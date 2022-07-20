Лия Ахеджакова: «Никто мои спектакли не снимал и меня не увольнял»

Вскоре на связь вышла сама артистка Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ранее в СМИ появилась информация: спектакли Ахеджаковой снимают с репертуара из-за критики специальной военной операции на Украине.

Вскоре на связь вышла сама артистка и заявила, что эта "новость" - очередной фейк, они множатся вокруг ее имени.

- Я получила репертуар «Современника» на октябрь. Там стоят мои спектакли, - рассказала kp.ru Лия Меджидовна. – У меня их всего два. Действительного, мы давно не играли «Крутой маршрут». Но в этот спектакль нужно вводить новый состав. А это сложно. Поменять состав - целая история. Тем более сейчас. Вы же слышали про перестановки в нашем театре. У нас новый директор, нам назначили худсовет.

Другие спектакли идут. И «Первый хлеб» пока идет, хотя год назад на него ополчились ветераны. И «Игра в джин» тоже идет. И в Театре Наций - спектакль «Сказка про последнего ангела». Там у меня роль небольшая, ее специально для меня написал режиссер Андрей Могучий. Так что пока меня никто не убирал. И надеюсь, не собирается. Все нормально.