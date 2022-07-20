Рынок труда России в перспективе: роботов пока не опасаемся

Почти половина компаний собираются сократить штат, используя вместо людей искусственный интеллект. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) прозвучал доклад Future of Jobs («Будущее рабочих мест 2020»), в котором были названы основные причины потенциальной безработицы: цифровизация, пандемия, новые технологии, мировой экономический кризис. Специалисты подсчитали, что к 2025 году новые технологии уничтожат 85 млн рабочих мест и создадут 97 млн новых. Казалось бы, не стоит переживать. Но проблема в том, что появляться новые рабочие места будут значительно медленнее, чем предполагалось ранее. Зато старые рабочие места начнут исчезать, напротив, быстрее.

Более всего будут востребованы специалисты в области анализа данных, по искусственному интеллекту и машинному обучению, по цифровому маркетингу и стратегии, а также по автоматизации. Меньший спрос будет на секретарей, бухгалтеров, заводских рабочих, администраторов, механиков. Доклад основан на данных опроса руководителей высшего звена, ответственных за кадровую политику, стратегию и инновации в компаниях из 26 стран мира в 15 отраслях экономики и социальной сферы.

Что ожидать через 20 лет?

Работодатели заявляют, что к 2025 году реформы в компаниях приведут к изменению бизнес-целей, структуры рабочих мест и получения навыков, необходимых работникам. Почти половина компаний (43%) собираются сократить штат, используя вместо людей искусственный интеллект, 41% планирует активнее привлекать подрядчиков для специализированных работ, и только 34% намерены использовать технологии для создания новых рабочих мест.

Автоматизация и удаленный труд останутся в приоритете. Большинство (84%) работодателей уже сейчас нацелены на цифровизацию многих рабочих процессов, включая значительное расширение дистанционной работы. Потенциально на удаленный режим могут перевести 44% рабочей силы. Тем не менее 78% руководителей скептически настроены, ожидая негативного влияния удаленной работы на производительность труда. Наибольший интерес компании сейчас проявляют к облачным вычислениям и технологиям, связанным с большими данными и электронной коммерцией. Вырос также интерес к шифрованию, роботизации и искусственному интеллекту.

Последствия пандемии

Пандемия разделила работников на три категории: жизненно необходимый для компаний персонал, который работает на местах (сотрудники, занятые в службе доставки, медработники, персонал продовольственных магазинов, сельскохозяйственные работники); удаленные работники, которые могут работать дистанционно и, вероятно, сохранят свои рабочие места; и уволенные временно или окончательно работники – в основном из секторов, наиболее пострадавших от кризиса. Все эти три типа работников сталкиваются сейчас с изменением методов работы и нуждаются в дополнительном обучении: персонал, работающий на местах, должен заботиться о своей физической безопасности, удаленные работники должны овладеть цифровыми технологиями и научиться работать из дома, совмещая это с семейными обязанностями, а люди, потерявшие работу, вынуждены задуматься о переквалификации.

Ваш универсальный личный багаж

Критическое мышление, умение анализировать и находить комплексное решение проблем, навыки самоуправления и активного обучения, стрессоустойчивость и гибкость – вот основные навыки, которые следует в себе выработать, чтобы быть конкурентоспособным в ближайшее время.

По данным опроса, в этом году в 5 раз выросло число работодателей, которые предоставляют работникам возможность обучаться онлайн, и в 9 раз выросло число тех обучающихся, кто овладевает знаниями онлайн по госпрограммам. Правда, 17% опрошенных работодателей сомневаются в возврате инвестиций в образование сотрудников, но большинство (66%) рассчитывает окупить вложения.

При этом сотрудники, сохранившие работу, больше внимания уделяют личностному развитию, а потерявшие работу концентрируются на обучении цифровым навыкам.

Ожидается, что к 2025 году квалификацию повысят более 70% сотрудников.

По данным доклада ВЭФа, сейчас 76,9% компаний по всему миру готовы оставить своих сотрудников на удаленном режиме работы, 73,1% собираются ускорить цифровизацию бизнес-процессов, 57,7% ускорят автоматизацию, а 38,5% ускорят организационную трансформацию.

Что касается России, то у нас выше доля перешедших на дистанционную работу – 80,6%. Однако российский рынок труда, по данным опросов ВЭФа, отстает по темпам автоматизации и организационных реформ: только 47,2% респондентов сообщили о повышении уровня автоматизации (на 10 п. п. ниже, чем в мире), 30,6% – об ускорении организационных преобразований (на 8 п. п. меньше).

Цифровые навыки населения России оцениваются в 66%, а навыки, нужные для бизнеса, – в 59,2%. Это хуже, чем в США, где уровень цифровых навыков населения оценивается в 69,4%, а навыков, нужных для бизнеса, – в 69,7%.

В России в структуре занятости значительное место занимают специалисты высшего и среднего уровня квалификации, но также велика доля простых профессий, таких как продавцы, водители, охранники, говорит Владимир Гимпельсон, директор Центра трудовых отношений Высшей школы экономики. По его словам, цифровизация рождает спрос на высококвалифицированных айтишников, но не уничтожает нерутинные малоквалифицированные рабочие места, а страдает сегмент средней квалификации, поскольку автоматизация заменяет рутинный труд. В пандемию, рассуждает он, в России вырос спрос на курьеров, при этом сохранялся спрос на квалифицированных программистов, но резко сократился запрос на специалистов среднего звена. В России стоимость труда настолько низка, что автоматизации труда рабочих (и соответствующих кардинальных изменений на рынке труда) не произойдет еще 15 лет, полагает партнер компании «Экопси консалтинг» Григорий Финкельштейн. Поэтому опасаться того, что «нас заменят роботы», в настоящий момент не стоит. По мнению специалиста, всеобщая автоматизация произойдет в России тогда, когда ее уже нельзя будет откладывать, а до этого времени новые цифровые навыки будут нужны не более чем 3–5% работающих россиян.