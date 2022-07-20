Ученые нашли надежный способ мгновенно бросить пить и курить. Это черепно-мозговая травма

Ученые нашли центры, где гнездятся вредные привычки Фото: Shutterstock

В журнале Nature Medicine опубликована статья: курильщики бросают дымить после черепно-мозговой травмы. То же самое происходит и с тягой к алкоголю. Ученые нашли центры, где гнездятся вредные привычки? А значит, борьба с вредными пристрастиями в самом ближайшем будущем может стать более эффективной: достаточно воздействовать на определенные участки мозга электромагнитными полями? Обсуждаем, так ли это, с доцентом факультета социальных наук Высшей школы экономики, научным сотрудником Института когнитивных нейронаук, кандидатом психологических наук Оксаной Зинченко.

- Согласны ли вы с тем, что найдена связь между вредными привычками и определенными зонами мозга?

- Не совсем. При травмах определенных областей мозга нарушаются некоторые сложившиеся паттерны поведения. Но утверждать, что именно в этих областях мозга данные привычки и «спрятаны» было бы достаточно сильным упрощением. Скорее тут не связь между областью мозга и какой-то привычкой, а указание на то, что эти области поддерживают схемы поведения. В принципе, ничего нового тут нет, это устойчивое знание в нейронауке: верхняя поясная, боковая префронтальная и островковая части головного мозга отвечают за планируемое поведение и в том числе за повторяющиеся паттерны. Вполне возможно допустить, что при травме какого-либо из этих участков происходит разрыв шаблона поведения. Причем не только этого, но и каких-то других. Так что мы имеем дело с яркой иллюстрацией того, как повреждение одной из этих областей приводило к нарушения сложившихся схем поведения.

- Можно ли это использовать на практике, например, чтобы разработать метод избавления от табачной зависимости?

- Верхняя поясная и островковая кора – это области, которые находятся относительно глубоко от поверхности коры головного мозга. И воздействовать на них с помощью электрической или магнитной стимуляции возможности нашей техники пока еще не позволяют. Если же речь идет о префронтальной коре, эту область можно стимулировать электрическим и магнитными полями. Но прежде чем утверждать, что такая методика возможна, должны пройти длительные, многолетние лабораторные исследования.

- Какие методы воздействия на мозг с помощью электрических и магнитных полей сейчас используются?

- В медицинской практике распространены транскраниальная магнитная стимуляция и транскраниальная электростимуляция. Первый метод позволяет с помощью магнитного поля воздействовать на магнитное поле головы человека, на активность нейронов в точке стимуляции. Транскраниальная электростимуляция добивается такого же эффекта с помощью электрического поля. Правда, пока мы стимулировать только поверхность коры больших полушарий, а не подкорковые структуры.

- Но когда-нибудь научимся стимулировать любую точку в мозге?

- Идет разработка и тестирование такого метода, как ультразвуковая стимуляция мозга. Мы уже привыкли даже при рутинных обследованиях в поликлиниках использовать ультразвуковую визуализацию, позволяющию с помощью высоких частот увидеть ткани, оценить их состояние , диагностировать заболевания. Ну а низкая частота воздействует на глубоко расположенные ткани. Что же касается мозга, то здесь главный интерес в растормаживании или наоборот подавлении тех или иных структур. Именно ультразвуковая стимуляция пока что показывает лучшие результаты с точки зрения воздействия на подкорковые области.

Так что в будущем действительно мы получим возможность воздействовать на подкорковые структуры . А, значит, и менять сложившиеся паттерны поведения, в том числе и избавляться от вредных привычек. Но это перспектива совсем неближайшего времени.