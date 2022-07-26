«Восток Ойл» открывает Север

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Масштабный проект «Роснефти» - это разработка на полуострове Таймыр самых богатых месторождений в мире, строительство сотен километров нефтепровода, мощнейших электростанций, производственных баз порта морского класса с нефтеналивным терминалом и других объектов нефтедобычи.

НА ПАЙЯХУ!

На севере Красноярского края «Роснефть» начала бурение первой эксплуатационной скважины Пайяхского месторождения. Долото бура вгрызлось в пласт на кустовой площадке №3 в полдень 15 июля 2022 года. Перед этим нефтяники бросили в забой монеты – такая традиция, чтобы буровые работы были безаварийными, а скважина продуктивной.

Бурить первую скважину будут, по словам начальника буровой Романа Зиброва, 32 суток. После этого буровой комплекс опустят с домкратов на рельсы и передвинут к точке следующей скважины. Потом – снова и снова. Так на месторождениях и «вырастают» кусты. Кстати, и сама скважина тоже похожа на куст. Правда, растущий вверх ногами: пробуренные стволы разветвляются на глубине нефтеносных горизонтов.

Пайяха севернее Ванкора, поэтому и ландшафт здесь другой - до самого горизонта гладкая, как стол, равнина тундры, испещренная окнами болот, озер и ручьев, покрытая узором северных трав и мхов. Летом эти места – непроходимые. Чтобы подготовить буровую к работе, сюда сначала по Енисею, в затем по зимнику завезли больше 300 тысяч кубометров песка.

Речные артерии Сибири - главный Транспортный коридор для снабжения площадок проекта материалами и оборудованием. В этом году доставлено уже 340 тысяч тонн грузов для строительства объектов «Восток Ойл». На производственные базы компании на Енисее и в порт Дудинка они приходят по Северному морскому пути, затем доставляются по зимникам.

Вся поступающая техника здесь не только хранится, но и проходит сервисное обслуживание перед отправкой к местам работы. Для этого в Дудинке создана ремонтная мастерская на базе дочернего предприятия Таймырбурсервис. Сейчас там в пусконаладке находятся уже более 200 единиц спецтехники для «Восток Ойл» - самосвалы, грейдеры, вахтовки.

Часть техники пойдет отсюда своим ходом, когда встанет зимник. Намораживать переправу на реке для большегрузов не придется: толщина льда Енисея достигает 2-3 метра.

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Да, природа здесь суровая: нередко случаются морозы под минус 60. А в сочетании со штормовыми ветрами они создают сложные условия для работы. Поэтому буровые комплексы на Пайяхском месторождении выполнены в арктическом варианте: помещения и вышка - от основания до верхней точки - закрыты от непогоды надежной обшивкой. Разумеется, внутреннее пространство обогревается, так что даже в самую лютую непогоду нефтяники работают в комфортной температуре.

Все буровые для проекта отечественного производства. Работает в «цифре»: здесь компьютеризированы и система управления, и контроль за параметрами бурения, и мониторинг состояния оборудования. А роботы и механизированные системы сводят к минимуму ручной труд. «Роснефть» планирует заказать для своего проекта порядка 100 таких буровых установок.

На кустовой площадке №3 Пайяхского месторождения запланированы 16 скважин. Как рассказал заместитель генерального директора по бурению «РН-Ванкор» Владимир Сташко, в этом году на трех участках месторождения будут работать пять буровых бригад. До 2030 года мы планируем пробурить около 300 эксплуатационных скважин только на Паяхе. На Ванкоре с 2009 года отработаны технологии работы в условиях Таймыра.

«ЛОДКА» УХОДИТ НА ГЛУБИНУ

Сложно поверить, но на Ванкорском кластере прямо посреди тундры вырос целый город с 10 тысячами вахтовиков и современной инфраструктурой. «Еда – как дома, условия - как в санатории». Так коротко обрисовал мне здешний быт один из нефтяников. Насчет санатория он не слукавил, если учесть, что здесь живут не в вагончиках, а в комфортабельном общежитии. Ну а качество питания, впрочем, везде на высоте – даже на площадках, до которых от городка надо добираться вертолетом.

Интересно, что работой и сном жизнь на Ванкоре не ограничивается. Хотя смены и длятся по 12 часов, спортзал с волейбольной и баскетбольной площадкой, бильярдная, тренажерка не пустуют. Все, что нужно для полноценной жизни, здесь есть. Например, уровню медицинского обслуживания могут позавидовать многие поликлиники материка.

Всего в часе езды к югу от городка находится еще одно месторождение Ванкорского кластера – Лодочное. Или, как его здесь называют, Лодка. Дорога к нему почти как в городе и функционирует она круглый год. Созданная транспортная логистика облегчает и ускоряет освоение месторождений кластера.

Сейчас на кустовой площадке №4 нефтяники бурят очередную скважину. Как рассказал мастер буровой Артур Сулейманов, здесь используется установка завода «Уралмаш», бур которой уходит на глубину со средней скоростью 60 метров в час. Всего на Лодочном она должна пробурить 24 скважины.

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ

Для работы Ванкорского кластера требуется столько же электроэнергии, сколько потребляет, например, Ярославль или Владивосток. Источник энергоснабжения кластера - Ванкорская газотурбинная электростанция.

