Демограф Владимир Тимаков: Мигрантов в России пока не так много, чтобы сказать: «Скоро русских не останется»

Что показала Всероссийская перепись? Фото: Кирилл КУХМАРЬ/ТАСС

Численность населения России выросла, а в стране стало больше долгожителей. В то же время смертность у нас по-прежнему превышает рождаемость, и даже мигранты не помогают восполнить дефицит рабочих рук. Таковы предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года, которые недавно обнародовал Росстат. Окончательные результаты обещают озвучить в августе.

Самые интересные данные Росстата мы обсудили с демографом Владимиром ТИМАКОВЫМ.

Владимир Тимаков.

МЕРТВЫЕ ДУШИ

Что показала перепись:

Переписчики насчитали в России 147,2 млн человек. За 11 лет (предыдущую перепись проводили в 2010 году) россиян стало больше на 2,05 млн человек (1,4%). И это несмотря на то, что все последние годы демографы твердят: с каждым годом население России будет уменьшаться.

Интересный факт: по данным Росстата, которые он огласил в конце января, население в России на начало 2021 года составляло 145,5 млн человек. Нестыковочка!

В то же время нужно учитывать, что после присоединения Крыма весной 2014 года население страны выросло примерно на 2,29 млн человек. Кроме того, за 11 лет на постоянное место жительства в Россию приехали 5,4 млн человек. А покинули страну только 3,04 млн.

- Как же так получилось? Выходит, прогнозы о том, что мы вымираем, были не верны? - спрашиваю демографа Владимира Тимакова.

- Подобные несовпадения - превышение переписных сведений над учетными - наблюдались и во время переписи в 2001 и в 2010 годах. Ряд демографов считают, что качество нынешней переписи было низкое. Они ссылаются на то, что дотационным регионам выгодно иметь мертвые души - несуществующих людей, на которых можно получать дотации из федерального центра.

Но если посмотреть карту этого несовпадения, то можно увидеть, что прирост численности населения идет не за счет дотационных регионов, которые могут быть заинтересованы в подобных фальсификациях, а за счет быстрорастущих регионов. Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области, по данным переписи, людей живет больше, чем ожидалось по статистике смертности и рождаемости. Поэтому, скорее всего, дело в неучтенных мигрантах. Они как-то легализовались, но не попали в статистику прошлых лет, а сейчас их выявили. Получается, что у нас регулярно недоучитываются приезжие.

- Мигрантов у нас становится больше, а естественного прироста населения (когда людей рождается больше, чем умирает) нет. Есть ли в этом опасность?

- Естественного прироста у нас нет с 2015 года, и ожидать его сложно, потому что в детородном возрасте сейчас находится малочисленное поколение 90-х. В то же время миграционный прирост у нас не такой критичный, чтобы сказать: «Понаехали, скоро у нас тут русских не останется». Нынешний рост числа мигрантов не настолько большой, чтобы разрушить сложившийся этнокультурный баланс.

Но очень важно повышать рождаемость и снижать смертность. В два последних года из-за ковида смертность у нас была высокая. В этом году пока тенденция лучше, но многое будет зависеть от того, насколько смертоносными окажутся новые штаммы ковида.

Важно, чтобы импортозамещение у нас шло не только товарное, а чтобы и рабочие руки были «отечественного производства», чтобы у нас самих достаточное количество людей рождалось, чтобы мы обеспечивали рост экономики. Делать ставку на мигрантов опасно, иначе в будущем мы можем столкнуться с конфликтами на этнической почве и расколом страны по этнокультурным и религиозным рубежам.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Как сделать так, чтобы к нам приезжали не низкоквалифицированные мигранты, многие из которых и по-русски-то не говорят, а специалисты с образованием?

- Мы можем расширить прием в вузы, сделать специальные программы для изучения русского языка. Но проблема в том, что основным спросом пользуется именно низкоквалифицированная рабочая силы, те, кто готов работать за маленькие деньги. Цель работодателя - максимально понизить зарплату. Поэтому мы берем мигрантов из бедных стран, готовых поставлять людей, работающих за маленькие деньги.

НУЖНО РОЖАТЬ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА

Что показала перепись:

По сравнению с показателями переписи 2010 года только в 28 регионах рождаемость выросла, в остальных 57 - уменьшилась.

...А еще нужно напоминать людям, что повышение рождаемости - дело не только важное и выгодное, но и приятное! Фото: Shutterstock

- Как убедить женщин рожать больше детей?

- Мы сейчас делаем ставку на стимулирование первых рождений, а на самом деле надо стимулировать рождение третьего ребенка. Нужно убедить тех, кто родился в 80-е и у кого еще есть шанс родить третьего ребенка, сделать это. А для этого нужна материальная поддержка, которая будет весомее материнского капитала на первого ребенка.

