидеров - России, Ирана и Турции.

Президент Ирана Ибрахим Раиси приветствует высокого гостя из Турции Реджепа Эрдогана. Фото: REUTERS

ЗЕРНО И ЯДЕРНАЯ СДЕЛКА

Сама же поездка отличалась повышенным уровнем секретности. О чем должен был говорить Путин на личных встречах с правителями Ирана и Турции, подробно не извещалось. Пресс-служба Кремля ограничивалась фразами - «с Ираном в центре внимания будет ядерная сделка, с Турцией - украинское зерно». Вот собственно и все.

Более того, иранская сторона и вовсе заблокировала прямую трансляцию встреч. Ее показали лишь в записи. И лишь общие фразы:

- Мы можем похвастаться рекордным ростом товарооборота;

- Мы вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса...

Чего уж тут было скрывать?

А если серьезно, о размахе переговоров можно было судить хотя бы по количеству договоров между Россией и Ираном. И их темами. Судите сами: это и военно-техническое сотрудничество, и сельское хозяйство, и атомная энергетика, и IT-сектор, и космос, и безопасность.

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси во время встречи в Тегеране. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Собственно, немалая часть работы была проделана пока президентский Ил-96 был еще в воздухе. Именно для этого накануне в Тегеран прилетели вице-премьер Александр Новак и помощник президента Юрий Ушаков. У Путина заведено - он не путешествует по разным странам просто так, с обещаниями и «демонстрацией готовности к диалогу». Это всегда конкретные договоры.

Но главным, конечно, должен был стать Договор о стратегическом партнерстве Ирана и России (такой же Иран, например, заключил с Китаем на 25 лет).

«ВСЕ ОЧЕНЬ БЫСТРО РАЗВИВАЕТСЯ»

- После нашего визита в Москву все очень быстро развивается в наших отношениях. У обеих сторон есть польза. Мы можем достичь целей, которые поставили, - не случайно напомнил президент Ирана Раиси свою поездку в Россию.

Кстати, это первая с начала спецоперации на Украине поездка Путина за пределы СНГ, но уже вторая его встреча с президентом Ирана за год. Прошлая, о которой вспомнил Раиси, была в январе.

Встречи президентов России, Ирана и Турции в настоящий момент продолжаются. Следите за нашей дальнейшей трансляцией переговоров в Тегеране.

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