Как известно, вместе с нефтью из недр выходит и попутный газ. По уровню его полезного использования «РН-Ванкор» держит пальму первенства в отрасли уже несколько лет. Как рассказал главный энергетик «РН-Ванкор» Андрей Тихоновец, газ обеспечивает работу оборудования многих кустовых площадок благодаря использованию там мобильных газопоршневых генераторных установок.

Сейчас на территории Ванкора «Роснефть» строит вторую электростанцию «Полярная», которая будет поставлять энергию на Сузунское, Лодочное и Тагульское месторождения. Турбины для нее произвел Рыбинский завод «РГТ». Также для проекта «Восток Ойл» «Роснефть» построит ГТС Иркинскую и Байкаловскую.

КРАЙНИЙ СЕВЕР СТАЛ БЛИЖЕ

«Роснефть» реализует на Таймыре проект «Восток Ойл», а с точки зрения географа в освоении территории полуострова четко прослеживается северный вектор. Например, по пути от Пайяхского месторождения в сторону Карского моря, на берегу Енисея, строится производственный участок Таналау. Вахтовики здесь пока живут в вагончиках, но скоро переедут в общежитие, которое достроят к концу августа. К этому времени на Таналау будет работать уже больше 1000 человек.

Таналау - одна из шести баз снабжения. В период навигации на них накапливают материалы и технику, что позволяет «Роснефти» поддерживать высокие темпы строительства объектов, обеспечивая круглогодичный и безостановочный процесс обустройства месторождений «Восток Ойла».

Два из трех причалов Таналау уже сданы в эксплуатацию и принимают грузы из портов Красноярска, Архангельска, Мурманска, Ямбурга и Салехарда. Третий будет сдан уже в августе.

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Производственный участок уже принял сотни тясяч тонн грузов. За это лето только из Красноярска сюда должно прийти порядка 250 тысяч тонн трубной продукции, - отметил заместитель гендиректора «РН-Ванкор» по материально-техническому обеспечению Александр Жарков.

Трубы нужны для строительства нефтепровода протяженностью 770 км и диаметром 800 мм, который свяжет месторождения «Восток Ойл» с нефтеналивным терминалом недалеко от поселка Диксон. Объект строится на берегу Карского моря, и от Таналау до него – больше часа на вертолете. Глядя в иллюминатор, замечаешь, как противоположный берег Енисея начинает резко удаляться и сливаться с горизонтом, возникает ощущение морского простора. Усиливают это ощущение многочисленные семьи арктических дельфинов - белух, которые нежатся под солнцем у поверхности воды и не реагируют на гул пролетающего над ними вертолета.

Бухта Север. Крайний Север, где незаходящее июльское солнце накладывает на лицо южный загар, в тундре обильно цветут ромашки и пушица, но из глубин земли тянет холодом, а в воде Карского моря плавают льдины.

Здесь будет крупнейший в российской нефтянке терминал «Роснефти», который обеспечит перевалку нефти с месторождений «Восток Ойл» по Северному морскому пути.

Чуть больше года назад сюда на двух вездеходах прибыла первая бригада, которая должна была принять с судна груз для обустройства строительной площадки. И за это время пустынный неприветливый берег изменился до неузнаваемости. Во-первых, выдался на несколько десятков метров в море, на что потребовалось 2,5 млн. кубометров скального грунта. Во-вторых, оброс инфраструктурой.

-Раньше я работал в одном из СМУ Томска, но уже пятый год езжу по северам. Потому что люблю созидать с нуля. Когда приезжаешь в такую пустыню, какой была эта бухта, приятно видеть, как все меняется, ведь в этом есть и твоя доля труда, - поделился мыслями ведущий специалист «РН-Стройконтроль» Максим Крятов. Ощущение сопричастности к масштабному и эпичному проекту и, вследствие этого - сплоченность и энтузиазм, отмечают многие из участников проекта создания «Восток Ойл».

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

В бухте Север возводятся грузовые и нефтеналивные причалы, береговые сооружения. Первая очередь терминала будет готова принимать нефть в 2024 году, а к 2033 году «Роснефть» планирует поэтапно увеличить отгрузку до 115 млн. тонн. Бухта Север станет не просто крупнейшим нефтеналивным терминалом, а крупнейшим северным портом в мире.

СЧЕТЧИК УСКОРЯЕТСЯ

«Восток Ойл» - масштабный, а главное, комплексный проект освоения Таймыра: осваиваются новые месторождения – параллельно создается сопутствующая инфраструктура, которая обеспечит растущую добычу.

Кстати, 14 июля из ванкорских скважин была получена 240-миллионная тонна нефти: в этот день на мониторе Центрального диспетчерского пункта на секунду застыло юбилейное число с семью нулями.

Фотокорреспондентам и операторам, которые присутствовали при этом событии, в каком-то смысле повезло, потому что счетчик мог выдать данные о поступлении сразу нескольких десятков тонн нефти и «проскочить» круглое число.

Судя по всему, уже скоро запечатлеть такой момент будет затруднительно: проект «Восток Ойл» развивается, счетчик - ускоряется.