Дело в том, что поколение 80-х по численности больше, чем поколение 90-х, которое рожает сейчас первых детей. К тому же рождение первого ребенка, по мнению большинства людей, вещь необходимая. И если они так не думают, то переубедить их очень сложно, даже с помощью материального стимулирования. Так что с этой точки зрения материальные вложения в первого ребенка малоэффективны. А вот когда у людей уже есть двое детей, важно их сподвигнуть, материально поощрить, чтобы они захотели родить третьего ребенка.

- Где в России самая высокая рождаемость?

- По-прежнему в наших национальных республиках - на Северном Кавказе, в Тыве. Рождаемость и там стала снижаться, но хотя бы остается выше простого воспроизводства. Если сравнивать мегаполисы и малые города, то в мегаполисах рождаемость выше. Но не потому, что их жители больше хотят заводить детей, а потому, что там просто больше молодежи.

ДЕРЕВНЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ МНОГО ЛЮДЕЙ

Что показала перепись:

В России продолжается процесс урбанизации. Три четверти россиян проживают в городах. Население сельской местности составляет всего 25%. Перепись 2010 года показала схожие результаты: в городах жили 74% россиян, на селе - 26%.

При этом люди не просто перебираются из сел и деревень в близлежащие города, а предпочитают мегаполисы и крупные областные центры. За счет этого в России стало на четыре города-миллионника больше: это Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж. Сейчас в России 16 мегаполисов, в которых в общей сложности проживают около 35,7 млн человек.

Справка "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Урбанизация - это плюс или минус для страны?

- Для экономики урбанизация выгодна. Увеличение населенного пункта в два раза на 10 - 20 процентов увеличивает рентабельность экономики. Глобальная урбанизация происходит во всем мире. На селе сейчас не нужно иметь много людей. Современные агротехнологии позволяют 5 - 6 процентам людей, занятым в сельском хозяйстве, накормить такую страну, как Россия.

Если говорить о сельском возрождении, то с точки зрения экологической, туристической, но никак не с точки зрения хозяйственной. Аграрной наша деревня уже не будет. Эту страницу мы уже перевернули.

- То есть вымирающие деревни - это не проблема?

- Это проблема пустующих территорий. Если мы посмотрим на результаты переписи, то увидим, что продолжается сдвиг населения на юг и на запад. В европейской части страны это очень видно. Больше всего населения потеряли Коми, Архангельская, Мурманская, Ивановская, Костромская области, расположенные в северо-восточном углу Центральной России. А прибавили Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Калининград, Севастополь, Краснодарский край - те, которые расположены по юго-западной кромке.

Народ не только в России стремится перебраться на теплые, желательно приморские территории. Это мировая тенденция. Так, в Финляндии, которая сравнима с нами по климату, пустеет северо-восточная часть, а в США пустеют центральные штаты, и народ стягивается на побережье. Похожие предпочтения и в Китае.

Но, конечно, совсем забрасывать свои территории мы не должны. Там, где это наиболее эффективно, нужно развивать добывающие, туристические направления. Добыча полезных ископаемых требует освоения больших территорий, где они залегают. Поэтому у нас существует Норильск, процветает Ямал. В Якутии и на Сахалине строятся новые объекты, на Таймыре, в Магаданской области, в Арктике - это наши кладовые. Конечно, там будет население присутствовать, но необязательно, чтобы его там было много. Туда же не едут селиться африканцы или китайцы, они еще меньше нас приспособлены жить в таком климате. Поэтому захвата этих территорий не произойдет. А вот обеспечить эффективное освоение и сделать так, чтобы там люди жили в достаточном комфорте, - необходимо. Важно, чтобы развивались туристические направления - не только наши, но и международные, потому что северные таежные и арктические ландшафты уникальны.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

«Дети войны» в почтенном возрасте

Что показала перепись:

В России заметно выросла доля населения старше 80 лет - с 2,9 до 3,9%.

- С чем связан феномен долгожителей?

- Сейчас преклонного возраста достигло многочисленное предвоенное поколение. Даже несмотря на два ковидных года, можно сказать, что за прошедшее десятилетие у нас был рекордный рост пожилого поколения и долгожителей. Дети войны - самое сильное поколение в нашей истории. Поэтому даже ковид не смог перекрыть рост числа долгожителей. И дальше нам нужно будет принимать серьезные меры по улучшению здорового образа жизни и медицины, чтобы следующие поколения могли обогнать «детей войны» по продолжительности жизни.