Сделай Москву лучше и экологичнее 2022

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва сегодня — один из самых благоприятных в плане экологии городов в России. Для создания зеленых проектов уделяется большое внимание. Речь не только о парках и дворах, но и о программах в музеях, создании выставок и интерактивных занятий.

Ежегодно Департамент природопользования и окружающей среды Москвы проводит конкурс на лучшие проекты в области экологического образования. Сейчас в ведомстве идет подготовка документации для приема заявок на получение грантов в 2022 году. Победители получают финансирование на поддержку мероприятий, направленных на просвещение жителей города. В 2021 году были отмечены четыре проекта, среди которых «Изучаем природу Москвы» Государственного Дарвиновского музея.

- Наш проект существует уже не первый год, и стал включать целый комплекс мероприятий. Мы создали большой интерактивный блок на экспозиции, в 2021 году реализовали программу «Осторожно город» - выставка о животных в городе. Москвичи узнали, кто живет с нами рядом – это лоси, кабаны, лисы, птицы и насекомые, - рассказала Анна Клюкина, директор ГБУК Москвы «Государственный Дарвиновский музей».

Во внутреннем дворе музея была создана экологическая тропа, во время изучения которой можно рассмотреть более сотни видов растений. Сотрудники музея обратили внимание, что москвичи увлеклись изучением экологии Москвы и добавили интерактив – экоквест. Было создано десять точек с вопросами о птицах и растениях, а считать их можно было с помощью собственного смартфона.

- Экотропа – это наша гордость. Там и интерактивная комната, и тачскрин, и фигуры древних животных, которые жили на нашей территории. Все желающие отвечают на вопросы и в подарок получают трехмерную модель пещерного льва, - рассказала Анна Клюкина.

Еще один экологический проект «О чем молчат деревья», который позволил москвичам узнавать названия кустов, деревьев. Одно дело изучать природу по учебникам, а другое – прямо на улице с помощью смартфона сразу получить ответ. Позже проект расширился и появилась информация о травах.

- Люди интересуются экологией, мы это наблюдаем с коллегами. Когда музей уже закрыт, а москвичи все ходят, наводят телефоны на метки и читают про растения. Например, я и сама не знала, что девичий виноград, который у нас обвил забор, очень хорошо чистит воздух, - рассказала Анна Клюкина.

Экологические праздники «День птицы», «День Земли», «День животных» уже стали традиционными в Дарвиновском музее. И проекты медийного информационного центра «ЭкоМосква».

Конкурс грантов проводится ежегодно. Заявки на участие в нем принимаются от юридических лиц и рассматриваются в соответствии с порядком, который утвержден Постановлением Правительства Москвы от 28.12.2017 № 1101-ПП «Об утверждении Порядка предоставления грантов юридическим лицам, создавшим лучшие проекты в области экологического образования и просвещения».

Гранты предоставляются трех категориях: «Лучшие проекты в области системы экологического образования на территории города Москвы», «Лучшие эколого-образовательные проекты (публичные открытые лекции, семинары, форумы)» и «Лучшие эколого-просветительские проекты и проекты в области формирования экологической культуры (выставки, интерактивные занятия и программы, информационные интерактивные занятия и программы, информационные интерактивные учебно-методические пособия)».

Среди победителей прошлых лет: Межрегиональное общественное движение творческих педагогов «Исследователь», Открытый экологический университет, Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма.