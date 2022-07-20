Нет, Джигана не помещали в коробку - так семья решила воссоединиться, пока муж и отец на гастролях. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Самая уставшая семья России", которая не вылазит из отпусков, наконец вернулась в Москву и тут обнаружилось страшное. Пока в вечных разъездах Джиган и его жена Оксана Самойлова рожали детей, их дом в Подмосковье на 800 "квадратов" стал тесноват для четверых наследников: в детских комнатах не хватало ванных, да и площадка перед особняком с бассейном и батутами оказалась мала для гонок на квадроциклах...

О том, что знаменитое семейство решилось на переезд, подписчикам в соцсетях рассказали уже по факту. Самойлова опубликовала видео из нового особняка и призналась, что почти два года страдала муками выбора.

- Я, конечно, очень люблю наш старый дом, но с появлением Давидика (четвертый ребенок и единственный сын пары. - Ред.) мы из него выросли, - пожаловалась жена Джигана. - На протяжении двух лет мы искали дом и уже тысячу раз потеряли надежду, потому что пересмотрели все возможные варианты. И тут абсолютно неожиданно у нас созрело кардинально другое решение (об этом отдельный рассказ). И дом больше, чем "дом мечты", свалился нам на голову буквально в один день. Так что теперь всем придется привыкать: нам - к дому, а вам - к новому визуалу моих сторис.

Фотографию Джигана на коробках с вещами Самойлова объяснила просто: мол, муж очень хотел присутствовать на съемке, но улетел на гастроли - пришлось креативить. К слову, коробками завален весь новый особняк: по словам многодетной матери, они перевезли две "Газели" вещей - и это только одежда (!).

Новое жилище знаменитостей, как и прежнее, оформлено в светлых тонах: белые колонны, бежевые стены, такого же оттенка плитка на полу. На первом этаже расположена гостиная с камином, на втором - спальни домочадцев. Теперь они куда просторнее, а кроме того, у младшей дочери Майи наконец появилась своя ванна - в прежнем особняке устроить ее не было возможности. Из экзотики в новом доме - зеркальный лифт на 13 человек размером с типичную однушку, как шутят в Сети.

Купили звезды этот дом или просто арендовали, пока неизвестно. Впрочем, по деньгам знаменитое семейство вполне может позволить себе крупные покупки: Оксана Самойлова теперь зарабатывает даже больше мужа-рэпера. В прошлом году блогерша выручила на своей именной косметике почти миллиард рублей. Кроме того, ее "инфоцыганский" марафон личностного роста принес более 100 млн чистой прибыли.

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