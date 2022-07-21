Губит людей не пиво, а псевдопивные напитки

Наибольшую опасность с точки зрения возможного отравления некачественным продуктом представляют мелкорозничные торговые павильоны, реализующие разливное пиво Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако пивной рынок заполонили так называемые «псевдопивные» напитки. Некачественные продукты приводят к отравлениям и даже летальным исходам. Можно ли этому положить конец?

Напиться, чтоб не отравиться

Наибольшую опасность с точки зрения возможного отравления некачественным продуктом представляют мелкорозничные торговые павильоны, реализующие разливное пиво. Чаще всего их поставщиками являются малые и средние компании, которые формируют основную часть рынка. Дело в том, что счетчиками объема производства на сегодняшний день оснащены предприятия, которые производят более 300 тысяч декалитров пива в год, а остальные, которых 90 процентов рынка от числа производителей, самостоятельно вносят сведения о своем производстве в ЕГАИС. Фактически, эти небольшие предприятия бесконтрольны, и часто это сказывается на качестве напитков – существенная часть объемов просто льется «мимо кассы».

Так, житель Волгограда «купился» на дешевое, «скидочное» пиво местного производителя. Пенный напиток оказался с просроченным сроком годности. Последствия от данного пития были плачевными: больничная койка и все сопутствующие симптомы отравления.

Следует с осторожностью покупать и так называемое крафтовое пиво, которое часто предлагают мелкие производители. Неправильный режим хранения, нарушения в технологии производства, плохое охлаждение тары, а также антисанитария кранов могут привести к закисанию напитка. Если его неправильно хранят, дрожжевые клетки начинают разлагаться, что может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта, особенно у людей с ослабленной микрофлорой. Напиток в таких магазинах хранится в кегах, и нужно соблюдать ряд жестких требований для поддержания должного качества пива: определенный температурный режим и ряд санитарно-гигиенических условий.

В Королеве, в одном из ТЦ об этом слыхом не слыхивали. В разгар локдауна два друга, уставшие от домашнего заточения, решили «выйти в свет», предусмотрительно прихватив с собой двоих четвероногих питомцев, как в то время было предписано правилами локдауна. Пиво в магазинчике продавали в кегах. Продавец, щедро налив каждому по стакану, присоединился к завязавшейся душевной беседе.

«Все было замечательно, - вспоминает один из друзей, - но к вечеру, придя домой, я сначала почувствовал озноб, а потом началась сильная рвота, жидкий стул, поднялась температура». На звонок приятелю по пивной пирушке ответила его жена, сообщив, что тот тоже нездоров. «Вначале мы подумали, что это ковид нас накрыл, но врачи скорой помощи поставили другой диагноз: и у меня, и у друга (а как потом выяснилось, и у продавца) было сильное отравление пивом».

Сегодня эта пивная точка ликвидирована, но сколько их еще работают по всей стране, отпуская суррогатные напитки?

Вместо пива пенного коктейль обыкновенный

С января по февраль 2021 года общественной организацией по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) проведены сравнительные исследования, охватившие более сотни наименований пивоваренной продукции. Большинство (>53%) образцов пива и пивных напитков имеет очевидные и грубые нарушения требований к маркировке пищевой и алкогольной продукции. В основном – это продукция малых и средних предприятий. Эти факты подтверждаются также материалами исследований, регулярно проводимых Роскачеством. В ноябре 2021 года Роскачество исследовало более сотни торговых марок светлого пива, произведенного как в России, так и за рубежом. Шестая часть исследованных образцов (16%) оказалась с нарушениями законодательства. Обнаружены признаки фальсификации: отсутствие пива (солода) в составе, наличие незаявленных красителей и консервантов, ненадлежащие пенообразование, пеностойкость, вкус и аромат. Безусловно, работающие «в белую» крупные игроки рынка не могут позволить себе таких нарушений. Но небольшие компании всячески стараются удешевить производство и выпускают на рынок продукцию сомнительного качества. И вот итог: когда Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел всероссийское социологическое исследование потребительских предпочтений и восприятия качества пива на российском рынке, результаты оказались шокирующими. Каждый пятый из числа опрошенных уверен: под марками пива он покупает некий искусственно газированный суррогат из порошка, спирта, воды и разных добавок (красителей, усилителей вкуса). Более того, эти товары фактически представляют собой слабоалкогольные коктейли, которые не имеют ничего общего с пивоваренной продукцией. У участников рынка даже есть особый термин для таких напитков – «псевдопивные».

В настоящее время нелегальный оборот в категории пива достиг, по подсчетам Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) 16,6%.

Как легализовать пивной рынок?

Одним из действенных инструментов контроля и профилактики пивного рынка и защиты прав потребителя может стать маркировка. Она позволяет в автоматическом режиме контролировать весь пивной рынок и фиксировать реализацию товара на кассе. Эта мера коснется в первую очередь продукции малых и средних компаний, которые формируют основную часть нарушений в отрасли. Также внедрение маркировки позволит «оцифровать» всех участников рынка и контролировать все объемы производства, что является необходимым условием уплаты акцизов в полном объеме.

В настоящее время правительство прорабатывает возможность введения маркировки пивной продукции с участием компаний отрасли.

«Возможность введения обязательной маркировки для пивной продукции прорабатывается с участием пивоваренных компаний с целью принятия наиболее оптимального для отрасли и государства решения», - сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

Эксперимент по маркировке пива проходит с 1 апреля 2021 года, в нем участвуют 267 предприятий. После его завершения и введения обязательной маркировки пивной рынок встанет на легальные рельсы: продавать и выпускать некачественную продукцию станет просто невыгодно.