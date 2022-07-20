Вячеслав Фетисов и Норникель спасают белого медведя, пострадавшего от банки сгущенки

Вячеслав Фетисов

Поймать бы того, кто оставил эту злосчастную банку гнить на природе, и надавать по рукам, дабы впредь ему было неповадно загрязнять окружающую среду. Очень надеюсь, что виновник мишкиных страданий читает сейчас эти строки и его хотя бы немного мучает совесть. Натворил ведь бед этот любитель сгущенки.

О медведе-мученике страна узнала на днях. Косолапый сам пришел в поселок Диксон, что на севере Красноярского края. Местных белыми медведями, конечно, не удивишь. Они их тут немало перевидали. Но на сей раз мишка вел себя слишком странно. Никакой агрессии или страха. Глаза страдальческие, а в пасти какая-то банка. Пригляделись. Елы-палы! Банка из-под сгущенки.

Видимо, мишка в поисках еды захотел полакомиться, вылизать консерву изнутри, но не тут-то было. Коварная крышка жестянки врезалась животному в язык. Сколько медведь мучился, пока не пришел в Диксон, одному Богу ведомо. За эти дни он порядком измучился без еды и воды. Сейчас жизнь его в опасности.

В Диксоне сначала хотели помочь медведю, но испугались. Неизвестно, как поведет себя израненное животное. Стали искать способы привезти в поселок ветеринара. Так слухи дошли до руководителя Всероссийского общества охраны природы Вячеслава Фетисова. Тот отреагировал немедленно. Дозвонился до вице-президента Норильского никеля. Далее цепочка звонков привела главе Росприроднадзора Светлане Радионовой, которая срочно организовала заседание рабочей группы

Во рту у медведя застряла металлическая банка из-под сгущенки

- Мы уже нашли специалистов: на помощь обессиленному зверю вылетают ветеринары из Москвы, - заявила глава ведомства. - Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на что мы незамедлительно выдаем разрешение.

Разрешение Росприроднадзора необходимо, т.к. белые медведи – краснокнижные животные.

Пока ветеринары добираются до места, жители не оставляют без внимания пострадавшего медведя. На одном из видео кто-то ласково называет мишку «котеночком» и жалеет его.

Врача, к слову, нашли в Московском зоопарке. По видео он определил, что состояние мишки тяжелое и ему срочно нужна помощь

- Извлечь банку и обработать рану, - рассказали kp.ru в зоопарке. Помимо необходимых лекарств для пострадавшего подготовили 50 кг рыбы, чтобы он смог быстро восстановить силы.

- Критично сохранять природу и уникальное биоразнообразие нашей страны. Данная ситуация в очередной раз доказала, что только работая как единая, сплоченная команда мы способны решать проблемы любой сложности, - высказался о ситуации в целом глава ВООП Вячеслав Фетисов.