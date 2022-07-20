Доходные метры: какую недвижимость покупать, чтобы заработать. Фото: пресс-служба компании Seven Suns Development.

НАДЕЖНОЕ ВЛОЖЕНИЕ

Рано или поздно многие из нас задумываются о том, что неплохо было бы вложиться во что-то надежное, чтобы сохранить, а желательно приумножить сбережения. Как правило, выбор падает на покупку жилья - там все просто и понятно. Между тем покупка коммерческого помещения с точки зрения арендного дохода может быть выгоднее: ставки аренды на них выше, чем на квартиры, а срок окупаемости вложений - короче. К тому же условия покупки коммерции зачастую намного интереснее. К примеру, купить встроенное коммерческое помещение в ЖК «Светлый мир «Станция «Л»…» от компании Seven Suns Development можно со скидкой 10 тысяч рублей с квадратного метра! Площадь «встройки» самая оптимальная - от 61 до 187 кв. м, в каждом помещении предусмотрена свободная планировка со всеми преимуществами: отдельные входные группы, потолки от 3,62 м, витринное остекление и наличие необходимых коммуникаций.

КОММЕРЦИЯ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Пандемия и санкции 2022 года заметно повлияли на рынок коммерческой недвижимости. Режим самоизоляции, а затем уход с рынка иностранных компаний ударил по офисным помещениям и торговым центрам. При этом встроенные коммерческие помещения на первых этажах новостроек, напротив, стали еще более востребованными. Услуги и товары у дома закрывают базовые потребности жителей, а потому такой бизнес минимально подвержен экономической нестабильности.

Фото: пресс-служба компании Seven Suns Development.

В отличие от жилья ставка аренды коммерческих помещений меньше зависит от местоположения дома. Гораздо важнее характеристики самого жилого комплекса, ведь чем больше в нем живет людей, тем выше число потенциальных клиентов бизнеса. К примеру, в составе ЖК «Светлый мир «Станция «Л»…» 5 жилых домов, на момент заселения там будет проживать более 65 тысяч человек. Высокий пешеходный трафик и удачное расположение на первом этаже обеспечат большую проходимость, поэтому магазин или салон точно не останется незамеченным! Помещение можно сдать в аренду, а при желании - открыть собственный бизнес. Кафе, уютный ресторан, пекарня, салон красоты, мастерская, пункты выдачи онлайн-заказов - в новых кварталах востребованы все форматы. При этом конкуренция между владельцами бизнеса гораздо меньше, чем в городских районах.

ЖК «Светлый мир «Станция «Л»…» расположен на юго востоке Москвы, в 20 минутах ходьбы от станции метро «Братиславская». В пешей доступности находится «Люблинский парк», где можно погрузиться в тишину лесного массива, посетить усадьбу «Люблино», прогуляться по набережной большого пруда или заняться спортом. Рядом расположены детские сады, школы, поликлиники, фитнес залы и торгово развлекательные центры, но именно инфраструктура на первом этаже бывает нужна жителям чаще всего.