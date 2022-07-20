Андрей Никитин рассказал о новом этапе в мировой истории и о решении Путина

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин

«Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других», - заявил российский президент в среду, 20 июля, выступая на форуме АСИ (Агентства стратегических инициатив) «Сильные идеи для нового времени».

Эту тему я обсудили с одним из своих давних героев - губернатором Новгородщины Андреем Никитиным…

- …Андрей Сергеевич, а вы же первый гендиректор АСИ, правильно?

- Да.

- Сколько это Агентство у нас уже работает?

- В августе 2021 года было 10 лет. То есть, 11, получается, без малого.

- А нынешний форум – это впервые?

- Это - второй. Первый был в 2020-м, а в 2021-м он не проводился из-за пандемии.

- А сколько сегодня народу было?

- Больше 100 человек. Это финалисты, лидеры тех проектов, которые прошли в финал.

- Меня вот что удивило?

Агентство стратегических инициатив – это, прежде всего, технари, хотя они и близки к жизни. Но вот Владимир Путин обнародовал именно на этом форуме свои новые формулировки, которые раньше еще не звучали… Как вы думаете, почему? И вообще - слушатели поняли, да, о чем говорит глава государства?

- Мне сложно здесь рассуждать, но АСИ – проект президента, Владимир Путин его и придумал. И он, этот проект, всегда воплощался под абсолютным его личным контролем и при его поддержке. И при мне, и при нынешнем гендиректоре АСИ - Светлане Витальевне Чупшевой.

Во-вторых, на форум собрались люди, у которых есть идеи по развитию России, причём - это не просто «голые теории», а - реальные проекты, то есть, уже реализованные на практике.

А люди, которые сидели в зале, - они уже что-то сделали для своей страны в какой-то определенной сфере.

- Например, Алексей Корзун, директор по стратегическому развитию компании «Роутек», который рассказал президенту, как он разрабатывает, внедряет цифровые решения, последние несколько лет руководит проектом «Московская техническая школа», который направлен на развитие кадрового потенциала промышленности Москвы.

- Даже предложения Александра Хлынова, председателя Союза производителей иван-чая, вызывают неподдельный интерес. Ну, это же тоже хорошо, что появляются такие производства и такие национальные бренды.

И это люди, которые смотрят в будущее своей страны и, мне кажется, очень логичным то, что президент о будущем, о новых правилах и принципах говорил вот с этими людьми.

- Скажите, а если вы делегатов или посланцев на этот форум 100 человек, то сколько вообще АСИ охватывает?

- На этот конкурс было подано 19 тысяч заявок. Дальше они проходили экспертный отбор, вот финалистов было на самом деле больше ста – их 200. То есть, порядка 200-250 проектов, которые будут реализовываться.

Только об 11 - на все проекты просто времени не хватило бы - было доложено президенту, но по всем 200 и АСИ, и регионы будут заниматься очень плотно. Потому что, иногда для поддержки не нужно каких-то поручений президента, достаточно внимания губернатора, АСИ или профильного министерства.

- Ясно. То есть, вы лет 7, по-моему, отработали в этом агентстве?

- Ровно 5.

- Интересные цифры вы назвали. Но вернемся к этой фразе президента. Вы, как первый гендиректор, как человек, которого из АСИ отправили к станку, на пашню, что называется… Вот как вы понимаете то, что мы сейчас вступаем в новую эпоху в мировой истории?

- Как задачу, на самом деле.

То есть, эту фразу президента можно понимать только одним образом. Что эпоха мировой истории наступает и наступит вне зависимости от желания конкретных людей или конкретных лидеров отдельных стран.

В том числе, тех, которые эту эпоху пытаются затормозить.

А вот место России в этой новой эпохе будет зависеть от согласованных усилий каждого человека, который здесь живет.

Это касается и губернаторов, и чиновников, и бизнесменов, и учителей, и врачей, и всех людей.

И президент сказал об этом – что мы должны думать о том, какое место в этом новом мире будет занимать наша великая и прекрасная страна.

- Спасибо, Андрей Сергеевич. Удачи. Пока.