Увидел фильм и решился: Россияне становятся наставниками для детей-сирот после просмотра короткометражки

30 минут видео могут подарить мальчику или девочке из детского дома важного взрослого рядом

Как оказалось, 30-минутный фильм способен подарить воспитанникам детского дома своего взрослого. Пусть не родителя, но наставника. Именно о роли таких взрослых в Томске была снята кинолента.

Режиссером "Наставника" стал Василий Золотов, который вдохновился проектом благотворительного фонда "Меркурия". Команда организации с 2015 года помогает ребятам из приютов и детских домов Томской области, в том числе через наставничество.

- Наставник - это не родитель, не воспитатель, не спонсор. Это старший друг, которому интересно общаться с подростком, узнавать новое и делиться опытом. Тот самый взрослый, который помогает подросткам снова поверить в себя, поверить взрослым, через доверительное эмоциональное общение, - объясняют в фонде.

В основу художественного фильма легла история подростка, который потерял родителей в аварии. В "системе" оказался мальчик, который еще недавно был любим мамой и папой, а теперь, как ему кажется, дальше нет ничего. Вновь поверить взрослым ему помогает наставник.

Сопродюсером короткометражки выступил сам фонд. Писать сценарий помогали психологи "Меркурия". Премьера состоялась в 2021 году. Лента участвовала в кинофестивалях стран Европы и СНГ, среди которых "ЛАМПА", "Золотой Витязь", "Отцы и дети" и др. А в ноябре 2021-го команда фонда разместила фильм на своей странице в YouTube и в соцсетях, чтобы киноленту смог увидеть каждый.

С этого момента началось путешествие ролика по интернету. Короткометражка получила множество откликов не только от неравнодушных зрителей и тех, кто уже стал наставником, но и тех, кто решил статью частью программы после просмотра фильма.

"После того, как первый раз посмотрел этот фильм, решился стать наставником. Супер опыт, дружба, чувство полезности и многое другое", - говорит один из таких благодарных пользователей Иван Довгонюк.

Посмотрите фильм и, возможно, вы тоже захотите стать частью команды наставников в Томской области. Для этого нужно заполнить анкету по ссылке. Подробности на сайте фонда «Меркурия».

5 интересных фактов о фильме "Наставник":

1. Подопечные фонда «Меркурия» участвовали в создании фильма.

2. Мальчика на главную роль нашли по его видео с распаковкой игрушек. Им оказался Егор Преднекс.

3. Роль наставника исполнил актёр томского театра драмы Владислав Хрусталев.

4. Съемки с участием полиции местные жители приняли за реальное задержание.

5. Фильм «Наставник» - первая большая работа томского режиссера Василия Золотова. До этого он снимал музыкальные клипы и короткие видеопроекты.

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.