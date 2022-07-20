Россияне пришли в ужас от родов Регины Тодоренко на глазах трехлетнего сына

Регина Тодоренко подарила Владу Топалову второго сына Мирослава неделю назад Фото: Борис КУДРЯВОВ

Признание Регины Тодоренко о том, что она своего второго ребенка родила на глазах трехлетнего сына Майкла, произвело эффект разорвавшейся бомбы. В итоге телеведущая оказалась под шквалом хейта россиян.

Регина Тодоренко подарила Владу Топалову второго сына Мирослава неделю назад. Спустя несколько дне после счастливого события телеведущая в подробностях рассказала о домашних родах. Она записала весь процесс на видео.

Звезда прослушивала гипнотические аффирмации, ела пиццу и даже посетила тренажерный зал. В момент родов со звездой находился не только муж, но и трехлетний сын Миша. "Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных: иногда будет рычать, как тигр, а порой мычать, как корова, а еще буду надуваться и сдуваться, как огромный шар», - рассказала Регина.

Вот только откровения супруги Топалова не всем пришлись по душе. Одни поставили под сомнение безопасность гипнородов, другие обвинили теледиву в хайпе. Третьи и вовсе переживают за здоровье ее первенца Майкла.

"Настанет ли время, когда блогеры перестанут делать шоу из каждого события своей жизни?", "Потом 30-летний Миша будет ходить по психологам и лечить детскую травму", "Бедный ребенок смотрел на то, как у мамки тазовые кости разъезжаются Вот это развлечение", "Старшего жаль. Зачем ребенку такое видеть", "А если что-то пошло бы не так? Если осложнения в процессе?" - пишут россияне.

Высказались на этот счет и психолог. "Дети получают травму в том случае, если ситуация, во-первых, является для них непонятной, во-вторых, ребенок ее воспринимает как опасную, в-третьих, если родители находятся в опасности. Регина ребенка предупредила, и реагировал он на это позитивно. Впрочем, возможно, сработал защитный механизм. Мы это выясним только через много лет", - цитирует Woman.ru руководителя психологического центра Анну Завгородневу.

Психолог также добавила, что дети не понимают, что такое роды. "Трехлетние дети не понимают специфику родов в силу того, что у них нет информации. Даже 20-летний человек, выросший в «вакууме», не будет понимать, что это может быть опасно", - подчеркнула Завгороднева.

Высказалась специалист и по поводу домашних родов. "Рожать дома чисто теоретически можно. Если есть бригада «скорой», которая готова оказать помощь. Но с медицинской точки зрения возникают всякие разные «но». Страшно оказаться в ситуации какого-нибудь внезапно лопнувшего кровеносного сосуда, который может вызвать страшное кровотечение. Тут без медицины никак. И да, это редкость, но тем не менее", - подытожила эксперт.