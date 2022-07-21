Британским военнослужащим запретили контакты с проститутками за границей

Доктрина была разработана после того, как командование стало получать большое количество жалоб на сексуальное домогательство британских солдат Фото: EAST NEWS

Министерство обороны Соединенного Королевства запретило британским военнослужащим, находящимся за пределами страны, снимать проституток.

В качестве мотивировки приведена такая формулировка: «Министерство пытается бороться с неприемлемым сексуальным поведением своих военных», пишет Daily Mail.

В документе прописаны санкции к нарушителям – увольнение, а также судебное преследование.

Принятое решение – часть т.н. «нулевой терпимости к сексуальному насилию», взятой на вооружение британским минобороны. Доктрина была разработана после того, как командование стало получать большое количество жалоб на сексуальное домогательство британских солдат, проходивших военную службу или принимавших участие в учениях за границей.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что работа над запретом заняла много времени. «Но сейчас другое поколение… Теперь все по-другому», - сказал он.

За пределами британского архипелага крупнейшие военные базы британских военных расположены на Фолклендских островах (1650 чел), в Гибралтаре (1000 чел), на Кипре (3200 чел), а также в Бахрейне, Брунее, Белизе.