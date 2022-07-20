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Звезды20 июля 2022 18:30

Россияне пришли в ужас от родов Регины Тодоренко на глазах трехлетнего сына

Телеведущая снимала весь процесс на видео
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Регина Тодоренко подарила Владу Топалову второго сына Мирослава неделю назад

Регина Тодоренко подарила Владу Топалову второго сына Мирослава неделю назад

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Признание Регины Тодоренко о том, что она своего второго ребенка родила на глазах трехлетнего сына Майкла, произвело эффект разорвавшейся бомбы. В итоге телеведущая оказалась под шквалом хейта россиян.

Регина Тодоренко подарила Владу Топалову второго сына Мирослава неделю назад. Спустя несколько дне после счастливого события телеведущая в подробностях рассказала о домашних родах. Она записала весь процесс на видео.

Звезда прослушивала гипнотические аффирмации, ела пиццу и даже посетила тренажерный зал. В момент родов со звездой находился не только муж, но и трехлетний сын Миша. "Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных: иногда будет рычать, как тигр, а порой мычать, как корова, а еще буду надуваться и сдуваться, как огромный шар», - рассказала Регина.

Вот только откровения супруги Топалова не всем пришлись по душе. Одни поставили под сомнение безопасность гипнородов, другие обвинили теледиву в хайпе. Третьи и вовсе переживают за здоровье ее первенца Майкла.

"Настанет ли время, когда блогеры перестанут делать шоу из каждого события своей жизни?", "Потом 30-летний Миша будет ходить по психологам и лечить детскую травму", "Бедный ребенок смотрел на то, как у мамки тазовые кости разъезжаются Вот это развлечение", "Старшего жаль. Зачем ребенку такое видеть", "А если что-то пошло бы не так? Если осложнения в процессе?" - пишут россияне.

Высказались на этот счет и психолог. "Дети получают травму в том случае, если ситуация, во-первых, является для них непонятной, во-вторых, ребенок ее воспринимает как опасную, в-третьих, если родители находятся в опасности. Регина ребенка предупредила, и реагировал он на это позитивно. Впрочем, возможно, сработал защитный механизм. Мы это выясним только через много лет", - цитирует Woman.ru руководителя психологического центра Анну Завгородневу.

Психолог также добавила, что дети не понимают, что такое роды. "Трехлетние дети не понимают специфику родов в силу того, что у них нет информации. Даже 20-летний человек, выросший в «вакууме», не будет понимать, что это может быть опасно", - подчеркнула Завгороднева.

Высказалась специалист и по поводу домашних родов. "Рожать дома чисто теоретически можно. Если есть бригада «скорой», которая готова оказать помощь. Но с медицинской точки зрения возникают всякие разные «но». Страшно оказаться в ситуации какого-нибудь внезапно лопнувшего кровеносного сосуда, который может вызвать страшное кровотечение. Тут без медицины никак. И да, это редкость, но тем не менее", - подытожила эксперт.

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