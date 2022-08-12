Комплекс виллы «Марта», кроме главного здания, включает несколько гостевых домов и служебных помещений. Фото: krasovickis.lv

С начала спецоперации России на Украине Алла Пугачева и Максим Галкин улетели с детьми в Израиль, где все это время жили на шикарной вилле в Кейсарии. Певица успокоила поклонников, мол, уехала в Израиль на лечение. Галкин же был более категоричен в соцсетях, сделал немало оппозиционных заявлений.

Семейство Пугачевой - Галкина с двойняшками Лизой и Гарри скитается по свету с комфортом. Фото: СОЦСЕТИ

Поскольку сейчас в Израиле жарко, а у Аллы Пугачевой давние проблемы с сердцем, звездная семья переехала в более комфортный для артистки климат, в Латвию.

Затейливая винтовая лестница, украшенная золотым орнаментом, ведет в раздельные опочивальни. Фото: krasovickis.lv

Пугачева и Галкин поселились в Юрмале на шикарной вилле «Марта» (один из самых дорогих комплексов, принадлежащий банкиру Виктору Красовицкову, выставлен на продажу с солидным ценником 15 миллионов евро). Там певица останавливается в каждый свой приезд в Латвию.

Столовая в стиле, напоминающем ар-деко, предназначена для аристократических трапез. Фото: krasovickis.lv

Вилла построена в 1928 году и находится неподалеку от дома Лаймы Вайкуле. К соседке Галкин обычно наведывается на велосипеде.

Одна из спален выполнена в мягких пастельных (постельных) тонах. Фото: krasovickis.lv

Дом, который арендовала Пугачева, включает в себя несколько зданий - двухэтажный особняк, спа-комплекс, теннисный корт, гараж и помещение для охраны. В главном доме четыре отдельные комнаты, кинозал, библиотека, кухня, столовая и зимний сад. У Аллы Борисовны и Максима разные спальни, так они привыкли жить еще в своем замке в деревне Грязь, чтобы у каждого было личное пространство.

Месяц проживания в «Марте» стоит 100 тысяч евро. Алла Пугачева и Максим Галкин заплатили аренду за два месяца проживания около 13 миллионов рублей.

Закрытый бассейн находится в деревянном помещении, но украшен золотой мозаикой. Фото: krasovickis.lv

Плюс ко всему знаменитой семье придется потратиться и на оплату труда двух нянь (на них уходит минимум 200 тысяч рублей в месяц), повара и помощницы по хозяйству, а это еще около 200 тысяч рублей в месяц. Все эти немалые расходы на Максиме Галкине, который зарабатывает сейчас только гастролями вне России.