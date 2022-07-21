В честь Зеленского назвали древнее иглокожее из Эфиопии

Древнее иглокожее назвали в честь Владимира Зеленского. Фото: REUTERS

Древнее иглокожее получило имя в честь президента Украины Зеленского. Об этом пишет британское научное издание Royal Society Open Science.

Сообщается, что останки ранее неизвестного науке древнего животного были найдены на территории Эфиопии польскими учеными. Это существо относится к беспозвоночным иглокожим и представляет собой морскую лилию. Такие существа жили на Земле более 201 млн лет назад.

Находка получила имя Ausichicrinites zelenskyyi. Издание отмечает, что ученые приняли такое решение из-за «храбрости и отваги» Владимира Зеленского.

Морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали в честь Владимира Зеленского

Тем временем Владимир Зеленский в России утратил права на товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика». Заявку на регистрацию этих товарных знаков теперь может подать любой желающий.

Ранее сообщалось, что на Украине объявлена охота на высокопоставленных чиновников и генералов СБУ.