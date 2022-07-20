Ветеринары из Москвы вылетят в Сибирь, чтобы вытащить сгущёнку из пасти белого медведя

Во рту у медведя застряла металлическая банка из-под сгущенки.

Сегодня Росприроднадзор отправит группу московских ветеринаров в посёлок Диксон на севере Красноярского края. Столичные специалисты должны спасти краснокнижное животное – белого медведя. Несколько дней назад он сам вышел к людям. Видимо, искал помощь, поскольку во рту у него застряла металлическая банка из-под сгущенки.

Очевидцы сняли медведя на видео. «Иди сюда», — с опаской обращается автор ролика к животному, надеясь вытащить банку из его рта. Но у него это не получилось.

Глава поселка Николай Бурак рассказал РЕН ТВ, что медведь ходил по всему поселку. Многие местные жители пытались оказать помощь, но ни у кого из них, к сожалению, не получилось.

«Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы. Мы уже нашли специалистов: на помощь обессиленному зверю сегодня вылетят ветеринары из Москвы. Сейчас решаем вопрос с транспортом. Чтобы удалить банку, животное придётся обездвижить, на что мы НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО выдаём разрешение» - написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По словам пресс-секретарь красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Олег Чепура, скорее всего, у животного болевой шок, травма и отёк языка. Медведь не может ни есть, ни пить.

По последним данным, специалисты вылетят завтра в 7 часов утра. На помощь отправится главный ветеринарный врач московского зоопарка. Он и без того собирался в рабочую поездку на Диксон, заодно поможет пострадавшему зверю. Планируется, что медведя усыпят из пневматического оружия. Что с ним будет, когда его освободят от банки, пока никто не берется сказать. Если ему не потребуется дополнительная медицинская помощь, то его, скорее всего, отпустят на волю.