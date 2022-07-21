Керенский проспал шанс победить в Первой мировой и избежать Гражданской войны

Если б Керенский победил Ленина, Россия получила бы республику с левоцентристским правительством

105 лет назад Александр Керенский, тогдашний военный и морской министр и, возможно, самый популярный политики России, возглавил временное правительство — через 4 с половиной месяца после свержения царя. Но сам продержался чуть больше трех месяцев — и был свергнут большевиками в ходе Октябрьской революции. А если бы остался у власти — что было бы с Родиной и с нами?

Kp.ru обратился к автору книг о гражданской войне, доктору исторических наук, профессору МПГУ Василию Цветкову.

ДИКТАТОР БЕЗ ВЛАСТИ?

- К октябрю 1917-го Керенский, будучи первым лицом в стране, власть терял на глазах?

- Нет, он имел вес в стране, хотя после Корниловского мятежа популярность в армии во многом утратил. Он порвал с военными правого толка. В городской среде, в среде интеллигенции, многих рабочих, он оставался популярным. У него резко произошел сдвиг влево. При том, что он не был лидером самой популярной партии эсеров - там были Авксентьев и Чернов.

- То есть власть он сохранял?

- В легальном поле власть его была более чем большой - он и премьер, и главковерх, и будущий президент и глава Учредительного собрания. Если б не октябрьское восстание, именно Керенский открывал бы Учредительное собрание. И председательствовал бы там.

- В чем он ошибся в октябре?

- Сейчас говорят, что военные Керенского не поддержали. А он просто не использовал возможностей для военной борьбы. Керенский мог подавить октябрьское восстание. Ленин опасался военных, второй Корниловщины — до момента штурма Зимнего.

- У Керенского были возможности организовать отпор большевикам?

- Да, но он начал это делать в последний момент. Упустил время. Хотя его хотели спасать даже те, кто шел за генералом Алексеевым. Тот был в Петрограде и участвовал в работе Демократического совещания. Алексеев собирался деблокировать Зимний дворец. Если бы это удалось, большевики бы проиграли. Даже в военном отношении в последние часы перед штурмом — Зимний дворец можно было защитить спокойно. Дворцовая площадь простреливалась из пулеметов. И там все бы полегли. Чисто технически Керенский упустил время.

- Но как — если военные его не любили?

- Для военных большевики были точно хуже Керенского. А когда тот пытается собрать кулак, бежав из Питера – ему это уже технически сделать сложно. Даже генерал Краснов при его монархизме и неприязни к Керенскому— Краснов возглавляет поход на Петроград. Но не может собрать казаков - его конный корпус рассредоточился. А у Ленина в это время формируется мощный ударный кулак - он и решает исход в пользу Советской власти.

- Керенский проморгал?

- Он был уверен, что большевики не решатся на военные действия будут митинговать, как в июле 1917-го.

- А Ленин?

- А Ленин собирал Красную гвардию, разгалал гарнизон — и просто забирал власть в Петрограде. Керенский ждал, когда они на улицу пойдут. А они занимали мосты, телефон, телеграф и Госбанк. Керенский в организации военного сопротивления переоценил себя - настолько был уверен в том, что все ему послушны. И стоит ему отдать приказ в адрес Петроградского гарнизона - все перейдут на его сторону. И никто не будет слушать этих большевиков- предателей в пользу немцев. Но половина гарнизона не стала его слушать. Его пришли защищать ораниенбаумская и петергофская школы прапорщиков. Из женского батальона пришло только полторы роты. Остальные ждали.

Керенский проспал шанс победить в Первой мировой и избежать Гражданской войны

КУДА БЫ ПОШЛА РОССИЯ

- Если б Керенский победил Ленина, что стало бы с Россией?

- Получили бы республику с левоцентристским правительство. Это почти произошло в январе на Учредительном собрании - после ухода большевиков и левых эсеров. И вариант возвращения к монархии был закрыт в любом случае. Начиналась бы аграрная реформа по эсеровскому сценарию. Был бы принят Декрет о земле — но не в редакции Ленина, а в редакции эсера Чернова.

- Из войны Россия бы не вышла?

- Генерал Корнилов, бывший гавковерх бы был свободен от обвинений в мятеже, а часть военных на фронте восприняла бы это как сигнал, что Россия будет продолжать войну до победы. Как декларировал и сам Керенский.

- Его позиция к октябрю 1917-го не изменилась?

