Жених Виктории Бони изменил ей с ее подругой

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В январе этого года Виктория Боня объявила о помолвке: 42-летняя модель похвасталась кольцом с большим бриллиантом, которое ей подарил ее избранник. Имени своего жениха Боня не называла и только упоминала, что он – иностранец. Однако уже в марте Виктория объявила, что расторгла помолвку. И вот теперь выяснилось, почему. Оказывается, избранник Бони изменил ей с ее подругой.

О личной драме телеведущая рассказала в Rutube-шоу «Злые языки». Виктория призналась: неудачи в личной жизни преследуют ее одна за другой.

- Мой мужчина, с которым мы были три года вместе, пригласил меня отметить день рождения на юге Франции. Он сказал: «Возьми подругу с собой. Мы ей сделаем визу». Она отдает ему паспорт для оформления визы. Они улетают без меня! Я звоню накануне дня рождения подруге, слышу на фоне играет пианино. Она: «Знаешь, я уехала к маме в Подмосковье». Звоню ему, а в трубке такая же музыка: «Ой, я улетел в Швейцарию». Идиоты! Я думала, как отомстить. Нужно вылить клей-момент человеку на голову и тогда ей придется побриться налысо. Но я ее простила в итоге… Не смогла, - поведала Боня.

Еще одна драма случилась в жизни телеведущей совсем недавно. О ней Виктория рассказала в одном из предыдущих выпусков шоу. Телеведущая призналась, что влюбилась в женатого мужчину.

- В какой-то момент своей жизни я поставила себе табу, что больше на женатых мужчин я не смотрю, для меня эти мужчины прозрачные. И вот, спустя 10-15 лет, я увидела мужчину, в которого влюбилась, он иностранец, и он женат. И я не знаю, что с этим делать, потому что это мое табу. Да, я с ним. Он не понимает по-русски, - сообщила Боня.

Виктория говорит, что не строит никаких планов и совершенно не представляет, какое будущее ждет их отношения.

- Не понимаю, как бороться с собой,- говорит она.

С наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом Виктория прожила семь лет. Фото: соцсети.

Боня воспитывает дочь Анджелину-Летисию от наследника ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Но до загса с отцом своего ребенка телеведущая так и не дошла. С гражданским мужем Алексом Смерфитом Боня прожила семь лет. Но в 2017 году они разошлись, оставшись в хороших отношениях. В последние годы Виктория вместе с Анджелиной обосновалась в Монако, поближе к Алексу. Отец ее дочери боролся с болезнью Лайма, и Виктории хотелось, чтобы в это трудное время дочка была с ним рядом.