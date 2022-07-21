Инопланетяне уже живут на Земле. Ученые обескуражили теорией о невидимой для человека биосфере

Некая цивилизация была здесь до нас, и от нее кое-что осталось Фото: Shutterstock

На днях в Бирмингеме случился инцидент. Некто Стиви Холл с помощью сервиса Google подыскивал парковку возле паба, куда он собрался на выходные. Неожиданно в толпе (ее сфотографировал робот Google вместе с улицами и переулками еще в апреле) он обнаружил монстра. У человека было зеленое лицо, огромная борода, он стоял и смотрел прямо в камеру.

Стиви жутко испугался и принялся искать, есть ли в продаже такие маски – может, для Хеллоуина, хотя вроде не сезон. Таких масок не нашлось. Причем Стиви поразило, что другие люди словно не замечали странного прохожего.

Подобные случаи (часть – фальсификация, но не этот) укрепляют популярную теорию заговора. Якобы пришельцы давно живут среди нас, но мы их не замечаем, потому что они нас гипнотизируют. А вот на камерах они – в своем настоящем облике.

Откровения «звездной женщины»

Неожиданно масла в огонь подлила Хелен Шарман, женщина-космонавт из Великобритании. Она летала на станцию Мир вместе с Анатолием Арцебарским и Сергеем Крикалёвым еще в 1991 году. В интервью она заявила, что тоже верит: пришельцы прямо тут. Но мы их не видим.

«Они такие, как мы с вами, состоят из углерода и азота? Возможно, нет. Возможно, они прямо сейчас здесь, и мы просто не можем их видеть».

- Хелен Шарман

Отставные космонавты много чего заявляют, и это интервью прошло бы незамеченным. Но астробиолог Саманта Рольф, главный технический специалист обсерватории Бэйфордбери, выступила с обширной статьей, где поддержала Хелен и рассказала, как на это смотрит наука.

По ее мнению, существует некая «теневая биосфера», в которой могут прятаться другие, в том числе разумные, организмы прямо у нас под носом.

Что скрывает тень

Начинает она с того, что понятие «жизнь» не такое простое. Существует не менее ста способов отделить живое от неживого. Люди полагаются на свою интуицию. Например, мы не назовет 3D принтер живым, хотя он делает много из того, что считается признаком живого. Но интуиция может и подвести.

Далее она развивает идею «теневой биосферы».

СПРАВКА КП

Термин «теневая биосфера» введен учеными Кэрол Клэнд и Шелли Копли в 2005 году. Гипотеза предполагает, что нынешняя версия жизни на Земле – не первая. Но предыдущие версии частично уцелели. Такие организмы не имеют эволюционных связей с современными. В первую очередь это микробы. Мы изучаем микробы по их биохимическим проявлениям. Но у древних микробов нет таких проявлений. Также организмы на основе РНК (а не ДНК, как мы) будут невидимы, поскольку не содержат рибосомы (для нас именно это признак живого). Вариантов такой скрытой жизни очень много.

Саманта цепляется за то, что для ученых «теневая биосфера» невидима. Но что значит «невидима»? Если существо на основе РНК попадет под микроскоп, ученый может принять его за песчинку, поскольку оно не попадет под наши критерии «живого». Ну а если она будет двигаться? Решит, что ее толкают молекулярные силы (броуновское движение). А если размножаться? Сочтет, что это просто химический процесс. Но самое главное: скорее всего, такие существа просто не попадут нам под микроскоп: чтобы что-то найти, надо это искать, а мы не ищем.

«Под теневой биосферой я подразумеваю не царство призраков, а мир неизведанных существ, вероятно, с другой биохимией. Это означает, что мы не можем их изучать или даже замечать, потому что они находятся за пределами нашего понимания. Если предположить, что она существует, такая теневая биосфера, вероятно, будет микроскопической».

- Саманта Рольф

Каменное мышление

Самой Саманте кажется наиболее перспективным направлением поиски жизни на основе кремния. Из кремния состоит практически вся Земля, но жизнь на Земле пользуется нарочито редкими химическими элементами вроде углерода. Несколько лет назад химики Калифорнийского технологического института по сути оживили кремний, скрестив обычные бактерии и этот минерал. Таким образом, жизнь на основе кремния действительно возможна, считает она.

Таким образом, видный астробиолог ничего не сказала о том, что инопланетяне могут расхаживать по улицам и гипнотизировать нас. Сторонники теории заговора разочарованы. Но она сказала несколько больше, и это очень интересно:

- некая цивилизация была здесь до нас, и от нее кое-что осталось;

- на Землю постоянно падают метеориты. Некоторые из них могут оказаться буквально живыми;

- живые камни – это не из скандинавского фольклора, это, вероятно, реальность.

А если эти камни еще и мыслящие? В следующий раз, рассматривая красивую гальку на пляже, подумайте об этом.