- Тогда он говорил, что Россия может оборону держать. Заявлял, что сил не хватает, не готовы к наступлению, но в окопах просидим страшную предстоящую голодную зиму 1917-1918 годов. Но пусть наши союзники — Англия, Франция и подключившаяся уже Америка — пусть они и нанесут удар по немцам. Так основные действия осенью 1917-го и шли на Западном фронте, а Восточный фронт стоял. Для Керенского этого было достаточно.

- И с Керенским Россия бы вошла в число стран-победителей в Первой мировой?

- Скорее всего, при заключении Версальского мира, через год Россия оказалась бы в числе стран победителей. А от Керенского страны-союзники и не требовали большего - главное, чтобы Россия мира с немцами не заключила.

- И Гражданской войны не случилось бы?

- Все-таки была - но не в таких масштабах. Бунты крестьян с лета шли. Беспорядки на фронте были. И конфликты с национальными окраинами. К движению Амангельды Иманова, на территории Казахстана, добавились бы регионы Северного Кавказа. Проблемы с Прибалтикой начались, там активно работала немецкая агентура - как и в Финляндии. Но это не была бы полномасштабная гражданская война.

- А кем стал бы в такой России Керенский?

- Все шло к тому, что Керенский стал бы президентом. Была заготовлена конституция. Ее должно было принять Учредительное собрание. По этой конституции Россия была бы республикой президентской. И очень вероятно, что Учредительное собрание выбрало бы именно Керенского. И он получал бы президентские полномочия на 4 или 5 лет - законным путем.

105 лет назад Александр Керенский, тогдашний военный и морской министр и, возможно, самый популярный политики России, возглавил временное правительство

НАЗАД В СССР?

- Правда, что Керенский перед смертью хотел прилететь в СССР?

- Документа о том, что Керенский запрашивал разрешение на въезд в СССР, я не видел, но подобное, кажется, обсуждалось в 1968-м году.

- Его отношение к власти, которая его выгнала из страны, изменилось с годами?

- К 1940-му году Керенский — антифашист. После окончания Второй мировой позиция Керенского — анстисовесткая. Его взгляды ближе к позиции генерала Деникина: мы за Красную армию, которая победила нацизм, но мы за то, чтобы она повернула штыки в сторону Сталину. Но Красная армия штыки не повернула, и Деникин в 1947-м уже предлагает бросать бомбы на Советы.

- И Керенский?

- Примерно тоже. Он говорит, что СССР не изменился, страна представляет опасность для мира. И начинает выступать как организатор нового блока антисоветского. Пытается собрать вокруг себя тех, кто и против царизма, и против советской власти. Ведет контакты с националистами. Говорит, что СССР должен быть конфедеративным — и получает симпатии со стороны эмигрантов-националистов. И ведет линию на сплачивание вокруг себя эмигрантов. Но при том для многих эмигрантов остается слабой одиозной фигурой - все эти годы. Не использовавший свой шанс осенью 1917-го. И сплотить вокруг себя в конце 1940-х не смог.

- А в 1960-е?

- После оттепели Хрущева при раннем Брежневе, он дает знаменитое интервью звезде советской журналистики Генриху Боровику. И говорит, что, если бы перенесся в 1917-й год, то он расстрелял бы Керенского - то есть самого себя. За беспечность. Заявил, что верит в то, что СССР и будущая Россия — это страна все-таки демократическая. Он же написал учебник Истории России. Четверть учебника посвящена 1917 году и ему самому. Делая исторически й экскурс, он постоянно подчеркивает, что русский народ - демократ, русские - не рабы. Право собственности и уважением личности для русских типично. А вот самодержавие и большевизм давили и душили свободного русского человека. Оттепель он приветствовал, критика Хрущевым сталинизма у Керенского находит поддержку.

- В СССР услышали?

- То что произошло в 1917-м, сомнению в СССР не подвергалось, и Керенский оставался плохим! Никто оправдывать его не собирался.

И даже интервью с Боровиком подавалось как запоздалое прозрение врага. Враг покаялся, признал ошибки и, да может быть Керенского мы простим. Но сам то Керенский не кается в интервью! Он хочет быть полезным для «демократической России».

- Итог - Керенский для России это кто?

- Керенский — это символ упущенных возможностей в 1917-м. Шанс упущенной демократии. Законодательство временного правительства было опережающим время. Для него нужна была другая Россия. Там «слишком много свобод». Ленин в апреле 1917-го говорил, что Россия в данный момент самая свободная из воюющих страна - в предлагаемой им конституции. Готова ли была Россия к демократическому пути — вопрос. Керенский проглядел опасности, имея силы и полномочия, не воспользовался историческим шансом. В итоге проиграл Ленину, и был реализован самый радикальный проект.