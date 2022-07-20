Михаил Дегтярёв: В Хабаровском крае горит 288 тысяч гектаров лесов. Объявлена ЧС федерального масштаба

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: Иван МАКЕЕВ

-… Михаил Владимирович, как у вас там с пожарами? А то я смотрю вот уже который день сводки, все очень тяжело так протекает в этом году. Даже не протекает, а - пылает..

- Да, ситуация очень сложная. Связана она с тем, что горим на севере, а север края - очень труднодоступный, много заповедников, горы, нет транспортного сообщения.

Все пожары - в так называемой зоне обслуживания - мы потушили силами наших краевых пожарных, с помощью МЧС. А вот на севере…

Сейчас горит 288 тысяч гектаров лесов. Поэтому, мы обратились в Рослесхоз, в правительственную комиссию по чрезвычайным ситуациям - с просьбой объявить федеральную ЧС (чрезвычайную ситуацию), чтобы была возможность перебросить туда дополнительные силы из других регионов.

В частности, - авиацию, которой мы не располагаем по объективным причинам.

И правительство, и комиссия по ЧС пошли нам навстречу.

Сегодня проводим в 10.30 совещание (на момент публикации интервью оно уже прошло. - А.Г.) под председательством министра природных ресурсов Александра Александровича Козлова, будем уже конкретные меры прорабатывать.

Я бы уже хотел поблагодарить пожарных десантников из Еврейской автономной области, из Приморья – мы их еще две недели назад просили нам помочь, и - вот две группировки переброшены к нам.

Но, повторяюсь, ситуация сложная.

Там, где мы могли потушить пожар своими средствами, мы это сделали. У нас сейчас 0 гектаров в зоне обслуживания нашими пожарными. И - 288 тысяч гектаров горят на севере и, вы знаете, дым уже дошел до Якутска.

- Вам удалось самому побывать на месте бедствия?

- Пока нет.

Там не удалось побывать никому, говорю об этом совершенно откровенно, потому что от Хабаровска до основных очагов - 1200 километров тайги.

Туда добраться физически в данный момент гражданским очень сложно.

Поэтому, разрабатывается целая операция - она будет проводиться силами МЧС, нашей противопожарной службой, и всех, чья помощь потребуется.

- Дай Бог, будем молиться. Прогнозы какие? Сколько потребуется времени, чтобы побороть пожары на таких площадях? Это беспрецедентная такая, вообще, чрезвычайная ситуация?

- Это - чрезвычайная ситуация, поэтому я и обратился к руководству с просьбой объявить федеральную ЧС. Здесь я хочу поблагодарить Минприроды и МЧС за позицию, которая выработана - и теперь законодательство позволяет объявлять федеральную ЧС, если пожары даже на территории одного региона.

А надо понимать, что Хабаровский край – это 790 тысяч квадратных километров. Это размер Турции.

Ну, какие силы нужны? Только с помощью федеральных сил мы и можем такие пожары тушить.

При всем уважении к другим регионам… - но пожар, условно, в Костромской области или где-то в центре России и - в Хабаровском крае или в Якутии – это две большие разницы.

- Причины известны?

- Природа…

Там людей нет. Сухие грозы. Это - единственная причина, она установлена, о ней доложено на краевом штабе. Там никаких техногенных или антропогенных причин нет.

Вот еще о прогнозах…

12 июля я на краевом штабе по чрезвычайным ситуациям заслушал Росгидромет и прогноз был по осадкам на севере края отрицательный.

Вот сейчас мы находимся в 20 июля – там дождей практически не было. Надеяться на природу здесь мы не можем.

Но мы обратились за помощью, чтобы нам выделили самолет-зондировщик Ан-24, который вызывает искусственные осадки, он был передислоцирован из Якутска к нам в край и часть пожаров удалось локализовать с его помощью, с помощью искусственных осадков.

Этот Ан-24 сейчас продолжает работу у нас в крае.

- Классно. Ладно. Тогда счастливых, хороших полетов авиаторам, которые вызывают дожди и ненастья…

- Часть пожаров потушена силами МЧС, за что большое спасибо, с помощью вертолетов Ми-8 и водосливных устройств. Но возникают сложности с заброской на север горюче-смазочных материалов. То есть, керосина. И мы обратились к нашим авиакомпаниям – и частным, и государственным – все они выделили дополнительные объемы керосина, который у них на складах на севере хранился. Поэтому в том числе вот - и с помощью бизнеса боремся со стихией.

- Понятно. Дружно работаете. Спасибо огромное. Держитесь, Михаил Владимирович.

- Спасибо.

- Удачи вам. Все будет хорошо.

- Мы сделаем абсолютно все, чтобы защитить людей, объекты экономики…

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пожары тушат с вертолетов

А вот о чем мне рассказали в пресс-службе МЧС России.

Экипаж вертолёта МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России продолжает оказывать помощь подразделениям лесоохраны в тушении природных пожаров.

За сутки при помощи водосливного устройства было произведено 5 сбросов воды объёмом 15 тонн на кромку одного из пожаров протяженностью порядка 800 метров.

Затем в эту же точку было доставлено три резервуара с водой, каждый вместимостью одна тысяча литров для ликвидации пожара уже специалистами лесоохраны.

Наземная группировка спасателей ГУ МЧС России по Хабаровскому краю продолжает дежурство в населённых пунктах Аим, Джигда и Нелькан. Специалисты спасательного ведомства помогают главам поселений и местным жителям обновить и расширить минерализованные полосы для защиты посёлков.