Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Фото: REUTERS

Мир в 2023 году ждет массовый голод, дестабилизация и массовая миграция — и все из-за продовольственного кризиса. Такой прогноз дал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Как следует из его слов, мир уже столкнулся с «беспрецедентным кризисом», а если не принять эффективных мер, то 2023 год окажется «намного хуже» из-за роста цен на продукты в ближайшие 6-12 месяцев.

На своем сайте Всемирная продовольственная программа уже обозначила нынешний 2022 год как «год беспрецедентного голода». С 2019 года, по данным организации, число недоедающих в мире увеличилось со 135 до 345 миллионов. А 50 миллионов людей из 45 стран — нынче на грани голода.

Причин ситуации в организации называют несколько: конфликты, включая спецоперацию на Украине, климатические изменения, последствия пандемии. Среди главных пострадавших эксперты Всемирной продовольственной программы называют страны крайне засушливого африканского региона Сахель (туда входит десяток стран — Сенегал, Мавритания, Алжир, Нигерия, Чад, Камерун, Судан, Эритрея и т. п.), Центрально-африканскую республику, Сирию, Йемен, Афганистан, Гаити и ряд других стран Центральной Америки и т. п. В ряде стран — Нигерии, Южном Судане, Йемене — уже налицо дефицит продовольствия.

В качестве примера, чем могут остальному миру грозить проблемы этих стран, во Всемирной продовольственной программе напоминают про ситуацию с ближневосточными мигрантами. Оказали бы им вовремя, еще в 2015 году, продовольственную помощь — не покинули бы они дома и не наводнили бы всю Европу. Теперь мигрантов, стремящихся попасть в богатые и сытые страны, может оказаться еще больше.

Грядущим голодом эксперты ООН пугают еще с марта. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН подготовила даже специальный доклад — насколько мир зависим от сельхозпродукции из России и Украины. По данным из доклада, более 50 стран критично зависят от экспорта пшеницы из России и Украины - на обе страны вместе там приходится более трети поставок. А почти в трех десятках стран - больше половины. Кроме того, около 25 стран получали из России более трети важнейших удобрений, от которых зависит урожайность зерновых.

- К нынешней посевной мир оказался не готов, - комментировал kp.ru в начале лета ситуацию директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - Стоимость минеральных удобрений стала невероятно высокой. Многие фермеры и в Латинской Америке, и в Европе, и в других регионах сократили их использование. А это потеря урожайности минимум на 20-30%.

Выход из положения аналитики ФАО предлагали еще весной: нельзя вводить санкции или какие-то еще торговые ограничения, которые бы приводили к сокращению поставок на мировые рынки зерновых и удобрений. Рост цен на зерновые тянет за собой подорожание очень многих продуктов, включая и все мясо-молочные (через стоимость комбикормов). Это не говоря уже о муке и всем, что производится из нее.

Формально санкции против России на продовольствие не распространяются. Но на деле проблемы возникли. Ряд крупных транспортных компаний отказались обслуживать российские грузы, независимо от их характера, возникли проблемы со страхованием…

Сейчас Всемирная продовольственная программа срочно пытается собрать $22,2 млрд — для продовольственной помощи 152 миллионам людей в тех странах, которые мы тут уже перечислили выше. Скинуться предлагается всем, кто только может — правительствам богатых стран, частным компаниям, богачам и звездам, обычным гражданам.

Кстати, эта сумма:

- меньше половины тех средств, которые уже выделили на военную помощь Украине США ($54 млрд),

- всего десятая часть состояния Илона Маска ($224 млрд), занявшего в рейтинге самых богатых людей мира — 2022 от Forbes первое место,

- четвертая часть стоимости американской лунной программы Artemis до 2025 года ($93 млрд).