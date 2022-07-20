Внучку Людмилы Гурченко с подозрением на беременность бросил возлюбленный

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Когда звезды уходят, а новые - не достигли такого же сияния, внимание поклонников привлекают потомки ушедших кумиров. У легенды отечественного кинематографа Людмилы Гурченко была одна дочь Мария Королева, обеих нет в живых. Род продолжает единственная внучка звезды «Карнавальной ночи» Елена Королева. Людмила Марковна отличалась влюбчивостью, была пять раз замужем, и, возможно, ее темперамент передался по наследству кровной внучке. А уберечься от любовных потрясений не удалось и ей.

Елена, внучка актриса – девушка самостоятельная. Профессиональный психолог, работала телередактором в программе Андрея Малахова. Живет в квартире знаменитой бабушки в Москве, воспитывает свою единственную дочь, правнучку Гурченко Тасю, школьницу. Но, как и у всех в жизни, любовь как окрыляет, так и одновременно причиняет боль и раны…

Две полоски

Перед глазами тест на беременность – две полоски. Положительный. А в душе ворох чувств, которые еще придется раскладывать по полочкам, чтобы все хорошенько взвесить и принять верное решение. «У меня задержка, и я пока не знаю, что мне делать», – говорит в некотором волнении внучка Гурченко Елена. И, стараясь держать себя в руках, рассказывает последовательность событий вспыхнувшего романа.

- С Сашей мы знакомы, что называется, с «лешего года». У нас дети ходили в один детский сад здесь, на Пятницкой. Он был на тот момент женат. Я – в отношениях. Виделись формально, - рассказывает внучка Гурченко. - Почему я на него внимание обратила – мой классический любимый типаж внешности мужчины. Один из плюсов в его пользу: он водил дочку в садик сам... Долго не виделись. А в мае этого года, даже назову дату, 23-го – пересеклись. На собачьей площадке, поскольку у него собака, и у меня. Разговорились, мол, как дела? Он три года назад развелся. Начал ухаживать. Не без романтики. Предложил с парашютом прыгнуть... В общем, начался головокружительный роман. Я бы сказала, роман высшего пилотажа. Тем более, Саша - человек авиации, подполковник запаса. Состоит также в российском Союзе офицеров запаса. Ему сорок лет. Кстати, был в охране Джеффа Монсона, когда тот в Москву приезжал… Окружал заботой. Джентельменские поступки с его стороны были. В общем, влюбилась… Александр произвел прекрасное впечатление очень даже порядочного человека. Но… как в сказке не бывает. В один прекрасный день – у меня две полоски – положительный тест на беременности. И - человек исчезает.

из личного архива

А на крайней с ним встрече, когда мы увиделись, был его друг. Задал ему при мне вопрос: «Кто она тебе?». Ответил: «Резерв». При том, что, со слов друга, пять часов назад говорил ему, мол, сейчас его девушка приедет, то есть называл меня «своей девушкой»!

Вот так: я брошена в «положении». Говорю, как есть.

- Александр в курсе, что вы – внучка Людмилы Гурченко?

- Да. Также позволял себе расспросы: спросил, сколько браков было у бабушки (Гурченко), поднял тему взаимоотношений в браке Люси с Кобзоном… иные некорректные вопросы. Создавалось впечатление, что ему интересна не я, а мой некий бренд. Что я для него по сути как трофей.

«Один сказал: «рожай», другой - заблокировал"

- Иногда мужчин отпугивает известие о беременности…

- А чего тут боятся? Тем более, уже у него есть дочь... Вот с отцом моей дочки Пашей – да, мы разошлись, но с ним отношения гораздо лучше. Я прекрасно знаю, что могу ему позвонить, и он как минимум ответит. И прекрасно помню тот момент, когда я ему сообщила, что беременна. Его реакция: «Лен, аборт ты не делаешь, рожаем». У меня была плановая операция – кесарили под общим наркозом. Но человек по факту со мной был целый день, и на момент операции был за стенкой. И первый держал на руках нашу дочь. И я хорошо помню – лежу после наркоза никакущая, вижу: он. Я, как в тумане, его не узнала, но запомнила голос: «Дорогая, любимая, у нас дочка, красавица…». Я лицо от него отворачиваю, у меня слезы. Хорошо помню - в ногах стоит врач, говорит: «Елена, что вы плачете?». И я вырубаюсь…

А вот на этот раз реакция мужчины – полная противоположность. И вот такая разная реакция. Один говорит: «Рожаем». Второй - блокирует.

С отцом моей дочки расстались достаточно спокойно. Причина? У дочери год назад произошел перелом ноги со смещением. Она занималась, как и я в юности, верховой ездой. Тренер ее отвезла в ближайшую больницу - города Раменское. Я туда примчалась из Москвы, собрав все пробки. Она в палате. На следующий день врач говорит: «Везите в Москву». Я знаю, что Паша за рулем. Звоню ему. Он: «Лен, я не могу приехать». Потом десять дней она в клинике, и всем занимаюсь я одна. Было осложнение. Когда забирала ребенка, ее отца тоже не было. Он сказал: «Сегодня не могу, только завтра». А я не буду подстраиваться под него. Нас сегодня выписывают – значит, сегодня буду забирать: это моя логика. Тасе поставили в ногу спицу. Через год надо снимать. Нам назначают дату операции, чтобы вынуть из ноги железо. Я собираю все документы, ее кладу. 17 мая назначена операция. 16-го ему пишу: «Паша, ты с нами? Ну, просто дочь госпитализировать, ей будет приятно, что оба родителя рядом». Ответ: «Лен, я не могу». И вот это «я не могу» меня добило. Ничего плохого о нем не скажу, просто сейчас объяснила причину нашего с ним расставания.

Фото: соцсети

А этот подполковник в запасе Александр - разочаровал. В его офисе моя вещь осталась. Для меня это принципиальный вопрос – надо забрать. Прихожу, а меня охрана не пускает, говорит, что дано такое распоряжение от него. Написала ему: "Мне будет грустно долгое время, а потом - все равно. И это лучшее в мире чувство. Спасибо за урок и такое отношение. Я благодарна каждому, с кем столкнула меня жизнь. Одним – за любовь, другим - за пример, третьим – за урок. Иногда хочется избавиться от совести, она мешает поступать с людьми так, как они поступают с тобой». Пытаюсь дозвониться – сбрасывает. Пишу: «Ответь, пожалуйста, на звонок». Нет ответа... Всему есть предел. Это первый и единственный раз, когда я свои отношения выношу в публичное пространство. Человек должен отвечать за свои поступки! Я и в его Союзе ветеранов могу посоветовать, мол, «приглядитесь к мальчику, с кем вы работаете?». Он бравировал моей родословной, но на два шага вперед, кажется, не подумал.

Елена хоть и не актриса, не пошла по стопам Гурченко, а все равно бабушкин шлейф звездности есть и в ее жизни, и не всегда эта публичность в радость.