Одинок, многодетен и богат: Илона Маска бросила очередная подруга

Mир обсуждает расставание Маска с очередной подругой Фото: REUTERS

В личной жизни богатейшего человека планеты Илона Маска продолжается темная полоса: стало известно, что от него ушла очередная пассия – австралийская актриса Наташа Бассет.

Не успел в соцсетях утихнуть шум, поднятый разрывом основателя Tesla и SpaceX Илона Маска с его бывшей возлюбленной и матерью двоих его детей, канадской певицей Граймс, как общество всколыхнула новость о новой пассии миллиардера – австралийской актрисой Наташей Бассет.

Однако этот союз оказался совсем уж недолговечен, и вот уже мир обсуждает расставание Маска с очередной подругой.

По заявлению HollywoodLife, 28-летняя Наташа приняла решение закончить отношения с Маском на фоне появления сообщений о двойняшках, отцом которых предприниматель стал еще в прошлом году.

Наташа Бассет Фото: REUTERS

Журналисты из Business Insider утверждают, что матерью двойняшек стала директор одного из проектов Маска Шивон Зилис, причем сам миллиардер, не задумываясь, дал детям свою фамилию, что засвидетельствовано в окружном суде Техаса.

Таким образом 51-летний Маск стал отцом уже десятый раз (правда, один из его сыновей умер в возрасте нескольких недель). У миллиардера - тройняшки и две пары двойняшек.