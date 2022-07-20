Лайма в наши дни в своем доме в Юрмале. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В 1989 году Лайме Вайкуле как одной из самых продаваемых артисток звукозаписывающей компании «Мелодия» предложили контракт в США.

Певица без долгих раздумий решила переехать в Штаты и сразу же приступила к записи альбома на английском языке.

- Когда я работала в Америке, у меня был американский контракт. Американские контракты тогда были только у Гребенщикова и у «Парка Горького», ну и у меня в том числе, - вспоминала в интервью «КП» артистка.

Однако мечты о западной карьере закончились крахом, поскольку почти сразу после переезда у Лаймы Вайкуле обнаружили рак груди.

Артистка тогда была между жизнью и смертью. Оперировали и лечили Лайму в Америке. Именно тогда, по словам певицы, она пришла к вере. Очнувшись после операции, сразу попросила принести в палату Библию. А когда Лайма Вайкуле победила болезнь и покинула Штаты, приняла православное крещение. Кстати, именно ее крестный, православный священник, запретил ей всяческие мистические увлечения и отказался благословлять певицу на рождение или усыновление детей.

- Мы с моим коллективом увлекались тогда спиритизмом - вызывали духов, у нас магические книги были. Однажды на сеансе спиритизма моя подруга спросила: кем Лайма была в прошлой жизни? Связано ли это как-то со сценой? И духи ответили: да, связано, и звали ее Лаурой, и была она возлюбленной Петрарки. Я, конечно, посмеялась над этим. Всегда немного боялась таких вещей. Да и мой крестный священник плохо к этому относился. Не благословил он меня и на материнство. У меня была такая идея, я боялась идти в детский дом, потому что думала, что уйду со всеми детьми, которые там были. Но мой крестный просто не дал мне благословения. Он всегда благословлял меня на концерты, а тут сказал нет. Когда я спросила, почему, он говорит: нет, и все. Наверное, каждому свое, - признавалась kp.ru певица.

Редкое фото: так Лайма Вайкуле выглядела, когда ей предложили американский контракт. Фото: ITAR-TASS

Артистка сосредоточилась на своем здоровье. Стала вегетарианкой, иногда даже голодала, чтобы поддерживать форму.

- Еда для меня лишь топливо. Я спокойно переношу голодание. Закаляюсь, ныряю в ледяную воду, думаю, что я ем, пью, каким воздухом дышу. Сейчас я занимаюсь тем, что пользуюсь специальными японскими фильтрами, которые фильтруют воду и в ду`ше, и в моем стакане. Обычно я его ношу с собой. Я помешана на Японии, я очень люблю их и доверяю. И я кладу специальные гомеопатические пакеты на стопу, которые вычищают все наши тяжелые металлы, всякую дрянь. И спорт. Вот все, что мы можем себе позволить, чтобы за собой смотреть. А все остальное - полный антирежим, - делилась с «КП» певица.

Раз в год артистка летала на обследование в Америку, в клинику, где ее когда-то спасли от онкологии.

- Не могу сказать, победила болезнь или нет. Все мы под Богом ходим. Это было мое испытание. Но мне повезло - я в тот момент была в Америке, мне вовремя помогли. Иначе я бы сейчас с вами не разговаривала. Была на грани смерти... Но мой ангел-хранитель сильно работает. Думаю, испытания нам даются, чтобы мы стали лучше, - рассказывала тогда «Комсомолке» Лайма. А потом с грустью добавляла: - Если бы мне пришлось выбрать только одно - любовь, славу, богатство или дружбу, я бы выбрала только здоровье.

Болезнь Лаймы Вайкуле вернулась

И вот спустя 33 года в телеграм-каналах появились слухи: мол, Лайма Вайкуле снова борется с раком груди, болезнь вернулась.

К сожалению, эту новость нам подтвердили и близкие друзья артистки.

- У Лаймы рецидив. Она только вернулась из Америки, там как раз планово проверялась, и врачи заметили, что недуг вернулся. Сейчас Лайма уже у себя дома, в Латвии. Рядом с ней ее муж Андрей, он ее очень поддерживает, - говорят kp.ru друзья артистки. - Конечно, в голове только один вопрос: почему спустя столько лет болезнь вернулась? Лайма всегда очень следила за собой. Уколы красоты, пластика. А ведь все эти стволовые клетки до конца не исследованы, есть мнение, что такие омолаживающие инъекции могут вызвать онкологию. Так было с Александром Абдуловым, например, который тоже практиковал инъекции стволовых клеток.

Пластику Лайма в последний раз делала в Америке в 2017 году. Это была круговая подтяжка лица. Потом она уже просто поддерживала красоту инъекциями. Они ли сыграли роковую роль или это просто злой рок - пока сложно сказать. Но Лайма держится, уже планирует выступления в Юрмале. Она не хочет говорить про болезнь: дескать, пОшло рассказывать про свои болячки публично. Сейчас ей важны покой и поддержка близких, - поделились с «КП» друзья Вайкуле.