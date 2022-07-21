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В мире21 июля 2022 5:15

Британским военнослужащим запретили контакты с проститутками за границей

Нарушителям грозит увольнение
Людмила ПЛОТНИКОВА
Доктрина была разработана после того, как командование стало получать большое количество жалоб на сексуальное домогательство британских солдат

Доктрина была разработана после того, как командование стало получать большое количество жалоб на сексуальное домогательство британских солдат

Фото: EAST NEWS

Министерство обороны Соединенного Королевства запретило британским военнослужащим, находящимся за пределами страны, снимать проституток.

В качестве мотивировки приведена такая формулировка: «Министерство пытается бороться с неприемлемым сексуальным поведением своих военных», пишет Daily Mail.

В документе прописаны санкции к нарушителям – увольнение, а также судебное преследование.

Принятое решение – часть т.н. «нулевой терпимости к сексуальному насилию», взятой на вооружение британским минобороны. Доктрина была разработана после того, как командование стало получать большое количество жалоб на сексуальное домогательство британских солдат, проходивших военную службу или принимавших участие в учениях за границей.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что работа над запретом заняла много времени. «Но сейчас другое поколение… Теперь все по-другому», - сказал он.

За пределами британского архипелага крупнейшие военные базы британских военных расположены на Фолклендских островах (1650 чел), в Гибралтаре (1000 чел), на Кипре (3200 чел), а также в Бахрейне, Брунее, Белизе.

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