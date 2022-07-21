Анастасия Макеева: Мы с мужем молимся, чтобы у его бывшей жены и детей было все хорошо

Анастасия признается, что сложный период в их с Романом жизни остался позади. Фото: Личный архив

За историей любви Анастасии Макеевой и Романа Малькова следят тысячи поклонников. Роман ушел от бывшей супруги Светланы, в браке с которой подрастали четверо детей. Она в телешоу клеймила экс-мужа и актрису Макееву, называя ее разлучницей. После развода старший сын Романа Андрей поселился с отцом. Макеева рассказала kp.ru о последних событиях в своей жизни.

«Подарил кольцо»

- Недавно нам вручили премию «Пара года». Для нас это очень важная награда. Значит, в нас поверили, поддержали. Наконец-то общество признало, что любовь все победит! - рассказала «КП» Макеева. - Как известно, нам с Ромой пришлось бороться за свою любовь, но мы прошли тяжелый период.

Сегодня мы очень счастливы. Мой муж восхищает меня с каждым днем все больше, разочарования не произошло. Мы недавно отметили и годовщину нашего бракосочетания. Отпраздновали в кругу семьи. На годовщину муж подарил мне кольцо с бриллиантом. А я приготовила семейный ужин. На следующий день мы уехали в загородный клуб - рыбачили, гуляли по берегу Волги, пели песни, играли в бильярд, провели время тепло и душевно.

- В прессе писали, мол, ваш муж только и занимается тем, что вас возит и везде сопровождает. У Романа наладилось сейчас с работой?

- У него меньше стало работы в связи с влиянием его бывшей супруги, которая поссорила его со всеми партнерами (у Романа строительная фирма, он познакомился с Макеевой, когда делал ремонт в ее доме. - Ред.). Но зато появились компаньоны, он понемногу встает на ноги. Рома - из тех людей, которых трудности не пугают, а закаляют.

Некоторые мне пишут, мол, ой, как повезло вашему мужу - хорошо пристроился. Я могу сказать, что все наоборот. Хорошо я пристроилась, и мне дико повезло, что каждый день он проявляет обо мне ту заботу, которую я не видела ни от одного мужчины ни по отношению к себе, ни по отношению к другим женщинам.

Сейчас, видя наше счастье с мужем, у меня многие спрашивают совета: где искать свою половинку? Мне кажется, искать не надо - в нужный момент человек сам придет в твою жизнь.

- Вы не искали, он сам к вам пришел, но он был чужим мужем…

- Людям не хочется верить, что виноваты в том, что чья-то семья распалась, оба. Я, допустим, признаю, что все мои отношения, которые не сложились, - это моя ошибка. Я это понимаю и, сделав выводы, многих ошибок стараюсь не допускать. Я бы не хотела анализировать, почему распался брак Ромы со Светланой, просто не хочу задевать ее чувств. Одно точно: главное - любовь. И очень важно не рубить с плеча, не осуждать то, что на первый взгляд вам кажется предосудительным и непонятным.

«Андрей не рвется в Америку»

- СМИ недавно сообщили о том, что бывшая жена вашего мужа Светлана перебралась в США. Замуж хотела выйти, но пока не вышла… Следите за ее судьбой?

- Личная жизнь Светланы нас не касается. Чем быстрее она обретет счастье, тем лучше для нас всех.

- А старший сын Романа Андрей, который живет с вами, не пожалел, что не улетел с матерью в Америку?

- Если бы Андрей чем-то был недоволен, думаю, что я бы это заметила. Он живет с нами. Я уважаю его личное пространство, не допускаю даже мысли о том, чтобы задавать ему вопросы частного характера. Захочет - поделится. Как, например, недавно - пришел и рассказал мне о том, что у него появилась девушка. И я ценю его доверие. Я вижу, что Андрей всем доволен - он учится, чувствует перспективы в Москве. В Америку, как мне кажется, он совершенно не рвется.

- Есть ли контакт у вашего мужа с остальными детьми?

- Нет. И это не его вина и желание. Рома, конечно, переживает за своих детей, которые остались с мамой. Но что мы можем сделать - убедить ее вернуться в Россию? Рома пытался это сделать - бесполезно. Единственный выход в нашей ситуации - смирение и молитва, каждый день мы молимся за детей Ромы и за Светлану. Чтобы у них все было хорошо. Мы верим, что когда дети повзрослеют, то они сами захотят наладить контакт с отцом.

«Мой муж с каждым днем восхищает меня все больше. Мне очень повезло с ним» Фото: Личный архив

«Побывав в Донбассе, поняла, с чем столкнулись его жители»

- Вас часто критикуют в соцсетях...

- К сожалению, нет никакой защиты от злых людей, которые видят только все плохое в любом моем поступке. Я живой человек, и, признаюсь, меня задевало, когда какие-то люди писали про меня гадости. Но теперь это меня не задевает. Мы с мужем стали паломниками, ездили в Дивеево с паломничеством. Каждый день читаем молитвы как за свою семью, так и за людей, которые желают нам зла.

Посмотрела, многие из критикующих меня в соцсетях эмигрировали из России в Европу, Америку, Канаду. Сначала они поддерживали бывшую жену Ромы, а теперь уже брызжут в мою сторону ненавистью за то, что я выступаю за Россию. Я дважды в составе бригад выступала в Донецке. И вдруг читаю, как в сетях пишут, мол, Макеева ради денег туда ездит. Нет! Работа сейчас у меня очень идет активная. Но связана она не с зарабатыванием денег, а с поддержкой страны. Меня зовут в госпиталь для солдат выступить - я иду. Меня зовут на концерт поздравить врачей - я прерываю свой оплаченный отпуск, покупаю билет и лечу. Меня зовут поехать в Донбасс в горячие точки - несмотря на то что у меня были оплачены Мальдивы, не самый дешевый отпуск, из десяти дней я отдохнула четыре. Мне никто не вернул деньги. Я оборвала отпуск, купила билет, прилетела. Это моя позиция - я за страну, в которой живу. Сейчас моя профессия очень нужна людям, которые поддерживают боевой дух и настраивают страну на победу.

Как могу, поддерживаю людей в ДНР, ЛНР. А там выступать, на минуточку, это еще и риски - реально может прилететь снаряд откуда угодно. В Луганской Республике наша бригада выступала в Беловодске, мы ехали - там поле, и в конце него были клубы дыма от взрывов. Страшно.

Но от всего, что видела, я еще с большим чувством солидарности отношусь к людям ДНР, ЛНР. Побывав в Донбассе, я еще больше прочувствовала то, с чем столкнулись там мирные жители. Видела разрушенные мосты, сожженные дома. И люди в Донбассе в этом живут уже 8 лет… Очень хочется, чтобы в их жизни наступил мир. Мне кажется, что сейчас происходит переоценка ценностей. Становится все более очевидным, что надо заботиться друг о друге и радоваться каждому мгновению жизни. И не тратить свое время, силы на злобу и ненависть.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Бог даст - родится ребенок»

- Вы говорили, что хотели бы стать матерью, как с этим?

- Мечтаю об этом. Да, я заявляла, что хочу от Романа родить ребенка. Мы любим друг друга и хотим ребеночка. Это мое искреннее желание. Но, знаете, даже из этого некоторые недобрые люди, которые устроили травлю меня в сетях, пытаются сделать какую-то грязь. Меня спрашивали: «Настя, вы будете делать ЭКО?» Ответила, что нет, на все воля Божья. Я стала читать молитвы. Пошла к духовному отцу на исповедь и решила, что все в руках Господа: будет ребенок - отлично. Нет - значит, у меня другая миссия.