Владимир Зеленский изрядно поднадоел миру Фото: REUTERS

Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский изрядно поднадоел миру. Уже стали своеобразной традицией его выступления перед мировым сообществом на всех подряд международных сборищах. Чуть где какая тусовка или форум, так там непременно выступает в режиме онлайн нынешний лидер Украины. Но вот с Южной Америкой у него случился самый настоящий облом.

А тут пришло известие, что Зеленскому отказали в возможности выступления на саммите крупнейшего в Южной Америке торгово-экономического объединения МЕРКОСУР. Об этом он сам просил президента Парагвая, где пройдет форум данного объединения, но организаторы форума сообщили, что Зеленскому слова на саммите не дадут, поскольку "не было единого мнения о возможности такого общения". И как теперь Владимиру продвигать тезис, "что весь мир с Украиной?"

Зеленский - это теперь еще и вымершее морское беспозвоночное

Впрочем, горькую пилюлю из Южной Америки президенту Украины подсластили ученые из Лондонского королевского общества. Британский научный журнал Royal Society Open Science сообщил, что имя Зеленского присвоено останкам вымершего морского беспозвоночного, найденным в Африке. Таким способом "британские ученые" (сомнительный оборот, что уж там) решили отметить "отвагу и храбрость" украинского президента. Для Украины, которая рискует потерять все морские побережья, это выглядит в какой-то степени даже издевкой. Мало того, что именем Зеленского назвали беспозвоночное, так еще и морское, к тому же, и вымершее.

Впрочем, Зеленскому тут есть еще над чем работать. Особенно, если он сравни собственные достижения, например, с результатами бывшего главы администрации столь почитаемых им США. Если кто не понял, я про Барака Обаму.

Если посчитать, сколько разных представителей животного и растительного мира назвали в честь Барака Обамы, то Зеленскому и тут, отчего закусить губы или попытаться укусить себя за локоть. Там просто "большая семья за обеденным столом" собралась.

Рыба семейства лучеперых (цихлид), которую нашли в реке Конго после засухи в 2011-м, толстая пушистая птичка, живущая в бассейне Амазонки, два вида маленьких рыбок в штате Теннеси и возле острова Санта-Роза у побережья Калифорнии, паук, который в Калифорнии охотится на секвойях на насекомых, оранжево-красный лишайник, вымершая ящерица и целых два вида паразитов – отвратительный волосатик и откладывающие свои яйца в легких морских черепах еще один вид глистов. Что касается последних, то давший им имя в честь президента США биолог Томасс Платт отдельно пытался объяснить, что наименование их в честь Барака было комплиментом, а не оскорблением: "Они длинные. Тонкие. И невероятно крутые".

В общем, в честь бывшего президента США ученые назвали девять представителей растительного и животного мира. Может, есть и еще какие, но они пока широкой публике неизвестны.

Так что, Владимир Александрович Зеленский должен не обижаться и не завидовать, а удвоить и утроить свои усилия, чтобы оставить свое имя в мировой науке. Смотришь, и в честь него назовут еще какой-нибудь открытый учеными новый вид невероятно назойливых и упорных (одним словом, крутых) глистов.

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