«Серебряная чернь» примет участие в Международной ювелирной выставке JUNWEX

Уникальное древнее искусство чернения сохранено и развивается в городе Великий Устюг. Фото: «Великоустюгский завод «Северная чернь» в соцсети ВКонтакте

Великоустюгский завод «Северная чернь» примет участие в Международной ювелирной выставке JUNWEX, которая проходит в Москве уже 18-ый год подряд и объединяет ювелиров со всей страны.

Компания является уникальным предприятием народного художественного промысла, сложившегося в городе Великий Устюг еще в ХVII веке. Завод сохраняет и развивает трехсотлетние традиции древнерусского искусства чернения по серебру, не имеющего аналогов в современном ювелирном искусстве.

Устюжское серебро имеет свой характерный стиль, который невозможно перепутать с другими вида серебра. Чернение изделий из серебра – одна из самых древних технологий отделки этого металла, которой еще владели мастера Древней Руси. Чернь, имеющая специальный состав, придавала изделиям из серебра прочность и создавала великолепный филигранный узор. В наше время ювелиры, с большим успехом перенявшие опыт многих поколений мастеров, продолжают создавать настоящие произведения ювелирного искусства. Все изделия производятся традиционным для народного художественного промысла ручным способом, с соблюдением в технологии основных приемов старинных мастеров. Больше про самые интересные народные художественные промыслы можно узнать в специальном мультимедийном проекте «Комсомольской правды» по названием «Самобранка» (см. СПРАВКА).

«Серебряная чернь» в своем производстве использует стиль великоустюгского черневого искусства, который ярко выделяется уникальным черневым декором, строгой лаконичностью форм и филигранностью отделки серебряных изделий. Компания выпускает более двух тысяч наименований изделий из серебра 925 пробы. Среди них можно найти предметы сервировки стола, предметы интерьера, предметы религиозного назначения, украшения, сувениры и подарки.

Международная ювелирная выставка JUNWEX формирует и демонстрирует основные тенденции в развитии ювелирной моды. Это не только феерия творчества, дизайнерской мысли и мастерства, но и важная бизнес-площадка для производственно-торговых ювелирных предприятий и компаний. Выставка проходит до 2 октября этого года в павильонах 55 и 57 на ВДНХ.

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Поддержать народные художественные промыслы решила медиагруппа «Комсомольская правда». При участии Президентского фонда культурных инициатив редакция запустила мультимедийный проект «Самобранка» о народных художественных промыслах России и культуре населяющих ее народов от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать о традициях страны с древних времен и до наших дней, познакомиться с современными предприятиями, которые хранят наследие и успешно развивают ремесло регионов. «Самобранка» — это онлайн-платформа, где собрана информация об истории промыслов, яркие события мира народных ремесел, мастер-классы от лучших мастеров и вебинары экспертов. Если вы считаете, что сувенир вашего края самый-самый, можете принять участие в конкурсе «Народный сувенир».