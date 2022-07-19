Руслана Писанка ушла из жизни вслед за мамой

Руслана Писанка в Москве, 2009 г. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Пока родные и близкие оплакивают Руслану Писанку, умершую после тяжелой болезни в Германии, стали известны подробности последнего месяца жизни актрисы.

О своей страшной болезни Руслана Писанка узнала после смерти мамы. 56-летняя женщина похоронила родительницу в июне, а через месяц ушла из жизни. Перед смертью она перенесла сложную операцию в Германии.

Свой диагноз звезда сериала "Сваты" тщательно скрывала. Впрочем, не говорила она и семейном горе. "Мама сильно болела. Умерла месяц назад. На нее эта смерть сильно подействовала. Поэтому все накопилось и вылилось в печальный финал", - рассказал друг Писанки.

Также известно лишь, что артистка долго боролась с лишним весом. Ей даже удалось похудеть на 42 килограмма. При этом она продолжала выглядеть пышущей здоровьем пышкой. "Я никогда не буду как Света Лобода. Я думаю, что мне надо оставаться в той форме, в которой я нормально себя чувствую. Кому нужна Писанка худая?" - говорила Руслана Игоревна.

Причина смерти знаменитости не называется, но, по слухам, актриса страдала от онкологического заболевания. "Я слышал, что в феврале она потеряла сознание во время спектакля. Упав, сломала ногу. Потом была сложная операция. Руся всем говорила: «Просто неудачно в танце подвернула ступню». Но, думаю, это и было начало болезни. Или уже финальный аккорд…" - сокрушается актер Станислав Садальский.