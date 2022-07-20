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Общество20 июля 2022 13:06

Увидел фильм и решился: Россияне становятся наставниками для детей-сирот после просмотра короткометражки

Премьера киноленты «Наставник» режиссера Василия Золотова состоялась в 2021 году. Но это оказалось только началом истории
Юлия САЛЬНИКОВА
Юлия САЛЬНИКОВА
30 минут видео могут подарить мальчику или девочке из детского дома важного взрослого рядом

30 минут видео могут подарить мальчику или девочке из детского дома важного взрослого рядом

Как оказалось, 30-минутный фильм способен подарить воспитанникам детского дома своего взрослого. Пусть не родителя, но наставника. Именно о роли таких взрослых в Томске была снята кинолента.

Режиссером "Наставника" стал Василий Золотов, который вдохновился проектом благотворительного фонда "Меркурия". Команда организации с 2015 года помогает ребятам из приютов и детских домов Томской области, в том числе через наставничество.

- Наставник - это не родитель, не воспитатель, не спонсор. Это старший друг, которому интересно общаться с подростком, узнавать новое и делиться опытом. Тот самый взрослый, который помогает подросткам снова поверить в себя, поверить взрослым, через доверительное эмоциональное общение, - объясняют в фонде.

В основу художественного фильма легла история подростка, который потерял родителей в аварии. В "системе" оказался мальчик, который еще недавно был любим мамой и папой, а теперь, как ему кажется, дальше нет ничего. Вновь поверить взрослым ему помогает наставник.

Сопродюсером короткометражки выступил сам фонд. Писать сценарий помогали психологи "Меркурия". Премьера состоялась в 2021 году. Лента участвовала в кинофестивалях стран Европы и СНГ, среди которых "ЛАМПА", "Золотой Витязь", "Отцы и дети" и др. А в ноябре 2021-го команда фонда разместила фильм на своей странице в YouTube и в соцсетях, чтобы киноленту смог увидеть каждый.

С этого момента началось путешествие ролика по интернету. Короткометражка получила множество откликов не только от неравнодушных зрителей и тех, кто уже стал наставником, но и тех, кто решил статью частью программы после просмотра фильма.

"После того, как первый раз посмотрел этот фильм, решился стать наставником. Супер опыт, дружба, чувство полезности и многое другое", - говорит один из таких благодарных пользователей Иван Довгонюк.

Посмотрите фильм и, возможно, вы тоже захотите стать частью команды наставников в Томской области. Для этого нужно заполнить анкету по ссылке. Подробности на сайте фонда «Меркурия».

5 интересных фактов о фильме "Наставник":

1. Подопечные фонда «Меркурия» участвовали в создании фильма.

2. Мальчика на главную роль нашли по его видео с распаковкой игрушек. Им оказался Егор Преднекс.

3. Роль наставника исполнил актёр томского театра драмы Владислав Хрусталев.

4. Съемки с участием полиции местные жители приняли за реальное задержание.

5. Фильм «Наставник» - первая большая работа томского режиссера Василия Золотова. До этого он снимал музыкальные клипы и короткие видеопроекты.

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

ДоброволецБИЗНЕС-ПРЕСС